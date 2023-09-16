【北上消費優惠】用APP領取消費券　買數碼家電減300元

正逢蘋果、華爲發佈新機，銀聯深圳推出「數字生活節」刺激數碼家電消費，雲閃付App可領滿減100至300元（人民幣，下同）券，華爲、三星、小米等多個手機品牌門店、及順電、蘇寧等綜合家電商場適用；另外亦有購物中心、珠寶等類別的立減100元券。手機定位在深圳就可拎，想北上買數碼產品的港人可在付款時使用此優惠。

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二維碼付款3C數碼消費券

【活動内容】：滿1000元減100元大衆普通券、滿1200元減300元&滿500元減100元電信專屬券、滿1000元減100元移動專屬券

【活動時間】：2023年8月11日-2023年10月31日（電信專屬券活動時間：9月8日-10月10日），每日10點-23點領券及核銷

【可領取人士】：定位於深圳的雲閃付App二維碼用户

【使用方法】：用户在雲閃付App領取票券後，在活動門店內活動終端下出示銀聯二維碼（被掃）支付核銷享受立減消費優惠。

【活動規則】：

活動期間，單用户僅限領取且核銷一次一張消費券，大眾普通券、移動專屬券自領取後24小時內有效，電信專屬券自領取後72小時內有效,過期未核銷不予補發。活動名額有限，先到先得，用完即止。

電信專屬券僅限電信合約業務辦理（即購買中國電信合約機）使用，具體使用條件、優惠品類以參與活動的華為/榮耀/小米/OPPO/電信活動門店為準，如有疑問可諮詢電信客服熱線（+86)10000。

【活動品牌和門店】：各券適用範圍按此查看

【領取方法】：

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刷卡立減100元券

【活動内容】：

購物類別 優惠内容 珠寶 滿1888元減100元 汽車 滿5000元減100元 購物中心購物 7折，最多減100元，滿300元可用 家居家電 9折，最多減100元，滿500元可用 醫藥 7折，最多減100元，滿300元可用 酒店 8折，最多減100元，滿300元可用

【活動時間】

2023年4月7日-9月30日 （每天10:00-23:00領券）

【活動品牌和門店】：按此查看

【可領取人士】：定位於深圳、銀聯卡綁定雲閃付的用户

【領取方法】：

▼ 點擊圖片放大

【使用方法及規則】：

1、票券自領取後7個自然日內有效(含獲券當日，具體承兑時間以票面為準，最晚使用時間不超過活動結束時間)，用户領取後可在「我的」一「獎勵」一「我的票券(張)」內查看票券狀態及有效期。

2、用户成功領取票券後攜帶本人銀聯卡(銀行卡須綁定在領券的雲閃付APP賬户下)前往指定商户門店，到店消費結賬時，請先告知收銀員使用「刷卡活動」優惠券，收銀員使用指定終端受理刷卡/揮卡/插卡完成交易，且交易金額大於消費券門檻金額，即可核銷相應券種的優惠券。

3、活動期間單用户單月僅限領取1次 ，結賬限使用1張票券，票券不可與其他優惠疊加使用、不可用於購買預付卡類商品及煙酒類商品，不可用於預付卡充值。

以上兩項活動，用户需下載雲閃付APP，實名註冊並綁定銀聯實體卡可領取票券。參與活動時，需將雲閃付APP更新至最新版本，打開手機定位並允許雲閃付APP獲取位置信息，消費券僅限定位城市（雲閃付APP首頁左上角點開查看）顯示在深圳市的用户領取、核銷消費券。

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