JPEX標榜「日日賺、無得輸」？ 投資名家拆解KOL真相︰ 「可以輕鬆賺錢，點解要話你知？」

虛擬資產交易平台JPEX日前被揭涉嫌詐騙，警方指不少KOL幫其推廣時曾標榜「日日賺、無得輸」，許多受害人無炒幣經驗，就盲目相信他們，結果不幸上當。其實在這宗案件之前，在網上標謗幫人賺錢的KOL愈多愈多，這些人是否可信，有一個很簡單的要訣，美國億萬富豪投資家Mark Cuban最近就用簡單一句拆解此類KOL的真相︰「如果有人向你推銷能輕鬆賺錢而又萬無一失的策略，他們是在撒謊。」

真有輕鬆賺錢方法 不會廣而告之

Cuban在Tiktok上說：「當你在社交媒體上看到有人告訴你他們將如何為你賺錢時，他們在撒謊。」

Cuban表示，原因很簡單：「如果他們真的那麼厲害，他們就會讓自己變得富有，而不是分享他們的策略。」

他說，當你想到一個好主意、當你有辦法賺很多錢時，你最不會做的一件事就是把它賣給其他人，你會自己使用它。

警惕推銷特定商業策略的人

除了投資理財，Cuban說，很容易就能在網上看到一些所謂的商業大師，他們自稱是有抱負的企業家的顧問。要特別警惕那些專門從事特定行業的人，或告訴你他們會幫助你建立特定類型的企業的人。這是因為任何向你推銷商業理念或策略的人，也可能會將其同樣推銷給其他人。

他指出：「當有人向你推銷他們的想法——鞋子、直運電商(dropshipping)，無論是什麼——然後他們又把它賣給其他人時，你知道他們除了中飽私囊之外還在做什麼嗎？他們在為你創造競爭。」

Cuban說：「如果某人進入了一個行業，在這個行業中，已知有無數人在做和你一模一樣的事，你知道他們如何稱呼這樣的人嗎？他們稱之爲傻瓜。別這麽做。」

匯款前先做仔細調查

一些在網路和社群媒體上宣傳的服務可能是合法的，但美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）和商業改進局（Better Business Bureau, BBB）都警告，應始終警惕潛在的詐騙，尤其是在涉及商業輔導服務或線上投資建議時。

兩組織都建議，向顧問或諮詢師匯款之前，請先諮詢信任的人並對他們進行調查。可以先查看他們的資質，用「評論 」和 「騙局」 等關鍵詞搜索他們的名字，查詢這些人過去是否有任何投訴。

FTC官網指出，如果有人試圖催促你做出決定，這就是一個警示︰他們可能希望你放鬆警惕、還沒來得及做調查。

與其取捷徑 不如自己努力

Cuban建議，與其貪便宜、取捷徑，不如自己努力找出最佳商業策略。他早前受訪時表示，做出額外的努力是為自己帶來「巨大競爭優勢」的最佳方式之一。

他在短片最後重申：「省下你的錢。仔細想清楚。做正確的事。」

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