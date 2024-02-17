窮孩子注定輸在起跑線？劍橋研究：做好一件事可以改變宿命

▲ 窮人孩子落後於富家子弟，這一命運也並非注定無法改變。英國劍橋大學與中國復旦大學的學者近月發布的最新研究，證明快樂閱讀可以提高兒童的認知表現，無論父母教育程度和家庭收入如何。

以往不少兒童研究稱，富裕家庭的孩子智力測驗的表現往往比貧窮家庭的孩子更好。不過，劍橋大學一項最新研究或許可以扭轉這一點，研究者發現：從小開始快樂閲讀的孩子，在青春期會有更好的認知表現和心理健康，無論家庭收入高低。

有錢人孩子智商更高 受益於更好外部條件

早在1989年，巴黎第五大學的學者就在《自然》上發表研究指，高社會經濟地位（Socioeconomic status，SES）的父母所生或收養兒童的智商，都高於低社會經濟地位父母所生或收養的兒童。2015年，倫敦大學金匠學院和倫敦國王學院的研究者進一步發現，來自低社會經濟地位家庭的孩子在2歲時的智商，平均比來自高社會經濟地位家庭的孩子低6分；到16歲時，這種差異幾乎增加了兩倍。

《大西洋月刊》也曾指出，與階級相關的環境效應會對兒童智商產生影響，因爲富裕家庭能提供更好的學校、更好的營養、更好的醫療保健、更好的考試準備和更好的社區，貧窮家庭的孩子在這些方面的條件就相對較差。

兒童快樂閱讀可提高智力

不過，窮人孩子落後於富家子弟，這一命運也並非注定無法改變。英國劍橋大學與中國復旦大學的學者近月發表的最新研究，證明快樂閱讀可以提高兒童的認知表現，無論父母教育程度和家庭收入如何。

研究團隊招募了10,243名美國青少年，對他們進行臨床訪談、認知測試、心理和行為評估以及腦部掃描。其中48%的人幾乎沒有快樂閲讀的經驗，或直到童年後期才開始閱讀；剩下另一半人則較早（在2至9歲之間）開始快樂閲讀，有3至10年的閲讀經驗。分析控制了許多重要因素，包括社會經濟地位。

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認知表現、心理健康、大腦發育更好

研究小組發現，幼年時的快樂閲讀與青少年時期在認知測試中的優秀表現有着密切聯繫，這些測試衡量的因素包括語言學習、記憶和言語發展，以及在學校的學業成績。

根據一些臨床評分以及家長和老師的報告，這些孩子的心理健康狀況也更好，顯示出較少的壓力和抑鬱跡象，注意力也有所提高，侵略和破壞規則等行為問題也較少。

較早開始快樂閲讀的兒童，在青春期使用電子屏幕的時間往往也更少，例如看電視、刷手機或平板電腦，而且睡眠時間往往也更長。

這些青少年的大腦掃描結果也顯示，較早開始閲讀者，其大腦皮質總面積和體積適度增大，特別是對認知功能起關鍵作用的大腦區域。與心理健康、行為和注意力的改善有關的腦區，發育也更成熟。

劍橋大學精神病學系教授Barbara Sahakian說：

閲讀不僅是一種愉悦的體驗，普遍認為，閲讀可以啓發思維和創造力、增加同理心、減輕壓力。 此外，我們還發現有重要證據表明，閲讀與兒童的重要發展因素有關，可以改善他們的認知、心理健康和大腦結構，而這些都是未來學習和幸福的基石。

建議幼兒每周閲讀12小時

研究還建議，幼兒時期最佳閲讀時間為每周12小時左右，這可以改善大腦結構。

復旦大學腦科學教授馮建峰表示：「我們鼓勵家長盡力喚醒孩子從小閱讀的樂趣。如果做得好，這不僅會給他們帶來快樂和享受，還會有助於他們的成長並養成長期的閱讀習慣，並可能對成年生活有益。」

撰文︰葉雨

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