滙豐︰70%港人擬退休後繼續工作　香港生活質素低於全球平均

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【財富自由】34歲提早退休 每月被動收入5.7萬元 只靠簡單投資組合
滙豐發佈的首份《生活質素報告》指，出於經濟原因，逾七成香港人預計會退休後繼續工作。
香港生活質素總分68分 低於全球平均水平
該調查訪問了包括香港在內的九個市場不同世代富裕人士*對身體、心理和財務健康三方面的看法，以了解對他們如何定義良好的生活質素。香港的生活質素總分為68分（滿分 100 分），低於全球平均分 （75 分）；其中身體健康質素為65分，心理為61分，財務為80分，均低於全球平均水平（全球分別爲：73、70、82）。
最憂醫療成本上升、通脹
該報告亦深入探討香港人在退休方面的準備。港人平均希望在60歲退休，不過，多數受訪者亦指他們準備在退休後繼續工作。67%的香港受訪者表示退休後繼續工作的原因，是要提高財務安全。 談到退休後的生活，香港人關心的最主要問題包括身體狀況轉差（63%）、通脹（47%）和醫療成本上升（53%）。當中，香港受訪者對醫療成本的擔憂為受訪市場當中最高。
需蓄860萬元實現高質退休生活
由於生活成本和醫療成本較高，香港受訪者預計需110萬美元（約860.17萬港元）的儲蓄來實現高質量的退休生活，在9個市場中排名第二，僅次於美國。另外，為了應付退休生活，香港受訪者指他們主要依靠個人儲蓄，其次為投資收入和退休儲蓄計劃（強積金）。
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「退休後的憂慮，諸如生活成本和醫療負擔，皆反映個人化及全面財富規劃的重要性，以確保我們的生活質素並為意外狀況做好準備。」
報告還發現：
滙豐《生活質量報告》收集來自中國內地、香港、印度、馬來西亞、墨西哥、新加坡、阿拉伯聯合酋長國、英國和美國等九個不同市場的 2,250 名受訪者的數據，以了解對他們如何定義良好生活質素。
註：
*「富裕人士」指擁有10萬至200萬美金（約78.2萬至1,563.94萬港元）可投資資產的受訪者
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欄名 : 退休理財