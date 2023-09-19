【綠債2023】4.75厘綠債　旺丁又旺財　大行人均認購10手（不斷更新）

新一期綠色債券昨日開售，由於保底息高達4.75厘，比大部分的定期存款都高息，而且認購門檻低，吸引不少人認購，銀行均表示認購反應勝去年。

中銀香港人均10手︰中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示，首日認購反應理想，該行人均申請認購10手，較往年的7手為多，近期不少定期存款利率已逐漸回落，因此認購綠債鎖定3年4.75厘的保證回報，對零售投資者而言具有吸引力。

滙豐反應勝去年︰滙豐發言人表示﹕在保證息率達4.75%的情況下，新一批綠色零售債券開售首日認購反應熱烈，客戶平均認購金額高於去年綠債開售首日的水平。

恒生反應破紀錄︰恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，恒生客戶認購綠債的反應十分熱烈，首日總認購人數及認購金額均超越首批綠債紀錄，當中透過各個數碼渠道認購的客戶比例亦顯著上升。

渣打平均認購增3成︰渣打香港客戶認購反應理想，首日平均認購手數較去年增加近3成，而7成以上客戶透過網上渠道遞交申請。

招商永隆最高認購50手︰新一批綠色零售債券認購首日的平均每名客戶認購金額逾港幣10萬元，最高認購金額為港幣50萬元。而經電子渠道（流動銀行／網絡銀行）認購的客戶人數為80%。

信銀國際平均認購12手︰首日所接獲的認購人數與去年相約，總認購金額有所上升，最高認購金額為50萬元，平均認購金額為12萬元，較上一批綠色零售債券上升接近3成，相信今批綠色零售債券亦會錄得超額認購。

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