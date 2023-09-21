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深圳新商場KK Time　地鐵沿線　推港人專享￥200優惠

精明消費 07:30 2023/09/21

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深圳羅湖近期新開KK Time京基百納時光商場，推出港友專享總價200元的餐飲、零售優惠券。另外，雲閃付在深圳地區每天發放500張購書、觀影消費券，滿35元可減20元。

KK Time港友專享消費券

【活動時間】：2023年09月08日至10月07日

【用券時間】：領取後7天內有效

【消費券包內容】:

(1)50元餐飲消費券(到店消費金額滿人民幣200元可立減人民幣50元)

(2)50元零售消費券(到店消費金額滿人民幣500元可立減人民幣50元)

(3)100元零售消費券(到店消費金額滿人民幣1000元可立減人民幣100元)

【領取方法】:

活動期間，憑本人香港身份證、港澳居民來往內地通行證，可至L1客服台領券。根據客服指引註冊會員後，即可發放消費券包至對應會員賬户。顧客憑KK TIME會員小程序內領取的電子消費券到指定門店消費。

每人每天限領1次,券有效期內不可重複領取，每張券不可跨店鋪或拆單使用。 

餐飲消費券適用品牌凱樂裏冰室、良品鋪子、安佳堂、樂安、外婆家、爐魚、79號漁船、居竹潮汕菜、蛙來噠
零售消費券適用品牌眼鏡88、THE NORTH FACE、比華利保羅、MC.CHOICE、ZERO、九牧王、SIEGO西藏、KIKC、emu、綿棉麻譯、西道、JOSINY卓詩尼、紫涵、回力

雲閃付購書觀影券 滿35元減20元

【活動時間】：2023年8月24日至9月27日

【用券時間】：自領取之日起三天內須使用完畢

【可領取人士】：定位深圳的雲閃付APP用户

【領取方法】：活動期間每天上午10點起在雲閃付APP領取，每天發放500張。單個用户最多可領取2次，優惠券有效期內未使用即為失效，且計算為佔用一次領取機會。

通過雲閃付APP內的活動宣傳頁或點擊首頁【政府消費券】-【匯文化 惠深活—金秋悦】海報圖進入領券頁面，按照頁面提示領取。

點擊圖片放大

【使用方法】：

1.購書

在深圳書城App/微信小程序或各書店指定線下門店購書，用雲閃付線上支付或二維碼付款時可抵扣相應金額。

支持的書店線下門店：

書店品牌門店
深圳書城羅湖城、南山城、中心城、龍華城、寶安城、龍崗城
覔書店天虹店、香格里店、紅山店、南灣店、馬成店、萬達店、光明店、大浪後浪店、壹方城店、方大城店、石岩店、福永店、坪山覔店
友誼書城龍華店、大和店、觀瀾店、大浪店、公明店、松崗店、香蜜湖店、寶安店、坪山店

2.觀影

【雲閃付APP】-首頁搜索【雲影票】-選擇想看的電影-點擊【購票】-【直接購買】-使用【金秋悦消費券】支付。優惠抵扣在付款的最後一步，在輸入密碼前確認使用紅包抵扣即可。

點擊圖片放大

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欄名 : 消費錦囊

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