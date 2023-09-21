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【美股升勢】大行認「看得太熊」紛上調標指全年目標　惟堅持2024年衰退機會大

個人增值 08:00 2023/09/21

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今年以來，美國經濟未受聯儲局連番加息太大打擊，多項強勁數據反映其底子仍然雄厚；在龍頭科技股推動下，美國股市尚未「見熊」，三大指數及交易額保持高企。外電報導，普遍看淡今年美股表現的華爾街分析師，開始糾正自身錯誤，陸續上調對標指（S&P 500）年終目標的預期。

《彭博》舉例指，法國興業銀行（Societe Generale）分析師Manish Kabra在上周進一步把標指的2023年終目標從4,300點提高至4,750點，較他最初預期的3,800點高出25%。

此外，Piper Sandler & Co.分析師Michael Kantrowitz和法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）分析師Greg Boutle的預期目標分別為3,225點和3,400點，均屬賣方預測者中的最淡位。然而近數月以來，他們為了跟上今年美股達15.9%的升幅，而被迫上調對2023年的全年預期。

華爾街承認錯判 但難完全看好

摩根士丹利的Mike Wilson本來堅持做空美股，到了7月也承認自己悲觀得太耐；但他仍然預期美股在年底前將跌逾一成。50 Park Investments創辦人Adam Sarhan表示，今年以來很多分析師都長時間看錯市，及後為了試圖趕上美股升勢，而被迫調整目標。

儘管華爾街分析師大都「覺今是而昨非」，放棄對2023年的原本預測，但他們還沒有準備好看好美股。例如前述的法興分析師Manish Kabra預期，在消費者開支收緊拖累下，標指到明年年中料將跌至3,800點。

有越來越多的跡象表明美國經濟可能得以「軟著陸」，包括整體通脹降溫、零售銷售強勁，又預期聯儲局本周將維持利率不變等；但分析師仍普遍預期2024年美股將會走低。

華爾街今年大跌眼鏡，不過對投資者來講，慶祝為時尚早，只是面臨新一輪兩難局面。 這邊廂分析師一直諄諄提醒，聯儲局抗通脹的努力仍然威脅着美國經濟；但同時那邊廂，美股今年卻克服了同樣的威脅，目前美國企業利潤前景改善，就連美聯儲自己也看不到經濟衰退的跡象。部分市場人士因而覺得︰要是繼續做淡友，就必然再度犯錯。

「分析師可以做明燈；基金經理卻不能犯錯」

儘管聽落有點「風涼話」的抽水感覺，看好美股、尤其青睞科技股和成長股的Adam Sarhan表示，今年以來華爾街策略部門連番錯判，正好說明那些監控市場的人（如策略師、分析師）和那些管理客戶資金的人所面對的風險是如何不同。「作為基金經理，壓力是截然不同的，」他說：「你不單止必須正確，還必須擊敗市場——否則客戶就會離棄你。」

隨著美股今年繼續上揚，大量華爾街分析師已被迫提高其全年預測。 美國銀行的Savita Subramanian、高盛的David Kostin和花旗的Scott Chronert近數月也上調了2023年前景預期，以跟上升幅。
 
美國衰退風險仍在

然而，聯儲局官員已表示，經濟和通脹如果不進一步降溫，將準備再次加息。「債息倒掛」（孳息曲線倒掛）仍然持續，這個公認的衰退警號從未拉得如此長久。

目前令華爾街煩惱的地方在於，倘若聯儲局真的重新加息，利率高企的時期會維持多長。《彭博》引述經濟學家預期，本周議息將維持利率於5.25%至5.5%區間內；聯儲局會於明年5月首度減息，比7月時給出的時間點遲兩個月。按歷史數據，股票投資者如能確定聯儲局何時完成加息，足以帶來雙位數回報。但若然聯儲局停完又加、加完又停，市場將會更難「捉路」。

大摩︰客戶認為2024年更具挑戰

德意志銀行編彙的數據顯示，儘管上半年美股大幅上揚後，投資者在7月的風險敞口看來有所擴大，但目前已相當接近中性。美銀也表示，由於對經濟即將軟著陸的信心不斷增強，股票基金剛出現18個月以來最大的單周資金流入。

Homrich Berg投資總監Stephanie Lang表示，沒有人想到美股升勢會如此之快。她全年一直減持美股，認為現在要擔心的是大多數分析師「轉軚」看好後，卻反而有更多人們本已擔心的經濟疲軟跡象開始浮現。

仍對前景保持悲觀的大摩分析師Mike Wilson表示，他的客戶對於美國經濟衰退是否已完全避免、抑或只是推遲至2024年的爭論日益激烈。他在一份報告中寫道：「與我們交談過的大多數投資者都屬於『被淘汰』（pushed out）陣營。他們認為相對於2023 年，2024年對於風險資產來說似乎是更具挑戰性的一年。」

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