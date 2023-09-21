深圳新商場KK Time　地鐵沿線　推港人專享￥200優惠

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【樂悠咭】1938年或之前出生 9月1日起可申請｜長者優惠大集合（新增惠康樂悠咭優惠）
深圳羅湖近期新開KK Time京基百納時光商場，推出港友專享總價200元的餐飲、零售優惠券。另外，雲閃付在深圳地區每天發放500張購書、觀影消費券，滿35元可減20元。
KK Time港友專享消費券
【活動時間】：2023年09月08日至10月07日
【用券時間】：領取後7天內有效
【消費券包內容】:
(1)50元餐飲消費券(到店消費金額滿人民幣200元可立減人民幣50元)
(2)50元零售消費券(到店消費金額滿人民幣500元可立減人民幣50元)
(3)100元零售消費券(到店消費金額滿人民幣1000元可立減人民幣100元)
【領取方法】:
活動期間，憑本人香港身份證、港澳居民來往內地通行證，可至L1客服台領券。根據客服指引註冊會員後，即可發放消費券包至對應會員賬户。顧客憑KK TIME會員小程序內領取的電子消費券到指定門店消費。
每人每天限領1次,券有效期內不可重複領取，每張券不可跨店鋪或拆單使用。
|餐飲消費券適用品牌
|凱樂裏冰室、良品鋪子、安佳堂、樂安、外婆家、爐魚、79號漁船、居竹潮汕菜、蛙來噠
|零售消費券適用品牌
|眼鏡88、THE NORTH FACE、比華利保羅、MC.CHOICE、ZERO、九牧王、SIEGO西藏、KIKC、emu、綿棉麻譯、西道、JOSINY卓詩尼、紫涵、回力
雲閃付購書觀影券 滿35元減20元
【活動時間】：2023年8月24日至9月27日
【用券時間】：自領取之日起三天內須使用完畢
【可領取人士】：定位深圳的雲閃付APP用户
【領取方法】：活動期間每天上午10點起在雲閃付APP領取，每天發放500張。單個用户最多可領取2次，優惠券有效期內未使用即為失效，且計算為佔用一次領取機會。
通過雲閃付APP內的活動宣傳頁或點擊首頁【政府消費券】-【匯文化 惠深活—金秋悦】海報圖進入領券頁面，按照頁面提示領取。
【使用方法】：
1.購書
在深圳書城App/微信小程序或各書店指定線下門店購書，用雲閃付線上支付或二維碼付款時可抵扣相應金額。
支持的書店線下門店：
|書店品牌
|門店
|深圳書城
|羅湖城、南山城、中心城、龍華城、寶安城、龍崗城
|覔書店
|天虹店、香格里店、紅山店、南灣店、馬成店、萬達店、光明店、大浪後浪店、壹方城店、方大城店、石岩店、福永店、坪山覔店
|友誼書城
|龍華店、大和店、觀瀾店、大浪店、公明店、松崗店、香蜜湖店、寶安店、坪山店
2.觀影
【雲閃付APP】-首頁搜索【雲影票】-選擇想看的電影-點擊【購票】-【直接購買】-使用【金秋悦消費券】支付。優惠抵扣在付款的最後一步，在輸入密碼前確認使用紅包抵扣即可。
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欄名 : 消費錦囊