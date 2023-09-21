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無孩夫婦生意月賺5萬 現金+股票近1000萬 想3年內退休 應如何部署？

博客 20:00 2023/09/21

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現在不少年輕人選擇丁克（DINK, Dual income no kids），沒有撫養子女的壓力，財務自由會不會更容易實現？今次個案的主角是一對三十多歲的丁克夫婦，生意月賺5萬起，手中現金、股票合共近1000萬，每月供樓5萬、洗費2萬，還有一層自住樓的630萬按揭未供完，想3年内退休，應該怎樣部署？看看龔成如何回應︰

讀者：

老師, 本人及老公3X歲 , 一齊做一壇生意, 每月總利潤5-30萬 (非常浮動)

無小朋友亦不打算有, 每月開支供樓3萬另加洗費2萬左右 (比較大洗)

現持資金: 

  • 500萬HKD現金 (暫時都係用於做定期食息,3個月3個月咁續,  4-4.5%)
  • 50萬USD現金 (短期定期5.5%) > hold 美金主要驚有一日突然脫勾
  • 一層1300萬市值的自住樓, 仲有630萬未供完
  • 30萬坐緊艇的股票 (主要係收息股)
  • 另外結束生意的話預計應該可以攞返50萬資金 
  • 另外現時有一層月供1萬的放租樓, 月收12000 (扣埋稅同雜費幾本上無得剩)，因為係舊樓40年左右已做大維修但好難放賣, 市值3百幾萬左右，如果賣出應該可以回返100萬現金流

由於生意十分不稳定, 壓力非常大, 所以好想係3年之內唔做, 亦唔想再做野, 按以上資料, 現在應該有咩部署? 有無可能呢

如果真係唔想做野, 唔住而家層貴樓會否可行? (例如換返間2房細D)

有感加息期總有一日會完 , 想趁股市低入定市先

另外黃金的話hold 實金會唔會稳陣D? 現時值得入嗎?

感謝你, 祝你生活愉快

 

龔成︰

首先，你要為自己財務自由後生活洗費，作出一個定義。因為每個人希望過架生活不同，所以需要的本金都會不同。

若你希望退休後，每月有5萬蚊現金流，以股息率6%計，你需要本金1000萬。因此，我地要以這1000萬作為目標，透過一些有增長力的股票，去累積這筆資金。

到你退休時，再將這些有增長力股票，換成為收息資產(如收息股、年金、債券等)，去創造你需要的5萬蚊現金流。

其實你現時手上現金 + 股票，已經好接近1000萬，若每個月5萬是你的目標，其實現時已可以著手創建收息組合(如收息股、年金、債券等)。若5萬不足，你就要利用手上資金，再進一步增值。

生意部份，我無太多意見，一盤賺錢架生意是優質資產，我一般不建議放棄。但如果同你生活有背道而馳，則另作別論。

至於物業，放租那個物業如果只係收支平衡，同時又無乜增長潛力，甚至預佢只係一直貶值，建議盡早沽出。取回資金，用於更有效益的地方。

現時大市在合理區中下部，有一定值博率。而你手上架股票，都係有長線投資價值。但未來增加邊類股票，就要睇你具體計劃。

例如想再增值下先，就買潛力股和平穏增長股。若本金已經足夠退休，就集中收息股。

黃金，純粹係用來對沖巨大黑天鵝事件，唔係用來投資增值。你買實金係可以，但最多佔組合3%好了。由於係用來平衡風險，所以價格唔係重點，你現價去入都可以。

【本文獲龔成授權轉載】

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欄名 : 80後百萬富翁

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