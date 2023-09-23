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【北上消費】電子支付App保安功能教學　關閉「免密支付」更安全

個人增值 09:30 2023/09/23

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港人北上消費增多，使用微信支付、支付寶更頻繁，怎樣提升内地電子支付App的支付安全？下面將爲大家介紹一些可以加强保安的「隱藏小技巧」。

微信

1. 開啓安全鎖

此項功能默認關閉，用戶主動開啓後，進入微信支付的「服務」和付款碼頁面之前，將需要以手勢密碼或指紋解鎖，多了一層安全驗證。

操作方法：

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2. 關閉免密付款

用戶在内地一些消費App（如Call車、餐飲軟件）以電子支付方式付款時，常會被引導開通免密付款。開通後，這些由用戶授權過的App/商家在交易時將可以自動從微信錢包中扣款，無需用戶輸入密碼。一旦用戶在這些App的賬戶被盜，將有風險。安全起見，建議關閉免密付款，操作方法如下：

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支付寶

1. 開啓安全鎖

與前述微信的相關功能類似，此項功能默認關閉，用戶主動開啓後，進入支付寶的理財、「我的」和付款碼等頁面，將需要以手勢密碼或指紋解鎖。

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2. 關閉免密支付

類似前述微信相關功能，操作方法如下：

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3. 付款碼隱私保護

開啓後，進入「收付款」頁面時，付款碼為隱藏狀態，要再點「展示付款碼」才可使用。操作方法如下：

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