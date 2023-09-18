為送子女入名校　富豪600萬爭聘升學顧問　有什麼「五星級服務」？

彭博社報道，隨著美國常春藤名校的入學競爭愈來愈激烈，一些富豪為了送子女進哈佛、耶魯，紛紛高價聘請升學顧問，費用高達75萬美元（約586.88萬港元）。

哈佛錄取率僅3.41% 富豪爭聘高端升學諮詢

美國高端升學諮詢公司Command Education創始人Christopher Rim對《商業内幕》表示，根據今年常春藤盟校放榜日（Ivy Day）的數據，2027届畢業生（即2023年入學的學生）中，哈佛大學錄取率只有 3.41%，哥倫比亞大學錄取率3.9%，學生需要非常拔尖才能躋身常春藤。

彭博社指，精英大學長期以來都充滿了富人的孩子，但隨著招生熱潮不斷升溫，超級富豪們正在將不惜一切代價取勝的策略提升到五星級的高度。收費高昂的豪華升學諮詢服務，幾乎可以保證客戶能夠進入他們的「夢校」。

6年輔導總費用高達75萬美元

Command Education就是一個例子。Rim告訴《商業内幕》，若家長在孩子中一時僱用他們，輔導6年直到上大學，總收費是75萬美元。如果孩子上中四，他們將收取4年共50萬美元（約391.09萬港元）的費用。

另一間升學咨詢公司AtomicMind的CEO Leelila Strogov將她的市場描述為「億萬富翁群體」，這些群體出身的孩子有時需要嚴厲的關愛才能付出進入常春藤的必要努力。她向彭博表示，雖然能向學校提供大量捐款的超級富裕家庭在招生遊戲中仍具優勢，但「普通富裕」的申請者要從成績優異的同齡人脫穎而出，則難度較大。

Strogov說：「我們的大學招生系統已經被破壞了——它被遊戲化了，我會利用一切資源或角度來幫助客戶。我參與其中就是為了贏得勝利。」

AtomicMind 為每個學生客戶分配一位首席顧問，負責「執行職能輔導」，即大學申請；而從辯論教練到研究專家的約150名導師，則負責幫助完善學術和課外記錄。目前收費每小時500美元（約3910.91港元），如果想要Strogov親自服務，價格會跳到每小時3,000美元（約2.3萬港元）。要求較高的客戶每月可能花費高達8.5萬美元（約66.49萬港元）。

全天候服務 幫創業、出書、申請專利

這些升學諮詢公司究竟提供什麽高端服務？

Command Education的每個學生會匹配一位畢業於常春藤盟校或頂尖大學的全職「導師」，可以24/7全天候地通過電子郵件、電話、短信和網絡會議聯絡到他們。整個服務負責將學生從課業、學術研究、課外活動等多方面進行全方位包裝，讓他們能勝過其他簡歷漂亮、營銷精明的眾多申請者。

Rim向彭博社表示，Command Education幫一名高中生獲得了電池充電運動鞋技術的專利。它還幫助另一家公司與一家主要運動用品公司聯繫，來向貧困社區提供網球裝備並翻新球場。

此外，Rim亦對《商業内幕》透露，他的公司還幫不同學生成爲YouTube頂級網紅、出版有關歐洲難民危機的書、以及進行限量版波鞋交易業務創業。

在AtomicMind，一些學生每天需要長達7小時的輔導來加強他們的學術形象。導師會幫學生為學生會競選寫演講稿，並起草創建校内俱樂部的提案。

前招生官當導師 號稱錄取率遠超平均

IvyWise的定制指導項目起價為2.8萬美元（約21.9萬港元），它通常從學生中三時開始輔導，為他們配備以前從事大學招生工作的導師，其中許多人曾就職於史丹福、麻省理工、普林斯頓和耶魯等名校。他們還為幼兒園的學生提供服務。

這些公司都在各自官網宣稱能提供高於平均水平的錄取率。Command Education稱，所有在2021-2022招生期內提前申請哈佛的學生均已被錄取。IvyWise稱，他們的學生申請杜克大學的5年平均錄取率達47.7%，而杜克的整體平均錄取率只有6.6%。AtomicMind也宣傳說，99%的學生進入了三所首選大學中的至少一所。

源於對入名校的焦慮

彭博社指，這一切的背景是人們長期以來對進入精英學校的焦慮。有家長出價150萬美元（約1173.27萬港元），要Rim只為自己的孩子服務，不給孩子的任何同學提供咨詢。還有男子剛得知妻子懷孕，就馬上打電話給升學諮詢公司，想給未出生的孩子聘請顧問。

事實上，如果想進名牌大學，有錢確實會有幫助。哈佛大學經濟學家小組7月發布的一項研究發現，來自前1%最富有家庭的孩子，被錄取的可能性比來自中產階級的學生高43%；而來自前0.1％最富有家庭的孩子，錄取率則是中產的兩倍多。

是否物有所值？

不過，彭博社也指，並非所有人都相信這些天價升學顧問物有所值。獨立教育顧問協會(Independent Educational Consultants Association) 稱，美國學生從中四至收到大學offer之日，所花的平均申請費用約為6,700美元（約5.24萬港元）。該組織主席Mark Sklarow表示，買不買高端升學咨詢服務只是一種選擇，花50萬美元還是8,000美元（約6.26萬港元）聘請顧問並沒有太大區別。

也有普通家庭出身的學生完全憑藉自己的努力進入名校。 18歲的Matt Suescun只參考了免費在線資源和價值25美元（約195.55港元）的SAT備考書，申請了21所學校，最終收到其中10所的錄取。他父母沒上過大學，家族中沒有名校校友能讓他享受繼承錄取的優待，他也沒有聘請高價顧問。他説：「歸根結底，我進入哈佛仍然是運氣。」

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