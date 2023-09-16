  • 27°C
香港時間 : 2023916日 (週六) 22:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財富自由】34歲提早退休　每月被動收入5.7萬元　只靠簡單投資組合

退休規劃 21:45 2023/09/16

分享：

分享：

當你累積了一定的財富，選擇提早退休了，以為真的可以一生無憂嗎？其實你還要為未來數十年的現金流做好規劃，提早退休可能只是往後挑戰的開端。

那麼，退休後應該如何管理好投資，以賺取被動收入？《商業内幕》報道，美國一位46歲的前投行高管Sam Dogen，34歲時就提前退休，他將至少一半薪金投入股票和債券的投資組合，現在一個月的被動收入有7,307美元（約5.7萬港元）。

50%工資用於退休投資

Dogen於1999年擔任高盛國際股票金融分析師。他會在早上5點半前到辦公室，有時會工作到晚上7點或9點。他告訴《商業内幕》，長時間工作讓他感到精疲力盡，他意識到自己無法長期留在投行，所以在職涯之初就為提前退休進行儲蓄。

在13年的整個職業生涯中，他都會將工資的至少50%用於退休儲蓄。最開始他的年薪為4萬美元（約31.3萬港元），這意味著他必須過非常節儉的生活，特別是因為他住在紐約市。他與一位室友合住一間單間公寓，每月租金約800美元（約6,261.92港元）。他每晚都會在辦公室待到晚上7點以後，公司會支付他的餐費。到2012年，他的年薪已增至25萬美元（約195.69萬港元），有時他可以將其中的75%用於退休投資。

退休時淨資產逾2000萬元

2012年，34歲的他成功協商到一份總價值超過40萬美元（約313.1萬港元）的遣散費package，包括六位數的遣散金、所有遞延股票和現金補償，他在3至5年内把這些錢用作投資。退休時他的淨資產估計約為 300萬美元（約2,348.22萬港元）。

現在他46歲，不用工作、在家當「全職父親」。他以「金融武士」（Financial Samurai）的筆名開了一個理財博客和播客節目。去年，他出版了Buy This, Not That: How to Spend Your Way to Wealth and Freedom一書， 內容涵蓋從償還債務、建立被動收入到投資的方方面面。

股債投資組合價值3000萬元

Dogen擁有價值近440萬美元（約3,444.06萬港元）的股票和債券投資組合，其中290萬美元（約2,269.61萬港元）放在一個常規經紀賬户中。8月，該經紀賬户通過股息和債息產生了7,307美元的被動收入。其中的股票投資主要是iShares核心標普500指數ETF (IVV)，他投入了約 100萬美元（約782.63萬港元）；還有一小部分是富達MSCI信息技術指數ETF (FTEC)，投資額約爲11萬美元（約86.09萬港元）。其餘是固定收益證券，包括長期和短期國債。

在退休後的頭10年中，Dogen將收益和股息進行了再投資，使他的投資組合得以增長。他靠地產投資收取的租金收入和理財博客網站產生的收入為生。當他45歲時，Dogen開始提取部分收益。

建立正確的的退休投資組合

雖然他的大部分收入仍然來自房地產和在線內容業務，但他相信有人可以僅靠股票和債券投資組合提前退休。不過，他警告說，這更困難，因為需要存入更多資金，並持續關注自己持有哪些證券以及它們如何滿足你的財務需求。他補充說，還必須做好應對股市波動的準備。 他指出，高收益債券是最近才出現的現象，可能並不總是存在。

  • 依風險承受能力、退休需求確定投資配置

Dogen表示，建立正確的退休投資組合的第一步，是了解你的風險承受能力以及你必須為退休需求預留多少錢。 

由於他有其他途徑的被動收入，但仍在從經紀賬戶中提款，因此他認為自己的風險承受能力為低至中等。他希望投資股票，但希望避免太大的波動。因此，債券和固定收益基金約佔他經紀投資組合的58%。  

