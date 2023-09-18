【最貴智能手錶】華為再劍指蘋果　2.5萬元「黃金智能腕錶」　採用18K金材質

華為（Huawei）上月發布睽違3年的全新的5G手機系列Mate 60，標榜大部分硬件包括處理器均為中國自研生產，其5G上網速度及多項跑分均及得上其他5G手機品牌的旗艦型號，被認為是突破美國貿易制裁的創舉。當中旗艦型號Mate 60 Pro更在中港兩地引發搶購潮。該公司上周四（14日）於西班牙巴塞羅那舉辦以「時尚，更跨越」為主題的「 Wearable Strategy and New Product Launch」（華為穿戴戰略暨新品發布會），發布黃金手錶WATCH GT 4系列新旗艦、華為首款「黃金智能腕錶」以及華為FreeBuds Pro 3耳機等。

會上最觸目的莫過於「黃金智能腕錶」WATCH Ultimate Gold Edition，該錶款實際上是今年3月發布的WATCH Ultimate（又名非凡大師）的豪華特別版，其錶圈、錶冠、PVD錶帶和蝴蝶扣等部位採用了18K黃金材質，錶帶則採用鈦金屬。定價為2,999歐元（折合約25,011港元），是目前史上最貴的智能手錶之一。

官方暫未透露這款智能手錶的其他配置差異，以WATCH Ultimate為標準，下表簡單歸納該錶與蘋果目前最新、最高配的Apple Watch Ultra 2功能、規格比較：

華為WATCH Ultimate 蘋果Apple Watch Ultra 2 螢幕 1.5 吋LTPO AMOLED觸控屏幕466 × 466 像素 常亮Retina LTPO OLED觸控顯示器410 x 502 像素 呎吋 48.5mm x 48.5mm x 13mm 49mm x 44mm x 14.4mm 錶殼材質 錶盤：藍寶石玻璃錶圈：陶瓷前殼：非晶鋯後殼：陶瓷 原色鈦金屬、陶瓷及藍寶石玻璃錶底 重量（不包錶帶） 76g 61.4g 距離 ✓ ✓ 時鐘 ✓ ✓ 睡眠追蹤 ✓ ✓ 來電提示 ✓ ✓ 短訊提示 ✓ ✓ 感應器 加速度感應器陀螺儀感應器地磁感應器光學心率感應器氣壓感應器溫度感應器深度感應器 高g力加速感應器 (高達256g力，支援跌倒偵測和車禍偵測功能)高動態範圍陀螺儀環境光線感應器水溫感應器水深測量器及水深App 心率監測 ✓ ✓ 血氧監測 ✓ ✓ 心率/心律異常通知 ✓ ✓ 體溫監測 ✓ ✓ 步數/卡路里燃燒計 ✓ ✓ 防水 100米 (ISO 22810防水標準) 100米 (ISO 22810防水標準) 潛水 EN 13319潛水標準可潛水深達40米 EN 13319潛水標準可潛水深達40米 連接及定位 雙頻GPS、藍牙、Wi-Fi 雙頻GPS (L1 及 L5)、藍牙 5.3、Wi-Fi、流動網絡、GLONASS、Galileo、QZSS及北斗定位系統 按鈕控制 3個物理按鍵：輔助按鍵旋轉錶冠功能按鍵 數位錶冠側邊按鈕兩指互點兩下手勢裝置上快捷執行Siri精準尋找iPhone 電池續航力 典型使用場景續航：可達14天重度使用場景續航：可達8天 長達36小時 (1.5日)低耗電模式可使用長達72小時 (3日) 緊急求助 雙向北斗衛星通訊功能 全球緊急電話緊急求助 SOS 定價 HK$7,899 (普通版)

約HK$25,011 (Gold Edition) HK$6,399起

WATCH Ultimate Gold Edition與通行版WATCH Ultimate一樣，支援雙向北斗衛星通訊功能，可一鍵發送、接收北斗衛星訊息，即使遇上緊急情況，沒有流動電話網絡信號也能求救。購買手錶，即包送收發200條衛星訊息。

就像華為Mate 60系列發布時間稍早過蘋果9月的iPhone 15發布會前進行，是次華為WATCH Ultimate Gold Edition亦是在蘋果發布全新智能手錶Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2之後，亦大有挑戰蘋果的意味。

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