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【高息陷阱】10幾厘息高過定存？貨幣掛鈎存款未必保本　留意9大風險

收息攻略 08:00 2023/10/03

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近年不乏金融機構以「比定存更高息」作口號，向客戶銷售一些聲稱是存款，但實際上帶有衍生工具性質的收息產品，當中，尤貨幣掛鈎存款面對風險較高，決定投資前，應小心評估衡量。

1. 「貨幣掛鈎存款」本質和特點

貨幣掛鈎存款名稱縱使帶有「存款」二字，但實際上是一種結構性投資產品，包含以存款貨幣作出的定期存款，以及屬於衍生工具的貨幣期權，因此更正式稱為「貨幣掛鈎投資產品」。

購買貨幣掛鈎投資產品，即表示向產品發行人（例如銀行）出售你所選擇的另一貨幣（即掛鈎貨幣）的認沽期權，必須留意這類產品通常非保本。因此，投資於貨幣掛鈎投資產品不等於直接購入掛鈎貨幣。但你於到期日時可獲取的應收款項，將取決於基本貨幣（即存款貨幣）與掛鈎貨幣的匯率，要是匯率走弱至低於與銀行協定的匯率，最壞情況是有機會不能取回本金，蒙受虧損

2. 「貨幣掛鈎存款」原理

銀行一般會為貨幣掛鈎投資產品設下最低投資額，並會提供多種貨幣以供選擇。客戶投資者與銀行開設貨幣掛鈎存款時，首先要選擇「基本貨幣」「掛鈎貨幣」「存款期」，然後根據自身對所選擇的掛鈎貨幣的匯率走勢預測，與銀行協定掛鈎貨幣兌基本貨幣的匯率，亦即「協定匯率」。最後在到期日時，客戶將獲銀行支付到期應收款項，包括本金及利息，它們會以基本貨幣或掛鈎貨幣計算，視乎當時的相關市場匯率與掛鈎貨幣的協定匯率的比較而定。

倘若投資者看好掛鈎貨幣的走勢，該貨幣的變動與其所預測的走勢一致，投資者將以基本貨幣收取到期款項。相反，如果匯率按投資者預期的相反方向變動的話，收取的到期款項將按協定匯率兌換為掛鈎貨幣

3. 「貨幣掛鈎存款」如何運作？

假設你有本金70萬港元作為存款貨幣（即基本貨幣），你看好澳元兌港元匯價會走高，更預期會升至等於或高於5.0500，因此以澳元為投資貨幣掛鈎存款的掛鈎貨幣，並跟銀行簽立以5.0500為協定匯率，存款期約1個月（31日），銀行釐定年利率為14厘（14.00%）：

基本貨幣港元
投資額（本金）$700000
掛鈎貨幣澳元
投資期（即存款期）31日
協定匯率5.0500 (澳元兌港元)
年利率14.00% (以365日計算)

情況一：澳元兌港元升值至高於協定匯率

於到期時，假設澳元兌港元的市場匯率走強至5.1126，即高於協定匯率5.0500。

將以基本貨幣港元收取到期款項，即原有投資額（本金）及利息。

所收取的到期現金款項：
= 本金 + 利息
= 700,000港元 + [700,000 X 14% X (31/365)]港元
= 700,000港元 + 8,323.29港元
= 708,323.29港元

因此，你將賺取的收益是8,323.29港元。

情況二：澳元兌港元貶值至低於協定匯率

於到期時，假設澳元兌港元的市場匯率走弱至4.9475，即低於協定匯率5.0500。

你將按協定匯率以掛鈎貨幣（澳元）收取到期款項，即原有投資額（本金）及利息。

所收取的到期現金款項：
=(本金 + 利息) 按協定匯率兌換
= 708,323.29港元 / 5.05
= 140,262.04澳元

以澳元支付的到期款項，將按到期日的當時市場匯率（4.9475）兌換為港元：
= 140,262.04澳元 X 4.9475
= 693,946.44港元

因此，換成港元便只剩餘693,946.44港元，相比起原有的70萬本金，即虧損6,053.56港元。投資者面臨「賺利息蝕匯價」的局面。

4. 「貨幣掛鈎存款」9大風險

由於貨幣掛鈎存款並不等同定期存款，通常不保本，投資者在最壞的情況下可能損失部分甚至全部本金及利息。投委會特別為包括貨幣掛鈎存款在內的貨幣掛鈎投資，整理出以下9大風險：

