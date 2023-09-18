【綠債2023攻略】先做10厘定存　再買綠債　等於多賺1年息

綠色債券今日起開始接受認購，認購期至9月28日（下周四）下午2時。提提大家，這項產品並非先到先得，所以可以先想清楚再認購，由於認購期長，甚至可以先做一個短期定存，定存到期後再認購綠債也可。下面列出多個1星期10厘的港元定存，適合兌換資金，如果你本身有外幣，可以考慮換回港元先做定存、再買綠債，1星期收息隨時等於1年綠債利息。

1星期港元定期存款 銀行 最高年息 存期 起存額 備註 建行亞洲 13.8厘 1星期 50萬元 需為全新理財客戶，另以50萬元購買指定產品（不包括銀債），才可以50萬元開立1星期13.8厘定存 恒生 10.9厘 1星期 1萬元 優越私人理財/ 優越理財客戶的兌換資金 滙豐 10厘 1星期 1萬元 尚玉流動理財的兌換資金 中銀香港 10厘 1星期 5萬元 綜合理財服務客戶的兌換資金 渣打 10厘 1星期 1萬元 網上兌換資金 滙豐 9厘 1星期 1萬元 尚玉流動理財的兌換資金 南商 8厘 1星期 1000元 網上/手機銀行以兌換資金開立

假設你在今天（9月18日）開始開立1星期定期存款，由於綠債的認購期截止日為9月28日，所以你能趕得及在認購期截止前

為何說1星期收息等同1年的綠債利息？目前1手綠債的保證回報為4.75厘，雖然息率高，但由於預計認購反應熱烈，所以每人獲分派的數量不會太多。假設你抽中了3手，1年可收息1425元。但假設你用50萬元開立1星期13.8厘的定期存款，短短一周便收息1323元，接近綠債1年的利息（以3手計算）。

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不過，以上的1星期短存，都需為兌換資金，如果是一般的新資金，高息優惠最少要做1個月，選用這個策略的讀者，可能定期存款是「主菜」，另外一部分新資金再用來認購綠債︰

1個月港元定期存款 銀行 最高年息 起存額 備註 工銀亞洲 8厘 1000至5萬元 全新客戶經手機銀行開戶、需同時成功申請指定信用卡 中銀香港 4.8厘 1萬元-10萬元 全新客戶透過手機銀行開戶 建行亞洲 4.6厘 100萬元 所有客戶新資金 工銀亞洲 4.6厘 10萬元-80萬元 全新客戶分行新資金 富邦 4.0厘 50萬元 個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立 滙豐 4.0厘 1萬元 尚玉客戶、兌換資金 大眾銀行 3.8厘 50萬元 新舊資金皆可 交銀香港 3.3厘 100萬元 通達私人財富/通達理財/交銀理財客戶之網上新資金

如果嫌開新戶口太麻煩，現有客戶優惠以建行亞洲最高，1個月存期有4.6厘，不過起存額亦不低，要100萬元新資金，1個月收息3833元，接近綠債3年合共的總利息（以3手計算）。

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