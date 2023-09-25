WeChatPay HK 深圳30間商場港人專屬奬賞　掃碼領HK$10現金券

為配合港人北上消費熱潮、中秋及國慶假期，即日起2023年10月15日，WeChat Pay HK聯乘超過30間深圳商場，推出港人專屬奬賞，優惠券涵蓋餐飲、美容理髮及休閒娛樂等。此外，用戶還可領取三張總值HK$10的內地消費電子現金券。

1. 線上領取商場優惠券

用戶在WeChat Pay HK跨境遊頁面 (WeChat內點擊「我」>「服務」>「跨境遊」> 商場名字)，即可領取聯乘商場提供的商戶優惠券，領取後向店員出示有關優惠券，或複製優惠碼直接跳轉至商戶小程序兌換即可使用。

【活動商場】：

福田區 深業上城、福田星河COCO Park、OneAvenue卓悅中心、深圳皇庭廣場、連城新天地、KK ONE、福田卓悅INTOWN、卓悅匯、平安金融中心商場、中洲灣C Future City、深圳之眼購物中心、深圳印力中心 羅湖區 金光華廣場、深圳萬象食家、KK MALL、KK TIME、羅湖寶能環球匯、深圳天河城 南山區 深圳灣萬象城、深圳海岸城購物中心、深圳海上世界、南山京基百納廣場、前海卓悅INTOWN、深圳來福士廣場、寶能·all city購物中心(南山店)、深圳灣睿印RAIL IN、深圳歡樂海岸、前海印里、後海匯 寶安區 前海壹方城 龍華區 壹方天地、天虹龍華購物中心 龍崗區 星河WORLD·COCO Park

部份優惠包括：

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2. 線下掃碼領取HK$10電子現金券

用戶於地鐵東鐵綫車廂或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，可領取總值HK$10電子現金券禮包1份，當中包含：

1張滿HK$20減HK$2內地消費專屬電子現金券

1張滿HK$30減HK$3內地消費專屬電子現金券

1張滿HK$50減HK$5內地消費專屬電子現金券。

WeChat Pay HK電子錢包具港幣付款功能，人民幣自動轉為港幣結算。

使用規則：

用戶領取禮包後，可直接領取一張HK$2內地消費專屬電子現金券，領取當日生效可用；

用戶使用HK$2內地消費專屬電子現金券後，方可領取一張HK$3內地消費專屬電子現金券，領取當日生效可用；

用戶使用HK$3內地消費專屬電子現金券後，方可領取一張HK$5內地消費專屬電子現金券，領取後次日生效可用。

內地消費專屬電子現金券每日數量有限，先到先得，活動期間每張內地消費專屬電子現金券每位用戶最多各領取一張。

內地消費電子現金券禮包適用於在中國內地接受WeChat Pay HK作為支付方式的商戶門店付款時使用，不包含商戶線上店鋪及遊戲、直播、視頻、音樂、閱讀、社交等線上商戶；有效日期為生效日起14天內有效，逾期未使用將自動失效。活動期間，若用戶有逾期未使用失效的內地消費專屬現金券，可重新領取一張。

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