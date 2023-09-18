【綠債2023攻略】先做10厘定存　再買綠債　等於多賺1年息

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【定期存款2023】約10銀行再加息 4.9厘高過綠債
綠色債券今日起開始接受認購，認購期至9月28日（下周四）下午2時。提提大家，這項產品並非先到先得，所以可以先想清楚再認購，由於認購期長，甚至可以先做一個短期定存，定存到期後再認購綠債也可。下面列出多個1星期10厘的港元定存，適合兌換資金，如果你本身有外幣，可以考慮換回港元先做定存、再買綠債，1星期收息隨時等於1年綠債利息。
|1星期港元定期存款
|銀行
|最高年息
|存期
|起存額
|備註
|建行亞洲
|13.8厘
|1星期
|50萬元
|需為全新理財客戶，另以50萬元購買指定產品（不包括銀債），才可以50萬元開立1星期13.8厘定存
|恒生
|10.9厘
|1星期
|1萬元
|優越私人理財/ 優越理財客戶的兌換資金
|滙豐
|10厘
|1星期
|1萬元
|尚玉流動理財的兌換資金
|中銀香港
|10厘
|1星期
|5萬元
|綜合理財服務客戶的兌換資金
|渣打
|10厘
|1星期
|1萬元
|網上兌換資金
|滙豐
|9厘
|1星期
|1萬元
|尚玉流動理財的兌換資金
|南商
|8厘
|1星期
|1000元
|網上/手機銀行以兌換資金開立
假設你在今天（9月18日）開始開立1星期定期存款，由於綠債的認購期截止日為9月28日，所以你能趕得及在認購期截止前
為何說1星期收息等同1年的綠債利息？目前1手綠債的保證回報為4.75厘，雖然息率高，但由於預計認購反應熱烈，所以每人獲分派的數量不會太多。假設你抽中了3手，1年可收息1425元。但假設你用50萬元開立1星期13.8厘的定期存款，短短一周便收息1323元，接近綠債1年的利息（以3手計算）。
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不過，以上的1星期短存，都需為兌換資金，如果是一般的新資金，高息優惠最少要做1個月，選用這個策略的讀者，可能定期存款是「主菜」，另外一部分新資金再用來認購綠債︰
|1個月港元定期存款
|銀行
|最高年息
|起存額
|備註
|工銀亞洲
|8厘
|1000至5萬元
|全新客戶經手機銀行開戶、需同時成功申請指定信用卡
|中銀香港
|4.8厘
|1萬元-10萬元
|全新客戶透過手機銀行開戶
|建行亞洲
|4.6厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|工銀亞洲
|4.6厘
|10萬元-80萬元
|全新客戶分行新資金
|富邦
|4.0厘
|50萬元
|個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立
|滙豐
|4.0厘
|1萬元
|尚玉客戶、兌換資金
|大眾銀行
|3.8厘
|50萬元
|新舊資金皆可
|交銀香港
|3.3厘
|100萬元
|通達私人財富/通達理財/交銀理財客戶之網上新資金
如果嫌開新戶口太麻煩，現有客戶優惠以建行亞洲最高，1個月存期有4.6厘，不過起存額亦不低，要100萬元新資金，1個月收息3833元，接近綠債3年合共的總利息（以3手計算）。
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欄名 : 綠債2023