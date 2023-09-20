Turn on建築機械人  地盤開工幫到手

引用創新科技，是香港建造業的大勢所趨。港府更是撥款港幣10億元成立建造業創新及科技基金，鼓勵業界採用自動化、工業化和數碼化技術，推動本地建造業轉型，提升本港建造業質素，其中就包括引入建築機械人技術，以解決人手短缺等問題。

在科幻電影中，機械人提供主要勞動力，進行生產製作或者城市建造的場景，比比皆是。當下，機械人在香港建造業的應用，也在逐步展開。在香港房屋委員會的合約要求下，中建香港承建的青衣青康路北公營房屋發展項目（第一期及第二期）首次使用四款數碼化機械人，嘗試不同工種的工作，與地盤工友互相配合，為建造業未來的工作模式帶來啟發。

引入數碼化機械人 提升施工效率

青康路北公屋地盤首次使用數碼化機械人，進行室內油漆噴塗、牆面批灰、外牆油漆、材料內運等工作。新引入的機械人不僅紓緩人手短缺問題，亦可減少職安健風險，並提升施工效率。

▲ 青衣青康路北公屋項目首次使用數碼化機械人，進行室內油漆噴塗、牆面批灰、外牆油漆等工作。

室內噴漆機械人

工友在進行油漆工序時的體力勞動不能小覷，若果沒有做好職安健措施，發生意外的風險會大大提高。由中建香港及SquareDog Robotics共同研發的室內噴漆機械人加入建築信息模擬（BIM）技術，配合自動路徑規劃、室內導航技術等，可實現人手多機遠程靈活操作，自行穿梭於屋內，完成自動噴漆。即使在燈光昏暗環境下，也能夠準確完成內牆及天花的噴塗工作，施工質量穩定。只需15至20分鐘，就可完成一個2或3人單位的內牆及天花噴塗工作。

▲ 室內油漆噴塗機械人完成一個2至3人單位只需15至20分鐘。

批灰機械人

「剷底批灰」是油漆工序重要的一環，智能牆面處理機械人由多個傳感器械構建，具備自主感知與避障技術，能夠自動以抹刮方式進行牆面刮灰施工。批灰機械人可以進行水泥牆面粗打磨、自動抹刮灰、刮灰面細打磨以及噴塗油漆等工序，最高施工高度接近6米。由於機械人配備自動吸塵技術，在施工過程中，現場環境亦較為整潔，大大改善工地「烏煙瘴氣」的形象，而且採用5G傳輸技術，負責人可以遙距監察施工情況及實時數據。

▲ 批灰機械人施的工效率較傳統工序最多高出5倍，材料成本最多降低50%。

外牆噴油機械人

大廈外牆噴油涉及高空工作，存在高處墮下的風險。而利用外牆噴油機械人，工作人員就可以於地面發出指令，讓機械人代替工友完成高空油漆噴塗工作。機械人可於2.5至3小時內完成一道約3.5米寬、36層高的外牆立面噴塗，並能夠實時計算噴塗面積。在過程中，吊船平台以風力穩定控制為演算法，因此設備可以保持穩定，左右晃動的距離輕微，除了可以排除工友高空工作的風險，亦能避免工友因手法不一而出現質量參差不齊的問題。

▲ 利用外牆噴油機械人可排除工友高空工作的風險及避免質量參差不齊的問題。

材料內運機械人

在地盤內，不時會見到工友搬運建築材料及堆疊重物。材料內運機械人具有人形識別功能，可跟隨使用者行走，途中能夠避開障礙物，每次載貨量可達250公斤（相當於5包英泥的重量）。加上機械人體積相對較少，方便於大樓標準層走廊作物料運送用途，大大減低了工友因搬運重物而受傷的風險。

▲ 材料內運機械人每次載貨量可達250公斤（相當於5包英泥的重量）。

香港一直面對著建造業人手短缺的挑戰，根據建造業議會的統計數字，全港建造業註冊工友數目約60萬，平均年齡約47歲，老齡化趨勢日益明顯。建造業的工作不免日曬雨淋，體力消耗大，加上施工過程中的安全風險，往往影響年輕人投身建造業的意向。

智能化機械人，可以替代建築工友從事繁重、高危的工作，有效保障建築工友的健康及安全，與此同時，也有助於整體舒緩行業人手緊張的問題。展望進一步數據化和智能化的建造業，大大減低工作風險，吸引更多人投身建設香港的行列。