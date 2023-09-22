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【理財加油站】百萬富豪3個必學理財習慣　跌市中自救必學

個人增值 08:30 2023/09/22

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即使美國利率快見頂，高利率環境仍要持續一段時間。在這個經濟充滿不確定性的時期，愈來愈少人對自身財務狀況有信心，即使是百萬富翁亦無安全感。然而，富人們自有一套財務措施來改善他們的長遠福祉。本文分享富裕人士的一些理財習慣，在經濟不穩定、甚至步入衰退的階段會有所幫助，值得任何人參考。

無論銀行戶口有幾多錢 都缺乏安全感

借貸成本高企，令全人類的經濟狀況雪上加霜，尋常百姓更是朝不保夕。CNBC引用美國人壽保險公司西北互助保險（Northwestern Mutual）的2023年規劃和進展研究顯示，在可投資資產（Investable assets）超過100萬美元的美國人中，多達三分一（33%）擔心自己可能會耗盡積蓄。而近一半（47%）的美國富人認為，他們的財務規劃需要改進。

另一份由Edelman Financial Engines發表的報告發現，儘管美國百萬富豪的淨資產很高，但只有不到一半人（44%）感到「非常舒適」。即使是醫生、律師和其他高薪專業人士，受惠於穩定的工作、擁有自住物業和充裕的退休儲蓄帳戶，也表示他們根本不感到富裕。《彭博》最近進行的另一項調查顯示，當中有些人甚至覺得自己很窮。

然而，西北互助保險的報告也發現，有些百萬富豪作出的財務部署，可能是常人不會做，但對改善長期福祉大有幫助。

1. 未雨綢繆，迎接波動

西北互助保險機構投資主管Aditi Javeri Gokhale表示，富裕人士在理財方面對自己要求極高。該行發現，84%的最富裕美國人均有其長期財務規劃，足以應對經濟的起起落落；但只有52%的一般民眾有此部署。

Gokhale形容，有錢人不會任由自己的財富無人駕駛。相反，他們的目光總是看遠一點，目標是預視今後發生的事情，包括他們的財務生活可能面臨轉折。

理財專家指出，保持多元化的投資組合前所未有地重要，當中包括股票和優質債券，這些投資歷來在經濟低迷時期表現良好。Kaufman Rossin Wealth財務策劃師兼投資總監Charles Sachs強調，進行資產配置應著重「長期策略性重點」，不應陷入「投資遊戲化」（gamification of investing）的迷霧，以玩耍態度或追求「得分」來應對投資：「巴菲特等投資者不這樣做是有原因的。他們以實惠的價格購入優秀公司（的股票），並且長揸。」

PRW Wealth Management財務策劃師兼合夥人Elliot Herman表示，雖然高質債券等資產歷來在經濟衰退時期表現良好，但投資者始終很難看透市場，因為它比散戶更具前瞻性，保持多元化的投資組合是空前重要：「你可以在升市時有所參與，或者在跌市中保護自己。」

2. 與財務顧問合作

富豪為了制定基於風險承受能力和目標的理財規劃，會傾向尋求專業協助。西北互助保險發現，10個富裕美國人當中，有7個會同財務顧問合作，幾乎是主流人口數字的兩倍。

財務策劃師、紐約財富管理公司Bone Fide Wealth總裁兼創辦人Douglas Boneparth形容，尋找財務顧問就像尋找治療師，都是物色一名代理人。他稱：「當生活發生重大事件時，例如有小朋友出世或工作變動，第三方可以幫助你專注於你能夠控制的事情，並做出明智的決定。」

3. 貫徹你的財務規劃

Boneparth又表示，財務規劃可以帶來更嚴格的資金管理。簡單講，就是會促進人們節儉，在日常花費更自制。大約42%的美國富豪認為自己在實現財務目標、以及計劃如何實現這些目標時「非常自律」；而在所有美國人當中，只有五分一人會如此承認。

在大多數情況下，遵守紀律意味着承諾會主動控制開支，維持儲蓄多於支出，並定期投資、保持資產多元化、控制自己的情緒。「財務規劃工具為我們提供了實現目標所需採取的行動，以及其路線圖。」Boneparth說，如果沒有相關計劃，人們只是草率行事。

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