【財富自由】34歲提早退休　每月被動收入5.7萬元　只靠簡單投資組合

當你累積了一定的財富,選擇提早退休了,以為真的可以一生無憂嗎?其實你還要為未來數十年的現金流做好規劃,提早退休可能只是往後挑戰的開端。

那麼,退休後應該如何管理好投資,以賺取被動收入?《商業内幕》報道,美國一位46歲的前投行高管Sam Dogen,34歲時就提前退休,他將至少一半薪金投入股票和債券的投資組合,現在一個月的被動收入有7,307美元(約5.7萬港元)。

50%工資用於退休投資

Dogen於1999年擔任高盛國際股票金融分析師。他會在早上5點半前到辦公室,有時會工作到晚上7點或9點。他告訴《商業内幕》,長時間工作讓他感到精疲力盡,他意識到自己無法長期留在投行,所以在職涯之初就為提前退休進行儲蓄。

在13年的整個職業生涯中,他都會將工資的至少50%用於退休儲蓄。最開始他的年薪為4萬美元(約31.3萬港元),這意味著他必須過非常節儉的生活,特別是因為他住在紐約市。他與一位室友合住一間單間公寓,每月租金約800美元(約6,261.92港元)。他每晚都會在辦公室待到晚上7點以後,公司會支付他的餐費。到2012年,他的年薪已增至25萬美元(約195.69萬港元),有時他可以將其中的75%用於退休投資。

退休時淨資產逾2000萬元

2012年,34歲的他成功協商到一份總價值超過40萬美元(約313.1萬港元)的遣散費package,包括六位數的遣散金、所有遞延股票和現金補償,他在3至5年内把這些錢用作投資。退休時他的淨資產估計約為 300萬美元(約2,348.22萬港元)。

現在他46歲,不用工作、在家當「全職父親」。他以「金融武士」(Financial Samurai)的筆名開了一個理財博客和播客節目。去年,他出版了Buy This, Not That: How to Spend Your Way to Wealth and Freedom一書, 內容涵蓋從償還債務、建立被動收入到投資的方方面面。

股債投資組合價值3000萬元

Dogen擁有價值近440萬美元(約3,444.06萬港元)的股票和債券投資組合,其中290萬美元(約2,269.61萬港元)放在一個常規經紀賬户中。8月,該經紀賬户通過股息和債息產生了7,307美元的被動收入。其中的股票投資主要是iShares核心標普500指數ETF (IVV),他投入了約 100萬美元(約782.63萬港元);還有一小部分是富達MSCI信息技術指數ETF (FTEC),投資額約爲11萬美元(約86.09萬港元)。其餘是固定收益證券,包括長期和短期國債。

在退休後的頭10年中,Dogen將收益和股息進行了再投資,使他的投資組合得以增長。他靠地產投資收取的租金收入和理財博客網站產生的收入為生。當他45歲時,Dogen開始提取部分收益。

建立正確的的退休投資組合

雖然他的大部分收入仍然來自房地產和在線內容業務,但他相信有人可以僅靠股票和債券投資組合提前退休。不過,他警告說,這更困難,因為需要存入更多資金,並持續關注自己持有哪些證券以及它們如何滿足你的財務需求。他補充說,還必須做好應對股市波動的準備。 他指出,高收益債券是最近才出現的現象,可能並不總是存在。

依風險承受能力、退休需求確定投資配置

Dogen表示,建立正確的退休投資組合的第一步,是了解你的風險承受能力以及你必須為退休需求預留多少錢。

由於他有其他途徑的被動收入,但仍在從經紀賬戶中提款,因此他認為自己的風險承受能力為低至中等。他希望投資股票,但希望避免太大的波動。因此,債券和固定收益基金約佔他經紀投資組合的58%。

遵循4%安全提取率

要確定提取資金數額,一種方法是遵循4%原則,即可以安全提取整個投資組合的4%,同時允許其餘部分繼續增長。Dogen堅持更保守的提取率,提取約 2%的資金,然後將其餘資金再投資。

另一種方法是將思路反過來,把日常開支乘以25,以確定退休前股債投資組合的價值。 例如,如果每年的開支為6萬美元(約46.96萬港元),則你至少需要價值150萬美元(約1,173.94萬港元)的股票和債券。

主投國債、ETF

還需要確定證券的類型以及每種證券的比例,它們可以產生適量的現金,但又符合你的風險承受能力。Dogen的無風險回報主要來自國債,目前的收益率高於歷史平均水平。他將把更多資金分配給3個月至兩年期的短期國債。 他説:「隨着利率上升,無風險利率也會上升。債券的配置應該增加,反之亦然,因為股票比債券風險更大。」

他還將略低於1萬美元的少量資金放到存款證,收益率為 4.75%。

在股票投資方面,他並沒有挑選不同的公司。即使在投行工作了13年,他也不覺得自己精明到能做出長期跑贏標普500指數的賭注。因此,他的經紀投資組合中只有1%配置了幾隻科技股。他其餘的股票投資都在iShares核心標普500指數ETF上。該ETF的一個有點是成本低,費用率僅為0.03%。

相關文章:

一生只會老一次 50歲前你要做到的7件事

【港元定存】滙豐、中銀、渣打輪流加息 一般客戶都有4厘(附4大銀行港元、美元年利率)

退休要多少錢?近半人靠亂估 逾50%年輕人不願提前去想 因「產生失敗感」

=====

理財真實個案分析,立即免費下載《香港經濟日報》App