【iPhone15入手攻略】食迎新＋回贈 變相85折 慳逾千元 精明消費 09:00 2023/09/17 分享： 分享： 蘋果iPhone 15新鮮出爐！各位果粉大手消費前，出張新卡食迎新是常識吧！但出哪一張信用卡才最抵？今集《理財最前線》同大家一齊看看信用卡優惠，善用迎新優惠加上消費回贈，隨時慳逾1000元！即睇片︰ 理財最前線 【iPhone15入手攻略】食迎新＋回贈 變相85折 慳逾千元 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【長者福利】深圳頤年卡 港人憑回鄉證可申請嗎？ 3間銀行竟有不同說法！ 2023/09/12 【長者福利】深圳頤年卡 港人憑回鄉證可申請嗎？ 3間銀行竟有不同說法！ 【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 2023/09/04 【樂悠咭】9月起最後申請階段 教你毋需填表申請方法 安在家中就搞掂 實測支付寶最新「國際版」 介面更簡潔 有即時翻譯（附租單車教學） 2023/09/03 實測支付寶最新「國際版」 介面更簡潔 有即時翻譯（附租單車教學） 【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼 2023/08/20 【北上消費攻略】實測深圳遙距落單、隨時有優惠！留意要內地電話號碼 北上靈活行 毋需內地電話／銀行戶口 Call車最便捷方法 2023/08/13 北上靈活行 毋需內地電話／銀行戶口 Call車最便捷方法 蘋果（Apple，美：AAPL） 消費資訊 電子支付 著數優惠 科技產品 商場活動 信用卡 iPhone