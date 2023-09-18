【MPF】協助父母為退休作準備　積極管理強積金

父母退休後身體健康，長命百歲，與兒孫共聚天倫之樂，是絕大部分子女的願望。隨住香港人越來越長壽，退休所需的儲備亦隨之增加，理財部署就變得更為重要。作為即將退休或已退休人士的子女，除了每月交「家用」支持父母的退休生活，亦可以協助他們做好退休理財規劃，包括管理強積金。

整合強積金帳戶

父母工作數十載，期間可能多次轉換工作，而每次轉工他們亦可能未有整合強積金帳戶，使得其強積金資產分散在不同帳戶。這不僅增添管理上的不便，過度分散的資產亦會阻礙他們建立全面的理財策略，為自己的退休儲備滾存增值。子女可以從旁協助父母整合強積金帳戶，例如使用積金局的「個人帳戶電子查詢」網站或流動應用程式，為父母查詢個人帳戶紀錄，並可與他們商討，協助他們將多個帳戶整合至心儀的受託人及計劃。

管理MPF投資 轉至風險較低產品

在整合強積金帳戶的同時，子女也可以鼓勵父母積極管理強積金投資，以壯大其退休儲備，減省未來的經濟壓力。如果父母臨近退休之齡，他們的投資期相對較短，風險承受能力慢慢下降，因此可能建議他們考慮將強積金資產轉移至風險較低的投資產品，以確保他們的退休投資組合能夠持盈保泰。

了解提取方式與規限

而如果父母已經年滿65歲合資格提取強積金，可以因應財政需要考慮不同的提取方式，包括分期提取、一筆過提取或保留在強積金計劃內繼續投資。在處理強積金前，子女可以提醒父親要考慮個人需要、理解基金運作、了解自願性供款的提取規限、注意保證基金的條款等。

為了讓已退休和臨近退休的計劃成員有更多投資選擇，積金局鼓勵業界為計劃成員提供更多元化的退休投資產品，以配合其需要。局方於2020年4月1日向強積金受託人發出指引，鼓勵他們研發可行的退休投資方案，例如以跑贏通脹、尋求中長線有穩定回報為目標的退休投資方案。至今業界已推出四個相關產品，當中包括目標為提供穩定投資回報的退休投資方案。而子女在協助父母管理強積金同時，亦應及早為自己日後退休生活做好理財規劃，並好好管理自己的強積金投資。

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