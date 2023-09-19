【iPhone 15攻略】善用金融科技 「先扣後供」　低價入手新手機

iPhone 15系列日前在蘋果秋季新品發表會面世。新機無論在晶片、相機、畫質以至外殼質料都有明顯升級。新系列將於香港時間 9 月 22 日發貨，而電訊商和零售商已紛紛出招吸引果粉。

傳統低價出機模式之不便

一直以來，買新手機最「抵」的方法多數是經電訊商上台、續約，或在零售商使用指定信用卡優惠，以較低價格出機。然而，根據筆者觀察，這種商業模式對消費者有三大不便：

一，需綑綁電訊服務合約。

二，必須擁有指定信用卡，否則要花上數星期申請，無法即時享用優惠。

三，新機售價偏高，部分消費者可能對預繳或一筆過支付款感到壓力。

銀行服務融入零售 「先扣後供」一條龍體驗

幸好，金融科技令這些痛點再不是不治之症。近年零售商與金融機構合作，推出嵌入式金融服務，將銀行服務融入零售流程，讓消費者得到一條龍的購物體驗。舉例說，蘋果與本地虛擬銀行合作推出嶄新購物模式，讓消費者以「先扣後供」模式擁有蘋果產品。該服務預先扣除產品的trade-in 價值，讓客戶以低至七折、零息月供多款蘋果產品，而且毋須預繳任何費⽤。假設一部蘋果產品售價是$10,000，而trade-in 價值是$3,000，消費者只需以分期形式繳付總值$7,000，即可擁有該產品，變相享有七折優惠。

這種新型服務透過雲端技術，全程網上進行身份認證、查核信貸紀錄、計算保證trade-in價值和每月支付金額等。無論消費者在門市抑或在網店使用，均可在購物過程中即時申請，快至數分鐘可將心儀產品帶回家。由於金融科技簡化了消費分期流程，並無縫整合至銷售過程中，令整個購物體驗一氣呵成，簡單直接。

退還產品後可繼享折扣

在服務計劃的供款期完結後，消費者可選擇退還產品，或繳付預先扣除的產品trade-in價格買斷產品。如果消費者在退還產品後，再透過該服務計劃以「先扣後供」模式購買新機，即可繼續享受低至七折的買機折扣。換言之，消費者不但可彈性決定擁有蘋果產品的方式，更可永續享受購物折扣優惠。

隨著金融科技不斷發展，更多創新的金融服務將進一步改變消費者的現金流管理。消費者不但可以根據自己的需求和偏好，選擇最適合的支付方式，更可將省下的現金用作投資或定期存款，為財富增值。

【關於作者】李家達，虛擬銀行WeLab Bank的行政總裁。土生土長的他，科大畢業後第一份工是跨國銀行的「IT仔」。其後轉戰信貸風險管理業務，短短數年已登上管理層。後來放棄高薪厚職，投身金融科技界，先後參與建立兩間最成功的本地企業，當中包括榮獲中大企業創新指數第一位的WeLab Bank。

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