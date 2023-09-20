綠債受歡迎　加息周期如何影響綠色金融？

步入9月，香港天氣頻頻不穩，先來一個十號颱風蘇拉，接著再出現極端天氣。同時，其他國家亦出現破紀錄的高溫，氣候問題受到市場關注。早在2015年，巴黎舉行的聯合國氣候變化大會，接近200個國家簽署了《巴黎氣候協定》，為了阻止全球平均溫度於本世紀升超過攝氏兩度，協定減少碳排放。相信 ESG 三個字對大家而言不會陌生，分別代表環境（ Environmental ） 、社會 （Social ）及管治（Governance） 。現在不少企業都邁向綠色轉型，而綠色轉型亦成為了不同國家的重點發展。

綠色金融工具亦受宏觀經濟影響

要推動綠色轉型，當中需要建設不少環境基礎設施，及持續實施重要生態系統保護和修復等重大工程，自不免需要資金的推動。故此不同的監管機構開始為綠色金融訂下準則，支持整個市場的演變以及制定政策法規等，令綠色金融成為了推動ESG 的主要工具之一 。但投資者亦要留意綠色金融工具亦會受到宏觀經濟環境的影響，例如加息周期等。所以說到底，支持綠色金融工具同時亦要了解投資市場的動態。

美息快將見頂並維持 短期綠債受歡迎

提及綠色金融，香港政府近日正發行第二批綠色零售債券，從過去零售債券的超額認購數字中反映，這些短期債券很受市場歡迎，一方面相信是由於投資者希望能夠為推動環保出一分力，另一方面，亦能配合美國加息周期快將完結的預期。美聯儲將於香港時間今周四凌晨公佈議息結果，市場預期美聯儲維持利率的機會達到99%。筆者亦相信美聯儲最終不會為投資者帶來驚喜，但重點則在於將公佈的利率點陣圖及經濟與通脹預測。

若明年減息將利好債價

若以6月公佈的利率點陣圖中，利率中位數5.6%所推算，美聯儲很可能還有一次加息的機會。但隨著近日核心通脹有所回落，經濟增長亦不算急速，相信美聯儲本周四會傾向以數據為主導的語調，不會為加息周期完結作一個定論，並預期現時利率水平應該維持一段時間。但在中長線來看，高利率對經濟始終存在影響，在通脹有望回落的情況下，利率期貨預期明年中後或有減息的可能。當利率預期下跌時，債券價格便會率先受惠，而在高利率將維持一段時間的預期下，較短期的債券就能降低利率帶來的影響。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App