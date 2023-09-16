  • 27°C
香港時間 : 2023916日 (週六) 10:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北上消費優惠】用APP領取消費券　買數碼家電減300元

精明消費 09:30 2023/09/16

分享：

分享：

正逢蘋果、華爲發佈新機，銀聯深圳推出「數字生活節」刺激數碼家電消費，雲閃付App可領滿減100至300元（人民幣，下同）券，華爲、三星、小米等多個手機品牌門店、及順電、蘇寧等綜合家電商場適用；另外亦有購物中心、珠寶等類別的立減100元券。手機定位在深圳就可拎，想北上買數碼產品的港人可在付款時使用此優惠。

相關報導︰大灣區「食住行購」全攻略　懶人包一文睇晒

二維碼付款3C數碼消費券

【活動内容】：滿1000元減100元大衆普通券、滿1200元減300元&滿500元減100元電信專屬券、滿1000元減100元移動專屬券

【活動時間】：2023年8月11日-2023年10月31日（電信專屬券活動時間：9月8日-10月10日），每日10點-23點領券及核銷

【可領取人士】：定位於深圳的雲閃付App二維碼用户

【使用方法】：用户在雲閃付App領取票券後，在活動門店內活動終端下出示銀聯二維碼（被掃）支付核銷享受立減消費優惠。

【活動規則】：

活動期間，單用户僅限領取且核銷一次一張消費券，大眾普通券、移動專屬券自領取後24小時內有效，電信專屬券自領取後72小時內有效,過期未核銷不予補發。活動名額有限，先到先得，用完即止。

電信專屬券僅限電信合約業務辦理（即購買中國電信合約機）使用，具體使用條件、優惠品類以參與活動的華為/榮耀/小米/OPPO/電信活動門店為準，如有疑問可諮詢電信客服熱線（+86)10000。

【活動品牌和門店】：各券適用範圍按此查看

【領取方法】：

點擊圖片放大
+2

刷卡立減100元券

【活動内容】：

購物類別優惠内容
珠寶滿1888元減100元
汽車滿5000元減100元
購物中心購物7折，最多減100元，滿300元可用
家居家電9折，最多減100元，滿500元可用
醫藥7折，最多減100元，滿300元可用
酒店8折，最多減100元，滿300元可用

【活動時間】

2023年4月7日-9月30日 （每天10:00-23:00領券）

【活動品牌和門店】：按此查看

【可領取人士】：定位於深圳、銀聯卡綁定雲閃付的用户

【領取方法】：

點擊圖片放大

【使用方法及規則】：

1、票券自領取後7個自然日內有效(含獲券當日，具體承兑時間以票面為準，最晚使用時間不超過活動結束時間)，用户領取後可在「我的」一「獎勵」一「我的票券(張)」內查看票券狀態及有效期。

2、用户成功領取票券後攜帶本人銀聯卡(銀行卡須綁定在領券的雲閃付APP賬户下)前往指定商户門店，到店消費結賬時，請先告知收銀員使用「刷卡活動」優惠券，收銀員使用指定終端受理刷卡/揮卡/插卡完成交易，且交易金額大於消費券門檻金額，即可核銷相應券種的優惠券。

3、活動期間單用户單月僅限領取1次 ，結賬限使用1張票券，票券不可與其他優惠疊加使用、不可用於購買預付卡類商品及煙酒類商品，不可用於預付卡充值。

以上兩項活動，用户需下載雲閃付APP，實名註冊並綁定銀聯實體卡可領取票券。參與活動時，需將雲閃付APP更新至最新版本，打開手機定位並允許雲閃付APP獲取位置信息，消費券僅限定位城市（雲閃付APP首頁左上角點開查看）顯示在深圳市的用户領取、核銷消費券。

相關文章：

深圳頤年卡 港人憑回鄉證可申請嗎？ 3間銀行竟有不同說法！

【北上消費優惠】深圳卓越港客優惠　美食88折／5星酒店訂房65折　即睇領取資格！

【北上理財】網傳銀行交易額被限於5000元？即睇內地銀行交易、提款最新規定

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美元強油價高股市掀波動？富邦潘國光分析中港美股市、債息、油價走勢及部署

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

大灣區「食住行購」全攻略　懶人包一文睇晒
2023/09/09
大灣區「食住行購」全攻略　懶人包一文睇晒
【北上消費優惠】深圳卓越港客優惠　美食88折／5星酒店訂房65折　即睇領取資格！
2023/09/08
【北上消費優惠】深圳卓越港客優惠　美食88折／5星酒店訂房65折　即睇領取資格！
【跨境消費】數字人民幣　港人也可登記　新客戶可獲300元e-CNY紅包
2023/09/07
【跨境消費】數字人民幣　港人也可登記　新客戶可獲300元e-CNY紅包
深圳機場港人禮包　餐飲30元代金券／貴賓室6折／酒店住宿9折
2023/09/07
深圳機場港人禮包　餐飲30元代金券／貴賓室6折／酒店住宿9折
PayMe登陸淘寶香港站　滿300元減15元
2023/09/06
PayMe登陸淘寶香港站　滿300元減15元
消費資訊 時裝服飾 商場 電子支付 著數優惠 手機Apps 科技產品 商場活動 中國電信 電子消費券

下一篇文章

【iPhone 15】電訊商Fast Pass登記方法、出機優惠懶人包（Trade In優惠更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

iPhone 14最多激減$2,200　蘋果官方店入門版低至$5,999　電訊商促銷價整合（新增零售商價目）
iPhone 14最多激減$2,200　蘋果官方店入門版低至$5,999　電訊商促銷價整合（新增零售商價目）
【轉數快5周年】滙豐推大抽獎　送最新iPhone（附4銀行抽獎詳情）
【轉數快5周年】滙豐推大抽獎　送最新iPhone（附4銀行抽獎詳情）
【換台幣】銀行仲抵？邊間可以兌4算？近20間找換店、銀行匯率比較（2023年8月更新）
【換台幣】銀行仲抵？邊間可以兌4算？近20間找換店、銀行匯率比較（2023年8月更新）
【iPhone 15】電訊商Fast Pass登記方法、出機優惠懶人包（Trade In優惠更新）
【iPhone 15】電訊商Fast Pass登記方法、出機優惠懶人包（Trade In優惠更新）
【iPhone 15炒價】先達店主：這一分鐘華為更好炒　iPhone早就不靠內地客　Mate 60 Pro炒高30%
【iPhone 15炒價】先達店主：這一分鐘華為更好炒　iPhone早就不靠內地客　Mate 60 Pro炒高30%
【北上攻略】國內航線更抵玩！3種方式去深圳機場　最快70分鐘到達
【北上攻略】國內航線更抵玩！3種方式去深圳機場　最快70分鐘到達
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款