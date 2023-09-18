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【加密市場一周】首隻地產STO面世　瑞士SEBA擬進軍香港

博客 08:00 2023/09/18

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上周，加密貨幣市場交易量上升至347億美元。比特幣於周三報26,209美元，上升1.8%。以太幣一周下跌1.91%，周三報1,604 美元。

太極資本推出首隻地產STO

香港的不動產市場站在革命性轉變的邊緣，Tykhe Capital領先潮流。這家投資公司最近宣布推出了PRINCE，香港首個不動產基金證券代幣發行（STO）。STO指的是使用區塊鏈技術發行的代表資產擁有權或公司利潤份額的數字代幣的發行。來自Tykhe的Prince代幣發售所籌集的資金將用於購置一個位於Prince Edward的五單元零售物業。根據公司的說法，持有其代幣的投資者有資格獲得從該物業產生的年度租金分配以及物業價值未來的增值。該公司表示，將為投資者開設一個數位錢包，用於分配和存儲代幣，並補充說代幣受到香港一家虛擬資產保險公司提供的保護。在獲得監管機構批准的情況下，Pioneer還將尋求將Prince代幣列入Tykhe的子公司HKbitEX，後者經營虛擬資產交易業務。

瑞士SEBA擬進軍香港　有望獲發牌照

SEBA銀行是一家全球提供金融解決方案的全方位加密銀行，為數字時代的財富管理、投資、交易和諮詢服務提供支持。今天，該行宣布，香港證券及期貨事務監察委員會已對其區域子公司SEBA香港發放了初步批准。SEBA香港已獲得初步批准，以經營香港的受監管活動，包括處理證券交易，包括虛擬資產相關產品，如場外衍生品和結構性產品；提供證券和虛擬資產的諮詢；以及在傳統證券和虛擬資產中經營自由裁量資產管理。該牌照一旦獲得，將為SEBA香港成為香港市場上首批具有加密能力的許可機構之一鋪平道路，使總部位於瑞士的銀行成為香港蓬勃發展的加密經濟中的重要領先者。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報5,384點，一周下跌2.01% ；信昇比特幣指數報6,246點，一周上升0.19%；信昇以太幣指數報13,687點，一周下跌 2.59%; 信昇加密穩定幣報999.32點。信昇比特幣現價指數報25,858點，一周上升0.19%；信昇以太幣現價指數報1,593點，一周下跌2.57%。

指數指數水平（點）(截至2023-09-13)一周變化
信昇加密貨幣指數5384-2.01% (-110)
信昇比特幣指數6246+0.19% (+12)
信昇以太幣指數13687-2.59% (-364)
信昇加密穩定幣指數999.32+0.018% (+0.18)
信昇比特幣現貨指數25858+0.19% (+49)
信昇以太幣現貨指數1593-2.57% (-42)

*截至2023年8月16日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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撰文 : 陳雅芳 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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