WeChatPay HK 深圳30間商場港人專屬奬賞　掃碼領HK$10現金券

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亞洲萬里通可換HK Express機票 連結賬戶先換到 3大細節要注意
為配合港人北上消費熱潮、中秋及國慶假期，即日起2023年10月15日，WeChat Pay HK聯乘超過30間深圳商場，推出港人專屬奬賞，優惠券涵蓋餐飲、美容理髮及休閒娛樂等。此外，用戶還可領取三張總值HK$10的內地消費電子現金券。
1. 線上領取商場優惠券
用戶在WeChat Pay HK跨境遊頁面 (WeChat內點擊「我」>「服務」>「跨境遊」> 商場名字)，即可領取聯乘商場提供的商戶優惠券，領取後向店員出示有關優惠券，或複製優惠碼直接跳轉至商戶小程序兌換即可使用。
【活動商場】：
|福田區
|深業上城、福田星河COCO Park、OneAvenue卓悅中心、深圳皇庭廣場、連城新天地、KK ONE、福田卓悅INTOWN、卓悅匯、平安金融中心商場、中洲灣C Future City、深圳之眼購物中心、深圳印力中心
|羅湖區
|金光華廣場、深圳萬象食家、KK MALL、KK TIME、羅湖寶能環球匯、深圳天河城
|南山區
|深圳灣萬象城、深圳海岸城購物中心、深圳海上世界、南山京基百納廣場、前海卓悅INTOWN、深圳來福士廣場、寶能·all city購物中心(南山店)、深圳灣睿印RAIL IN、深圳歡樂海岸、前海印里、後海匯
|寶安區
|前海壹方城
|龍華區
|壹方天地、天虹龍華購物中心
|龍崗區
|星河WORLD·COCO Park
部份優惠包括：
2. 線下掃碼領取HK$10電子現金券
用戶於地鐵東鐵綫車廂或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，可領取總值HK$10電子現金券禮包1份，當中包含：
WeChat Pay HK電子錢包具港幣付款功能，人民幣自動轉為港幣結算。
使用規則：
內地消費電子現金券禮包適用於在中國內地接受WeChat Pay HK作為支付方式的商戶門店付款時使用，不包含商戶線上店鋪及遊戲、直播、視頻、音樂、閱讀、社交等線上商戶；有效日期為生效日起14天內有效，逾期未使用將自動失效。活動期間，若用戶有逾期未使用失效的內地消費專屬現金券，可重新領取一張。
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欄名 : 消費錦囊