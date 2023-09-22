【超級筍工】觀看Netflix人氣劇集並評分　可賺近2萬港元（附參加辦法）

「煲劇」是現代最主流的娛樂休閒活動，現在居然有糧出給你慢慢看，金額還有近兩萬港元？你無睇錯，有公司正舉行Netflix劇評活動，參加者要做的基本上是看劇集、做問卷，便有機會獲得總值2,500美元（約19,547港元）的報酬。

每年9月25日，都是美國的「Binge Day」。傳統上，當地的各大電視台會在這一天開始馬拉松式播放一些經典劇集或電影系列。網絡博彩公司Online Casinos為慶祝今年的Binge Day，舉辦Netflix終極劇王點評。該公司表示：「我們想要弄清楚一場流行辯論的真相：哪部劇集真正是Netflix上最值得追看的？」

參加者在截止日期前於活動專頁登記，將有機會獲抽中，收取有關報酬一部份，然後於一個月時間內觀看以下三套Netflix「有史以來播放量最多」的電視劇：

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被抽中者將要在期內為全部三套劇集評分，方可收取剩餘報酬。以下為評分標準（滿分為10分）：

「欲罷不能」評分： 當你每次打開，連續觀看超過1集的可能性

當你每次打開，連續觀看超過1集的可能性 「分心」評分： 你發現自己觀看時，有幾經常分心做其他事情？（例如回覆工作電郵、煮飯、與朋友短訊等）

你發現自己觀看時，有幾經常分心做其他事情？（例如回覆工作電郵、煮飯、與朋友短訊等） 「吊魚」評分： 讓你昏昏欲睡的可能性

讓你昏昏欲睡的可能性 「翻煲」評分： 你會否重新觀看該節目？

你會否重新觀看該節目？ 「大結局」評分：你對全季大結局的表現有幾驚嘆？

參加辨法和抽獎活動流程如下：

登記辦法 於截止日期前，前往OnlineCasinos.com「TV binger」活動頁面，填妥相關Google表格即可 參加條件 年滿18歲；擁有PayPal賬戶（用作收取獎金） 報酬/獎金 獲抽中者將於登記截止日期後五（5）個工作天內獲主辦方聯絡，並於收到初次聯絡後48小時內確認接受以下獎金首期：



1. 200美元（或等值貨幣），用於支付一年Netflix服務訂閱費

2. 300美元，用於購買零食



觀看《魷魚遊戲》（Squid Game）、《怪奇物語》（Stranger Things）及《星期三》（Wednesday）並提交劇集評分後五（5）個工作天內，將獲得以下尾數（僅透過PayPal支付）：



3. 2,000美元（或等值貨幣；注意或需報稅） 名額 1人 登記截止日期 美國東部時間2023年9月25日（星期一）晚上11時59分

（即香港時間2023年9月26日（星期二）早上11時59分） 提交評分期限 美國東部時間2023年10月25日（時間以主辦方提供為準）

活動及獎金的細則和條款，建議前往Online Casinos官網參看。

據Netflix稱，這三套人氣劇集在平台上的合共總觀看時數已超過57億小時，相當於逾65萬年。今次活動由於所有國家或地區的居民也可登記，名額又只得一名，相信和「全人類」一起抽獎，中獎機會非常渺茫。不過既然可免費參加，抽中了便幾乎等於坐着收錢，不妨一試。

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