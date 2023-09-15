【綠債2023】專家料首日可升6% 銀彈攻勢或無效？拆解「免息免按金」真相 收息攻略 20:30 2023/09/15 分享： 分享： 綠色債券9月18日起可以認購了！4.75厘保證回報，大家準備好未？今集《ET至高息》和你拆解「免息免按金」的真相。綠債不需要銀彈攻勢，第一日沽出可能賺6%？即睇片︰ ET至高息 【綠債2023】專家料首日可升6% 銀彈攻勢或無效？拆解「免息免按金」真相 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【美元定期存款】4大行都加息 恒生5.2厘爭奪美元資金｜6個月5.6厘、1星期13.8厘 今日 【美元定期存款】4大行都加息 恒生5.2厘爭奪美元資金｜6個月5.6厘、1星期13.8厘 【定期存款2023】HIBOR持續高企 最少9銀行加息 3及6個月都有4.7厘 今日 【定期存款2023】HIBOR持續高企 最少9銀行加息 3及6個月都有4.7厘 【人民幣定期存款】最高13.88厘｜驚現3年期2.4厘做得過？（2023年9月更新） 今日 【人民幣定期存款】最高13.88厘｜驚現3年期2.4厘做得過？（2023年9月更新） 10萬元定期存款 │本周7銀行加息、發鈔行出擊｜10銀行有4厘長息、最多賺$8,400 今日 10萬元定期存款 │本周7銀行加息、發鈔行出擊｜10銀行有4厘長息、最多賺$8,400 即日鮮 收息產品 財富及資產管理 退休規劃產品 財富及退休規劃 儲蓄產品 儲蓄 定期存款 沽出 債券