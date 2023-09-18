【股神策略】巴菲特秘密持有這5大AI概念股　英偉達無份

「股神」巴菲特早前表示「人工智能（AI）如原子彈發明問世」，將徹底改變世界，但他質疑其在未來兩百年對世界的好處，認為人類要審慎看待該技術的發展。惟據監管披露，巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK）總值3,750億美元投資組合中，有逾1,770億美元（47%）倉位都是與AI有關的3隻股票，分別為蘋果（Apple，美：AAPL）、亞馬遜（Amazon，美：AMZN）及數據庫公司Snowflake（美： SNOW）。巴郡重倉蘋果是遠早於今年初AI浪潮爆發前的既定事實，再者，蘋果和亞馬遜作為傳統大型科技股，它們的老本行不是AI，前者設計及售賣電子消費品，後者是電子商務起家。

不過，據金融諮詢服務公司Motley Fool分析員指出，巴菲特實際上還透過其他方式「秘密」持有5隻股票，當中一些跟AI技術更為密切。可見巴菲特與AI的距離並非那麼遠——至少在投資策略角度而言。

巴郡早於1998年收購再保險公司通用再保險（General Re），因而擁有該公司旗下的專業投資基金新英格蘭資產管理（New England Asset Management，NEAM）。儘管巴菲特對NEAM投資組合的監督不及他對巴郡核心投資組合般密切 ，他也不會主動去管理NEQM，但NEAM持有的6.9億美元（約54億港元）倉位仍屬巴郡資產的一部分。因此，外媒或投資機構時有把該基金的持倉歸類為巴菲特的「秘密」投資組合。

根據美國上市監管文件13F披露，截至今年6月30日，巴菲特透過NEAM持有以下5隻AI概念股。

台積電（美：TSM）：199萬美元

雖然巴郡在今年首季清倉台積電，他在股東會和訪問中讚揚台積電是世上其中一間管理最優良的企業，在晶片業無出其右，但憂慮台海兩岸地緣政治局勢緊張而決定清倉。不過，作出清倉部署的只是巴郡；截至今年次季末，NEAM仍持有22,325股台積電，截至上周五，市值約199萬美元。

作為世界第一大晶片代工廠，台積電是AI產業上游，亦即AI晶片供應鏈的支柱。該集團是用於提高數據中心運算速度的主流AI晶片——圖形處理器（GPU）的關鍵生產力。AI晶片主要廠商包括英偉達（Nvidia，又稱輝達，美：NVDA）和超微半導體（美：AMD）均依賴台積電的產能。

Motley Fool表示，台積電的大客英偉達過去曾經在NEAM的持倉之內。由於台積電的先進封裝CoWoS產能不足，英偉達的A100和H100 GPU銷量已觸頂。台積電正在促進其CoWoS產能翻倍，有望緩解英偉達面臨的AI晶片供需失衡問題。

蘋果（美︰AAPL）：220萬美元

巴郡頭號重倉蘋果，在NEAM的AI股倉位排名中只是排第四。截至6月30日止，NEAM持有12,584股蘋果，截至上周五，市值約220.23萬美元。

儘管過去數月以來AI概念備受炒作，但該項技術融入蘋果產品已逾十年。蘋果早在2011年推出數碼語音助理Siri，以及透過自動更正技術不斷發展的機器學習（Machine Learning），均是利用AI來改良其電子產品實用性的例子。明年上市的Vision Pro混合實境頭戴式裝置，則是蘋果在AI創新和整合之路上走出的最新一步。

Motley Fool指出，蘋果對投資者的一大吸引力在於其雄厚的財力，該公司資本回報計劃與現金流高度一致。自2013年推出股票回購計劃後，蘋果已累計回購了逾6,000億美元的普通股，並於過去12個月內產生逾1,130億美元的營運現金流。

Alphabet (美：GOOGL)：417.7萬美元

截至今年6月底止，NEAM持有30,400股Alphabet A股；截至上周五，其持倉總值417.7萬美元。

作為Google母公司，Alphabet利用AI的方式相當多元化，主要用途是持續改良Google搜尋引擎的搜尋結果質素；集團旗下影片平台YouTube亦使用AI來過濾和刪除違反其服務條款的內容。

此外，Alphabet透過Google Cloud提供AI解決方案，其AI驅動的機器學習解決方案允許企業構建自己的AI模型，藉以分析大量消費者用戶數據，並預測他們對新產品推出、廣告變換等情況所作出的反應。

但Motley Fool指出，Alphabet最主要的吸引力仍是在於其搜尋器龍頭地位。自2015年4月以來，Google在全球互聯網搜尋市場的佔有率從未低過九成。

恩智浦半導體（NXP Semiconductors，美：NXPI）：881萬美元

截至6月底，NEAM持有44,650股恩智浦，截至9月15日的市值達881.3萬美元。

恩智浦與AI的聯繫，主要體現於新一代汽車中使用的各類車用晶片如處理器和微控制器（Ｍicrocontroller，MCU，又稱單晶片）。其中，包括恩智浦在1月推出的i.MX 95系列應用程式處理器，主要用於支援新一代車輛的關鍵安全功能。

恩智浦的應用業務還擴展至汽車業以外，其機器學習和深度學習（Deep-learning）解決方案為物聯網（IoT）應用程式和工業領域中使用，支援執行簡單任務諸如保護家居的WiFi連接、確保工業網絡的安全等。

許多AI概念股的估值已非常高，以英偉達為例，其預期市盈率（Forward P/E ratio）達逾46倍；但恩智浦的預期市盈率僅約14倍。

博通（Broadcom，美：AVGO）：1,276萬美元

截至6月底，NEAM持有14,985股博通，市值約1,300萬美元；截至9月15日約為1276萬美元，成為該巴郡子公司規模最大的AI股倉位。

通訊晶片公司博通至今推出最備受期待的AI方案是４月發布的Jericho3-AI晶片，能夠加強連接AI數據中心中多達32,000枚高性能GPU。簡單說，Jericho3-AI充當中介角色，盡量提高數據中心的網絡利用率，並幾乎完全消除潛在的流量擁塞情況。

然而，NEAM投資團隊押注博通的理由很可能並非Jericho3-AI，而是5G甚至更新一代的通訊技術革新。博通的老本行始終是手機天線通訊晶片，其大部分銷售收入來自供應新一代智能手機中使用的無線通訊晶片及相關解決方案。為支援5G下載速度而升級的無線基礎設施，已經帶動世界進入新一輪的流動設備更換周期。全球升級至5G手機的周期，預計至少持續到本世紀中葉，因此對博通手機晶片的剛性需求有望維持。

Motley Fool同時表示，博通的積壓訂單規模驚人。截至去年7月31日止，該公司積壓了310億美元的訂單。即使行政總裁陳福陽（Hock Tan）沒有透露今年的積壓訂單，但提前近一年的預訂訂單規模表明市場對博通產品的需求強勁。

相關文章：

AI不是泡沫！高盛：龍頭市盈率偏低、技術發展尚早 點名11隻潛力股

【財富自由】34歲提早退休 每月被動收入5.7萬元 只靠簡單投資組合

22歲炒幣蝕近63萬 Google工程師︰投資加密貨幣有一個大忌

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經