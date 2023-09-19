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勞力士嵌入iPhone 15　杜拜限量版18K金鑲鑽土豪手機　最貴440萬

精明消費 18:24 2023/09/19

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蘋果iPhone 15系列手機上周發布，售價與上代iPhone 14相同。留意除了iPhone X和平價入門機XR、SE2及SE3外，蘋果自十年前的iPhone 5s開始至去年的iPhone 14每代均設黃金配色，不過去到最新一代iPhone 15又再度不復見。但喜歡金色iPhone的朋友，或者可以關注一下杜拜奢華iPhone訂製服務商Caviar。該公司今年再度出擊，繼iPhone 14後再提供18K黃金機身的iPhone 15 Pro/Pro Max，更在一些版本嵌入整隻陀飛輪或勞力士「地通拿」手錶，甚至鏤上大量水晶或鑽石。當然，這些高級客製限量版手機均售超級天價，同等金額足以買車買樓。

土豪風18K金機身iPhone 15 Pro/Max

綜合GSMArena等外媒報導，專門設計製作豪華限量版iPhone及AirPods的Caviar，推出金色外殼的iPhone 15 Pro「Ultra Gold」，機殼採用18K金製作，表面經緞面處理。機背的蘋果商標也是以18K金溶製，重量證明可按要求而提供。Caviar表示，Ultra Gold針對的目標客戶群包括名人、運動員、政治人物與其他領域的精英。

專門設計製作豪華限量版iPhone及AirPods的Caviar，推出金色外殼的iPhone 15 Pro「Ultra Gold」。（Caviar）

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iPhone 15 Pro Ultra Gold售價近7萬港元起跳，128GB版本索價8,890美元（約69,488港元），最高（1TB版本）達9,890美元（約77,305港元）；而iPhone 15 Pro Max Ultra Gold的基本價格為9,670美元（約75,585港元），最貴售10,390美元（約81,213港元）。

Ultra Gold是Caviar「Rich Colors」iPhone 15 Pro/Max系列中其中一款，其他訂製款式還包括Ultra Black、Titan Black、Dark Red和Starry Night，起價7,340美元（約57,373港元）至8,060美元（約63,001港元）不等，全線每個配置版本均限量99部

18K真金iPhone未算好誇張，Caviar另有把整枚名錶嵌入iPhone 15機背的客製服務。Caviar的「入門級」手錶iPhone已用上鏤空錶（Skeleton watch）或陀飛輪（Tourbillon）這些精細機械錶款和機芯；當中最貴的要數嵌入整隻「地通拿」Rolex Daytona的同名手機款式「DAYTONA」。

Rolex Daytona整錶嵌入iPhone 15 Pro/Max 又貴又墜手

DAYTONA設計靈感源自賽車手Malcolm Campbell的藍鳥（Blue Bird）超級跑車，Campbell是啟發首批勞力士地通拿藍本的靈魂人物，機殼由鍍有黑色PVD塗層的鈦金屬製成。手機採用的錶款為Rolex Cosmograph Daytona（宇宙計型地通拿），具備原汁原味的自動上鍊恆動機芯、防刮藍寶石錶面以及一體成型Cerachrom黑陶瓷錶圈，錶殼亦以18K黃金製成。

DAYTONA以1930年代賽車為風格主題，地通拿對上飾有一個仿跑車儀錶板刻度盤，儀表板上有齊車速錶、機油和燃油指示器等裝飾錶盤，更用上24K金鍍金，還繪有珠寶琺瑯。然而，畢竟是成隻手錶嵌入手機，可想而知拿上手會有多沉重，還是好好放在家珍藏。

DAYTONA設計靈感源自賽車手Malcolm Campbell的藍鳥（Blue Bird）超級跑車，機殼由鍍有黑色PVD塗層的鈦金屬製成。（Caviar）

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DAYTONA起價已達到逾146萬港元，每個配置版本只限3部，iPhone 15 Pro DAYTONA 128GB版本售186,570美元（約1,458,315港元），最高（1TB版本）達187,570美元（約1,466,132港元）；iPhone 15 Pro Max DAYTONA最貴則售188,070美元（約1,470,040港元）。

終極奢華：18K白金版iPhone 15 Pro/Max 機背鑲出鑽石花

然而18K金或勞力士地通拿版iPhone 15亦非最誇張，Caviar全網最昂貴的一款訂製iPhone 15為「DIAMOND SNOWFLAKE」。

該機款的銀色機身均是來自18K白金，而且共鑲嵌了570顆鑽石；背面更配以鉑金、白金，鑲上英國知名珠寶商格拉夫珠寶（Graff）的白金鑽石雪花頸鍊吊墜上的整片「雪花」。DIAMOND SNOWFLAKE更隨附Graff的真品證書。

DIAMOND SNOWFLAKE銀色機身均是來自18K白金，而且共鑲嵌了570顆鑽石。（Caviar）

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DIAMOND SNOWFLAKE起價440萬港元亦是每個配置版本只製作3部。iPhone 15 Pro DIAMOND SNOWFLAKE最低配128GB版本售562,410美元（約4,396,050港元），最高（1TB版本）達563,410美元（約4,403,866港元）；iPhone 15 Pro Max DIAMOND SNOWFLAKE最貴則售563,910美元（約4,407,774港元）。

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