  • 遵循4%安全提取率

要確定提取資金數額，一種方法是遵循4%原則，即可以安全提取整個投資組合的4%，同時允許其餘部分繼續增長。Dogen堅持更保守的提取率，提取約 2%的資金，然後將其餘資金再投資。 

另一種方法是將思路反過來，把日常開支乘以25，以確定退休前股債投資組合的價值。 例如，如果每年的開支為6萬美元（約46.96萬港元），則你至少需要價值150萬美元（約1,173.94萬港元）的股票和債券。

  • 主投國債、ETF

還需要確定證券的類型以及每種證券的比例，它們可以產生適量的現金，但又符合你的風險承受能力。Dogen的無風險回報主要來自國債，目前的收益率高於歷史平均水平。他將把更多資金分配給3個月至兩年期的短期國債。 他説：「隨着利率上升，無風險利率也會上升。債券的配置應該增加，反之亦然，因為股票比債券風險更大。」

他還將略低於1萬美元的少量資金放到存款證，收益率為 4.75%。

在股票投資方面，他並沒有挑選不同的公司。即使在投行工作了13年，他也不覺得自己精明到能做出長期跑贏標普500指數的賭注。因此，他的經紀投資組合中只有1%配置了幾隻科技股。他其餘的股票投資都在iShares核心標普500指數ETF上。該ETF的一個有點是成本低，費用率僅為0.03%。

相關文章：

一生只會老一次　50歲前你要做到的7件事

【港元定存】滙豐、中銀、渣打輪流加息　一般客戶都有4厘（附4大銀行港元、美元年利率）

退休要多少錢？近半人靠亂估　逾50%年輕人不願提前去想　因「產生失敗感」

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美元強油價高股市掀波動？富邦潘國光分析中港美股市、債息、油價走勢及部署

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 退休理財

最新專欄文章 更多

22歲谷歌工程師計劃35歲退休　152萬元年薪+投資地產　冀實現「FIRE」
2023/09/10
22歲谷歌工程師計劃35歲退休　152萬元年薪+投資地產　冀實現「FIRE」
一生只會老一次　50歲前你要做到的7件事
2023/09/09
一生只會老一次　50歲前你要做到的7件事
退休要多少錢？近半人靠亂估　逾50%年輕人不願提前去想　因「產生失敗感」
2023/09/05
退休要多少錢？近半人靠亂估　逾50%年輕人不願提前去想　因「產生失敗感」
【退休理財】51歲退休後有6份收入　「晚年手裏有錢才不慌」
2023/09/02
【退休理財】51歲退休後有6份收入　「晚年手裏有錢才不慌」
【退休保障】50歲以上中老年人　75%擔心退休金將在生前耗盡
2023/08/27
【退休保障】50歲以上中老年人　75%擔心退休金將在生前耗盡
收息產品 退休規劃產品 退休組合 退休金 退休基金 財富及退休規劃 財富及資產管理 職業生涯 股票 儲蓄

下一篇文章

【長者福利】深圳頤年卡　港人憑回鄉證可申請嗎？　3間銀行竟有不同說法！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

一生只會老一次　50歲前你要做到的7件事
一生只會老一次　50歲前你要做到的7件事
【財富自由】34歲提早退休　每月被動收入5.7萬元　只靠簡單投資組合
【財富自由】34歲提早退休　每月被動收入5.7萬元　只靠簡單投資組合
提早退休引發「財務焦慮」？美夫婦存逾3千萬元退休　卻坦言厭倦節儉生活
提早退休引發「財務焦慮」？美夫婦存逾3千萬元退休　卻坦言厭倦節儉生活
【長者福利】深圳頤年卡　港人憑回鄉證可申請嗎？　3間銀行竟有不同說法！
【長者福利】深圳頤年卡　港人憑回鄉證可申請嗎？　3間銀行竟有不同說法！
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
【退休理財】51歲退休後有6份收入　「晚年手裏有錢才不慌」
【退休理財】51歲退休後有6份收入　「晚年手裏有錢才不慌」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款