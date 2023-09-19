  • 28°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 08:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 15攻略】善用金融科技 「先扣後供」　低價入手新手機

博客 08:00 2023/09/19

分享：

分享：

iPhone 15系列日前在蘋果秋季新品發表會面世。新機無論在晶片、相機、畫質以至外殼質料都有明顯升級。新系列將於香港時間 9 月 22 日發貨，而電訊商和零售商已紛紛出招吸引果粉。

傳統低價出機模式之不便

一直以來，買新手機最「抵」的方法多數是經電訊商上台、續約，或在零售商使用指定信用卡優惠，以較低價格出機。然而，根據筆者觀察，這種商業模式對消費者有三大不便：

一，需綑綁電訊服務合約。

二，必須擁有指定信用卡，否則要花上數星期申請，無法即時享用優惠。

三，新機售價偏高，部分消費者可能對預繳或一筆過支付款感到壓力。

銀行服務融入零售  「先扣後供」一條龍體驗

幸好，金融科技令這些痛點再不是不治之症。近年零售商與金融機構合作，推出嵌入式金融服務，將銀行服務融入零售流程，讓消費者得到一條龍的購物體驗。舉例說，蘋果與本地虛擬銀行合作推出嶄新購物模式，讓消費者以「先扣後供」模式擁有蘋果產品。該服務預先扣除產品的trade-in 價值，讓客戶以低至七折、零息月供多款蘋果產品，而且毋須預繳任何費⽤。假設一部蘋果產品售價是$10,000，而trade-in 價值是$3,000，消費者只需以分期形式繳付總值$7,000，即可擁有該產品，變相享有七折優惠。

這種新型服務透過雲端技術，全程網上進行身份認證、查核信貸紀錄、計算保證trade-in價值和每月支付金額等。無論消費者在門市抑或在網店使用，均可在購物過程中即時申請，快至數分鐘可將心儀產品帶回家。由於金融科技簡化了消費分期流程，並無縫整合至銷售過程中，令整個購物體驗一氣呵成，簡單直接。

退還產品後可繼享折扣

在服務計劃的供款期完結後，消費者可選擇退還產品，或繳付預先扣除的產品trade-in價格買斷產品。如果消費者在退還產品後，再透過該服務計劃以「先扣後供」模式購買新機，即可繼續享受低至七折的買機折扣。換言之，消費者不但可彈性決定擁有蘋果產品的方式，更可永續享受購物折扣優惠。

隨著金融科技不斷發展，更多創新的金融服務將進一步改變消費者的現金流管理。消費者不但可以根據自己的需求和偏好，選擇最適合的支付方式，更可將省下的現金用作投資或定期存款，為財富增值。

【關於作者】李家達，虛擬銀行WeLab Bank的行政總裁。土生土長的他，科大畢業後第一份工是跨國銀行的「IT仔」。其後轉戰信貸風險管理業務，短短數年已登上管理層。後來放棄高薪厚職，投身金融科技界，先後參與建立兩間最成功的本地企業，當中包括榮獲中大企業創新指數第一位的WeLab Bank。

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】LPR出爐前夕大市怎走？緑債認購攻略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李家達 WeLab Bank行政總裁

欄名 : Fintech達人

最新專欄文章 更多

別怪原子彈　科技無好壞之分 ─ 從《奧本海默》反思人工智能
2023/08/23
別怪原子彈　科技無好壞之分 ─ 從《奧本海默》反思人工智能
炎夏中潛藏投資機遇　新能源增長潛力大
2023/07/18
炎夏中潛藏投資機遇　新能源增長潛力大
科技改寫投資　對的時機，要有對的平台
2023/06/20
科技改寫投資　對的時機，要有對的平台
電動車貸款其實唔難！解構Fintech如何把傳統服務「分解再裝嵌」
2023/05/16
電動車貸款其實唔難！解構Fintech如何把傳統服務「分解再裝嵌」
SVB倒閉 存款放銀行依然無問題？本港風控完善 危機難重演
2023/04/25
SVB倒閉 存款放銀行依然無問題？本港風控完善 危機難重演
蘋果（Apple，美：AAPL） 網上購物 電子支付 著數優惠 移動裝置 科技產品 虛擬銀行 銷售 信用卡 電訊

下一篇文章

【MPF】協助父母為退休作準備　積極管理強積金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【退休規劃】6種退休型態　從「繼承者」到「退縮者」　都有合適的理財工具
【退休規劃】6種退休型態　從「繼承者」到「退縮者」　都有合適的理財工具
「50頭」夫婦想兩年後退休　每月5萬生活費　專家︰80歲花光資產
「50頭」夫婦想兩年後退休　每月5萬生活費　專家︰80歲花光資產
【年金點揀好】即期年金早買早享受　50歲點揀先至精明？
【年金點揀好】即期年金早買早享受　50歲點揀先至精明？
【理財個案】擁100萬現金不想放銀行　買阿里騰訊會否高追？
【理財個案】擁100萬現金不想放銀行　買阿里騰訊會否高追？
【MPF】協助父母為退休作準備　積極管理強積金
【MPF】協助父母為退休作準備　積極管理強積金
【加密市場一周】首隻地產STO面世　瑞士SEBA擬進軍香港
【加密市場一周】首隻地產STO面世　瑞士SEBA擬進軍香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款