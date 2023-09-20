Turn on建築機械人  地盤開工幫到手

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【理財危機】退休一年每月支出逾5萬元 被動收入只有2萬 仍值得持物業收租嗎？
引用創新科技，是香港建造業的大勢所趨。港府更是撥款港幣10億元成立建造業創新及科技基金，鼓勵業界採用自動化、工業化和數碼化技術，推動本地建造業轉型，提升本港建造業質素，其中就包括引入建築機械人技術，以解決人手短缺等問題。
在科幻電影中，機械人提供主要勞動力，進行生產製作或者城市建造的場景，比比皆是。當下，機械人在香港建造業的應用，也在逐步展開。在香港房屋委員會的合約要求下，中建香港承建的青衣青康路北公營房屋發展項目（第一期及第二期）首次使用四款數碼化機械人，嘗試不同工種的工作，與地盤工友互相配合，為建造業未來的工作模式帶來啟發。
引入數碼化機械人 提升施工效率
青康路北公屋地盤首次使用數碼化機械人，進行室內油漆噴塗、牆面批灰、外牆油漆、材料內運等工作。新引入的機械人不僅紓緩人手短缺問題，亦可減少職安健風險，並提升施工效率。
室內噴漆機械人
工友在進行油漆工序時的體力勞動不能小覷，若果沒有做好職安健措施，發生意外的風險會大大提高。由中建香港及SquareDog Robotics共同研發的室內噴漆機械人加入建築信息模擬（BIM）技術，配合自動路徑規劃、室內導航技術等，可實現人手多機遠程靈活操作，自行穿梭於屋內，完成自動噴漆。即使在燈光昏暗環境下，也能夠準確完成內牆及天花的噴塗工作，施工質量穩定。只需15至20分鐘，就可完成一個2或3人單位的內牆及天花噴塗工作。
批灰機械人
「剷底批灰」是油漆工序重要的一環，智能牆面處理機械人由多個傳感器械構建，具備自主感知與避障技術，能夠自動以抹刮方式進行牆面刮灰施工。批灰機械人可以進行水泥牆面粗打磨、自動抹刮灰、刮灰面細打磨以及噴塗油漆等工序，最高施工高度接近6米。由於機械人配備自動吸塵技術，在施工過程中，現場環境亦較為整潔，大大改善工地「烏煙瘴氣」的形象，而且採用5G傳輸技術，負責人可以遙距監察施工情況及實時數據。
外牆噴油機械人
大廈外牆噴油涉及高空工作，存在高處墮下的風險。而利用外牆噴油機械人，工作人員就可以於地面發出指令，讓機械人代替工友完成高空油漆噴塗工作。機械人可於2.5至3小時內完成一道約3.5米寬、36層高的外牆立面噴塗，並能夠實時計算噴塗面積。在過程中，吊船平台以風力穩定控制為演算法，因此設備可以保持穩定，左右晃動的距離輕微，除了可以排除工友高空工作的風險，亦能避免工友因手法不一而出現質量參差不齊的問題。
材料內運機械人
在地盤內，不時會見到工友搬運建築材料及堆疊重物。材料內運機械人具有人形識別功能，可跟隨使用者行走，途中能夠避開障礙物，每次載貨量可達250公斤（相當於5包英泥的重量）。加上機械人體積相對較少，方便於大樓標準層走廊作物料運送用途，大大減低了工友因搬運重物而受傷的風險。
香港一直面對著建造業人手短缺的挑戰，根據建造業議會的統計數字，全港建造業註冊工友數目約60萬，平均年齡約47歲，老齡化趨勢日益明顯。建造業的工作不免日曬雨淋，體力消耗大，加上施工過程中的安全風險，往往影響年輕人投身建造業的意向。
智能化機械人，可以替代建築工友從事繁重、高危的工作，有效保障建築工友的健康及安全，與此同時，也有助於整體舒緩行業人手緊張的問題。展望進一步數據化和智能化的建造業，大大減低工作風險，吸引更多人投身建設香港的行列。
欄名 : 遇「建」香港