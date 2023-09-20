《馬斯克傳》作者：Elon Musk乞人憎、無同理心　卻助他當上世界首富

美國電動車企業特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁、世界首富馬斯克（Elon Musk）的公開性格形象特立獨行，他愛發表爭議性言論，身為老闆亦出名要求極高、難以共事，甚至稱得上剛愎自用。在馬斯克的新舊生意拍檔以至下屬中，既有他的崇拜者，亦有蔑視他的人，但幾乎都公認他是一名精力充沛、時刻湧現創新念頭的工作狂。上周出版的《馬斯克傳》作者艾薩克森（Walter Isaacson）直言，馬斯克的個性惹人惱火，卻是助他在商業世界和科技領域獲得成功的關鍵一環。

馬斯克急躁犯眾憎 卻讓其成為億萬富豪

馬斯克因為在旗下社交媒體平台X（前稱Twitter）的業務上作出諸多看似不智的決定，以及他的惹火言論而成為傳媒焦點，人氣高踞不下，大眾對他急躁且獨裁的作風亦褒貶不一。艾薩克森在接受CNBC訪問時表示，馬斯克這種魯莽的性格，與他在特斯拉和SpaceX等公司創造的空前成就密不可分。

艾薩克森為撰寫這本傳記，而追蹤走訪馬斯克兩年，他認為馬斯克驚人的執行能力是性格使然，說：「他（馬斯克）有這些令人憤怒的特質、這些驅動力和惡魔本色（Demons）；但如果你把這些（元素）都拿走，你就不會擁有推動事情發生的衝動性格。」

艾薩克森認為，馬斯克願意冒險並說出自己的想法，這幫助他成為世界首富和其中一位最有權有勢的企業家：「如果你不具備馬斯克的全部特質，你就不會有所創新。」

馬斯克缺乏同理心 因為「沒有好處」

然而艾薩克森指出，這種極端的個性不應成為馬斯克做出諸種「不良行為」的藉口，包括在心情欠佳時遷怒員工，或公開挑戰Meta Platforms（美：META）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）進行武鬥等等。

艾薩克森補充指，馬斯克根本缺乏「同理心基因」（the empathy gene），在短期內不太可能變得成熟穩重，或者更加關心他人意見，因為馬斯克「看不到這樣做的好處」。這番觀點恰好呼應了馬斯克弟弟金巴爾馬斯克（Kimbal Musk）在2021年發表的對兄長看法。金巴爾當年在《時代雜誌》訪問中提到，他的哥哥無疑是一位商業奇才，但沒有人際交往的天賦。

艾薩克森又說，馬斯克會覺得一個人刻意討好其他人才是自私之舉；馬斯克會寧願切斷人際間的感情牽絆，從而專注於成就更遠大的使命。

科技界素來不乏「性格巨星」

科技界向來充斥個性乖僻、難以相處的億萬富豪。儘管已名成利就，當中一些人卻後悔自己的昔日作風，認為若然性格隨和一點，會更早出人頭地。

微軟（Microsoft，美：MSFT）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）今年5月在北亞利桑那大學畢業典禮上致辭時坦言，他早年對成果非常執著，使他成為一名專橫的老闆：「我不認同假期。我不認同周末。我也不認為與我共事的人應該（享有它們）。」蓋茲補充指，直到他成為父親，才意識到自己需要改變。

微軟現任行政總裁納德拉（Satya Nadella）的作風則跟早年蓋茲徹底相反。他在2021年向《哈佛商業評論》表示，他把公司員工放在第一位。納德拉當時表示，同理心是「設計思維的核心」：「（它）是所有創新的來源。」2014年上任的納德拉隨和之餘，效率亦高。在他掌舵的頭四年半內，微軟股價走高了兩倍。

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