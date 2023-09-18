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【綠債2023攻略】先做10厘定存　再買綠債　等於多賺1年息

收息攻略 17:09 2023/09/18

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綠色債券今日起開始接受認購，認購期至9月28日（下周四）下午2時。提提大家，這項產品並非先到先得，所以可以先想清楚再認購，由於認購期長，甚至可以先做一個短期定存，定存到期後再認購綠債也可。下面列出多個1星期10厘的港元定存，適合兌換資金，如果你本身有外幣，可以考慮換回港元先做定存、再買綠債，1星期收息隨時等於1年綠債利息。

1星期港元定期存款
銀行最高年息存期起存額備註
建行亞洲13.8厘1星期50萬元需為全新理財客戶，另以50萬元購買指定產品（不包括銀債），才可以50萬元開立1星期13.8厘定存
恒生10.9厘1星期1萬元優越私人理財/ 優越理財客戶的兌換資金
滙豐10厘1星期1萬元尚玉流動理財的兌換資金
中銀香港10厘1星期5萬元綜合理財服務客戶的兌換資金
渣打10厘1星期1萬元網上兌換資金
滙豐9厘1星期1萬元尚玉流動理財的兌換資金
南商8厘1星期1000元網上/手機銀行以兌換資金開立

假設你在今天（9月18日）開始開立1星期定期存款，由於綠債的認購期截止日為9月28日，所以你能趕得及在認購期截止前

為何說1星期收息等同1年的綠債利息？目前1手綠債的保證回報為4.75厘，雖然息率高，但由於預計認購反應熱烈，所以每人獲分派的數量不會太多。假設你抽中了3手，1年可收息1425元。但假設你用50萬元開立1星期13.8厘的定期存款，短短一周便收息1323元，接近綠債1年的利息（以3手計算）。

【綠債2023】專家料首日可升6% 銀彈攻勢或無效？拆解「免息免按金」真相

不過，以上的1星期短存，都需為兌換資金，如果是一般的新資金，高息優惠最少要做1個月，選用這個策略的讀者，可能定期存款是「主菜」，另外一部分新資金再用來認購綠債︰

1個月港元定期存款
銀行最高年息起存額備註
工銀亞洲8厘1000至5萬元全新客戶經手機銀行開戶、需同時成功申請指定信用卡
中銀香港4.8厘1萬元-10萬元全新客戶透過手機銀行開戶
建行亞洲4.6厘100萬元所有客戶新資金
工銀亞洲4.6厘10萬元-80萬元全新客戶分行新資金
富邦4.0厘50萬元個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立
滙豐4.0厘1萬元尚玉客戶、兌換資金
大眾銀行3.8厘50萬元新舊資金皆可
交銀香港3.3厘100萬元通達私人財富/通達理財/交銀理財客戶之網上新資金

如果嫌開新戶口太麻煩，現有客戶優惠以建行亞洲最高，1個月存期有4.6厘，不過起存額亦不低，要100萬元新資金，1個月收息3833元，接近綠債3年合共的總利息（以3手計算）。

想知更多高息產品，即睇︰

【定期存款2023】約10銀行再加息　4.9厘高過綠債

10大高息基金　年化11.7厘月月派息　這5隻今年賺息又賺價（2023年9月更新）

【高息ETF】港股10隻高息ETF　8厘股息、今年升1成　除咗盈富仲有呢啲選擇

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