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AlipayHK内地線下消費　最高減￥100　十個亞洲電子錢包可在華跨境支付

精明消費 17:13 2023/09/19

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杭州亞運會進入倒計時，螞蟻集團「服務亞運計劃」再升級，再有7款亞洲電子錢包加入「流動支付國際化推廣服務」，可通過Alipay+實現無縫跨境支付，包括mPay（中國澳門特別行政區）、HiPay（蒙古）、Changi Pay（新加坡）、華僑銀行（新加坡）、Naver Pay（韓國）、Toss Pay（韓國）和 TrueMoney（泰國）。

10款境外錢包可在内地使用

加上早前試點的AlipayHK（中國香港特別行政區）、Touch 'n Go eWallet（馬來西亞）和Kakao Pay（韓國），截至目前為止共有10款境外錢包的用戶可在中國內地使用流動支付服務，覆蓋超過1.75億的東南亞和東亞消費者。

用AlipayHK在內地消費 最高減100元

適逢亞運臨近，AlipayHK為用戶推出高達人民幣100元折扣優惠，即日起至10月31日在內地線下門店使用AlipayHK消費，最高可減免高達人民幣100元，每位用戶最多可享5次折扣優惠。

跨境支付總筆數增47倍 多用於餐飲、零售

2023年3至8月，AlipayHK、Touch 'n Go eWallet及Kakao Pay用戶前往中國內地，跨境支付的總筆數6個月裡增長了47倍。餐飲、零售和交通是他們最常使用的消費場景，上海、廣州和深圳則是他們用掃碼支付最熱門的三大城市。

亞運六城 杭州最受港人歡迎

AlipayHK早前已可在內地所有城市門店、打車截的士一掃即付款，也可在大灣區內部分城市深圳、廣州、中山及佛山搭乘公共交通工具，與在香港操作無異。港人北上愈趨強烈，AlipayHK用戶消費從大灣區逐步擴大，亞運六城在4月復活節及清明假期和7月暑假交易筆數激增，在長假更願意行得更遠，其中杭州最受港人歡迎。

「流動支付國際化推廣服務」是在中國人民銀行指導下，由螞蟻集團、網聯清算公司與多個境外錢包、境內金融機構和主要國際卡組織合作，助力中國數碼支付與金融服務國際化的措施。這項服務可以讓境外用戶到中國內地後，用自己熟悉的電子錢包或下載支付寶，無需換匯、進行跨境移動支付，以及在Alipay+ Rewards上體驗各種營銷優惠。

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