不在存款保障計劃內：貨幣掛鈎存款屬於貨幣掛鈎投資，是含有衍生工具的非上市結構性投資產品，因此不等同定期存款，不受香港的存款保障計劃所保障

衍生工具風險：含有涉及風險的外匯期權，特別是沽出期權。雖然沽出期權收取固定的期權額（期權金），投資者可能蒙受超過該期權權額的損失。在極端情況下，虧損或會重大。

沒有抵押品：貨幣掛鈎存款通常不設任何資產或抵押品作抵押。

銀行的信貸風險：如貨幣掛鈎投資產品的發行人（如銀行）無力償債或未能履行其責任（違約），投資者將不能於到期日收取任何到期款項，只能夠以銀行的無抵押債權人身份提出申索。

不保本：倘若貨幣掛鈎投資產品不保本，在最壞的情況下，銀行於到期日向投資者所支付的掛鈎貨幣如變得毫無價值，投資者將可能會損失部分甚至全部投資額（本金）及利息。即使該貨幣掛鈎投資產品屬於保本，此保本特性僅於投資者持有產品至到期始適用。倘銀行無力償債或違約，投資者仍會損失全部本金。

潛在回報有限：潛在最高收益的上限為與銀行的協定利息金額，但基本貨幣與掛鈎貨幣的匯率變動帶來的潛在損失可以很大。

流通性風險：貨幣掛鈎存款一般設有投資期（即存款期），投資者可能不能提前終止，亦不能改變掛鈎貨幣或調整產品的交易條款。如果可以提前提取款項，銀行亦有機會收取手續費。

市場風險：貨幣掛鈎存款的收益，視乎基本貨幣兌掛鈎貨幣的匯率走勢，如掛鈎貨幣滙率的走勢與投資者預期的相反，投資者就要收取掛鈎貨幣，或會帶來虧損。貨幣匯率會受制於多種不能預測的因素，這些影響包括宏觀經濟、地緣政治局勢等。例如某國政府可能在稍作預警甚至全無預警下，實施外匯管制或其他貨幣措施，可能會對有關貨幣兌其他貨幣的可兌換性或匯率構成重大影響。

非本土貨幣風險：倘若基本貨幣及／或掛鈎貨幣並非投資者的本土貨幣，將到期款項兌換成本土貨幣時便須面對貨幣風險。

如果基本貨幣及／掛鈎貨幣為人民幣兌外幣，應注意人民幣不能自由兌換，其兌換其他貨幣的價值會有波動，並受（當中包括）中國政府的外匯政策所影響，或對投資回報構成不利影響。

參考資料：投資者及理財教育委員會（投委會）

可見貨幣掛鈎存款雖然一般高息，但存在一定風險，包括不保本、不在存款保障計劃內、匯市波動和地緣政治等風險。這類產品適合甚麼類型的投資者？決定投資前，不妨想想有沒強烈需要。

5. 「貨幣掛鈎存款」適合者

追求自由度：貨幣掛鈎存款較有彈性，投資者可自由選擇存款期及掛鈎貨幣，同時可讓投資者自訂「交叉盤」，比起普通外幣定存只有「外滙直盤」，貨幣掛鈎存款可讓投資者有更大自由度，根據自己的需求操作及調整適合自己的存款計劃。

本金充裕：定期存款的最低存款額大多只需要1萬港元，對初次接觸投資產品或小額投資的投資者都適合。但貨幣掛鈎存款所需要的存款額一般較定存高，普遍由10萬起跳，因此適合有足夠本金的投資者。

熟悉外幣操作：貨幣掛鈎簡單說便是將一種貨幣與另一種貨幣的滙率走勢進行對賭。如投資者對外滙有一定程度的認識，或熟悉各種外幣走勢，能有利投資者投資貨幣掛鈎產品。

有使用外幣的需求：假如投資者有長期使用外幣的需要，例如需要供子女到外地留學，或會經常來往外地，貨幣掛鈎存款就是較適合此類人士的高息投資。如投資者需要長期持有外幣，便不用擔心出現前述「賺息蝕滙」的問題，因為你可以一直持有該貨幣至滙率重上才兌回原有貨幣，以減少損失，甚至可以獲利。

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