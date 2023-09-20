  • 31°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

JPEX標榜「日日賺、無得輸」？ 投資名家拆解KOL真相︰ 「可以輕鬆賺錢，點解要話你知？」

個人增值 13:30 2023/09/20

分享：

分享：

虛擬資產交易平台JPEX日前被揭涉嫌詐騙，警方指不少KOL幫其推廣時曾標榜「日日賺、無得輸」，許多受害人無炒幣經驗，就盲目相信他們，結果不幸上當。其實在這宗案件之前，在網上標謗幫人賺錢的KOL愈多愈多，這些人是否可信，有一個很簡單的要訣，美國億萬富豪投資家Mark Cuban最近就用簡單一句拆解此類KOL的真相︰「如果有人向你推銷能輕鬆賺錢而又萬無一失的策略，他們是在撒謊。」

真有輕鬆賺錢方法　不會廣而告之

Cuban在Tiktok上說：「當你在社交媒體上看到有人告訴你他們將如何為你賺錢時，他們在撒謊。」

Cuban表示，原因很簡單：「如果他們真的那麼厲害，他們就會讓自己變得富有，而不是分享他們的策略。」

他說，當你想到一個好主意、當你有辦法賺很多錢時，你最不會做的一件事就是把它賣給其他人，你會自己使用它。

警惕推銷特定商業策略的人

除了投資理財，Cuban說，很容易就能在網上看到一些所謂的商業大師，他們自稱是有抱負的企業家的顧問。要特別警惕那些專門從事特定行業的人，或告訴你他們會幫助你建立特定類型的企業的人。這是因為任何向你推銷商業理念或策略的人，也可能會將其同樣推銷給其他人。

他指出：「當有人向你推銷他們的想法——鞋子、直運電商(dropshipping)，無論是什麼——然後他們又把它賣給其他人時，你知道他們除了中飽私囊之外還在做什麼嗎？他們在為你創造競爭。」

Cuban說：「如果某人進入了一個行業，在這個行業中，已知有無數人在做和你一模一樣的事，你知道他們如何稱呼這樣的人嗎？他們稱之爲傻瓜。別這麽做。」

匯款前先做仔細調查

一些在網路和社群媒體上宣傳的服務可能是合法的，但美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）和商業改進局（Better Business Bureau, BBB）都警告，應始終警惕潛在的詐騙，尤其是在涉及商業輔導服務或線上投資建議時。

兩組織都建議，向顧問或諮詢師匯款之前，請先諮詢信任的人並對他們進行調查。可以先查看他們的資質，用「評論 」和 「騙局」 等關鍵詞搜索他們的名字，查詢這些人過去是否有任何投訴。

FTC官網指出，如果有人試圖催促你做出決定，這就是一個警示︰他們可能希望你放鬆警惕、還沒來得及做調查。

與其取捷徑　不如自己努力

Cuban建議，與其貪便宜、取捷徑，不如自己努力找出最佳商業策略。他早前受訪時表示，做出額外的努力是為自己帶來「巨大競爭優勢」的最佳方式之一。

他在短片最後重申：「省下你的錢。仔細想清楚。做正確的事。」

相關文章：

【數碼騙局】覺得自己較別人醒目就不會上當？ 解拆三大謬誤 成功避免詐騙

華爾街吸金惡霸如何設局? 史上最大「龐氏騙局」 高息投資陷阱總能騙人

【理財個案】遇詐騙輸身家、倒欠70萬　仲有按揭要供　該如何翻身?

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元強勢將持續多久？人民幣及日圓何時走強？亨達羅明立分析美元兌主要貨幣走勢及部署

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

為送子女入名校　富豪600萬爭聘升學顧問　有什麼「五星級服務」？
2023/09/18
為送子女入名校　富豪600萬爭聘升學顧問　有什麼「五星級服務」？
銀行速銷信用卡？風險評級低都批！II至JJ評級新增信用卡宗數激增4倍
2023/09/15
銀行速銷信用卡？風險評級低都批！II至JJ評級新增信用卡宗數激增4倍
北京上海招聘薪資跌幅創8年之最　銀行家減薪四成　求職者願減薪50%
2023/09/14
北京上海招聘薪資跌幅創8年之最　銀行家減薪四成　求職者願減薪50%
亞洲超級富豪人數減10.9%　降幅全球最大　中國疫情封控、俄烏戰爭為主因
2023/09/13
亞洲超級富豪人數減10.9%　降幅全球最大　中國疫情封控、俄烏戰爭為主因
全球十大最昂貴海外升學地區　英國學費每年13萬　美國最貴較香港多1倍
2023/09/13
全球十大最昂貴海外升學地區　英國學費每年13萬　美國最貴較香港多1倍
網絡保安 罪案 媒體 經濟 社交平台 廣告 虛擬貨幣 抖音 KOL 香港

下一篇文章

【理財加油站】富家子弟注定比窮孩子聰明？劍橋研究：從小快樂閲讀可提高智力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【股神策略】巴菲特秘密持有這5大AI概念股　英偉達無份
【股神策略】巴菲特秘密持有這5大AI概念股　英偉達無份
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
傳承資產8大錯誤觀念　錢留給下一代不是義務　沒有高收入也可累積世代遺產
傳承資產8大錯誤觀念　錢留給下一代不是義務　沒有高收入也可累積世代遺產
【高息產品】穩袋5厘回報、比定存高息 想買美國國債？一文認清3大方法
【高息產品】穩袋5厘回報、比定存高息 想買美國國債？一文認清3大方法
【Rolex職場穿搭】水鬼到地通拿　9款不同事業階段的勞力士
【Rolex職場穿搭】水鬼到地通拿　9款不同事業階段的勞力士
【理財加油站】富家子弟注定比窮孩子聰明？劍橋研究：從小快樂閲讀可提高智力
【理財加油站】富家子弟注定比窮孩子聰明？劍橋研究：從小快樂閲讀可提高智力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款