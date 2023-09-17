【退休規劃】5、60後近70%手持股票　較青年群組高一倍！「臨老賭一鋪」全新獲利心態？

隨著年齡增長而降低投資風險，是不少人相信的投資理念。富達國際香港退休金及個人投資業務總監陳宇昕（Charlotte）接受本網專訪指出，留意到近年較年長的投資者風險敞口反而更高！她引述該行《2023年全球女性投資理財調查》研究，在18至29歲受訪者中，只有34%持有股票；而55歲至69歲的受訪者中，則有68%持有股票。

Charlotte表示，現時的情況跟傳統的退休規劃背道而馳，是否成為市場「新準則」尚未能肯定，「也有可能臨近退休才發現資金不夠，抱著不如博下、追回報的心態。賺錢就好，但如果輸呢？這些成員就沒有這麼多的時間，慢慢重新儲回這些退休金！」她提醒大家，投資有升有跌，宜重新審視自己的風險承受程度。

在該奮鬥時選擇安逸？

建議重新審視風險評級

在投資策略以外，強積金成員的退休部署亦有所改變。Charlotte指出：「強積金成員往往在65歲提取資金，退休後的投資意識仍有待提升⋯⋯近年有愈來愈多成員，在退休後選擇將強積金保留在帳戶內繼續滾存投資。」她認為，隨著預期壽命的延長，強積金成為支持退休收入愈來愈重要的工具。

富達於2021年11月推出一項混合型資產的退休投資方案——「退休易基金」，旨在幫助退休人士抵禦長期香港通脹，以應對退休需要。此基金集中投資於全球政府及企業債券、現金及現金等值品等較低波動的資產。截至2023年7月底數據，此基金年初至今累升5.4%；自推出以來，卻累跌15.05%。

退休投資方案助抵禦通脹

年初至今累升逾半成

歸根究底，到底我們要存多少錢才足夠退休？Charlotte說可以用「4%法則」簡單計算，亦能夠以自己的年薪12倍為目標，實際金額因人而異，未能提供一個大概的數字作參考。她又指出，香港人的平均壽命普遍較高，假設65歲退休、活到85歲還有20年時間，倘若退休時把強積金全都提取、停止投資，便會失去當中的潛在升幅和回報。

Charlotte亦留意到，香港人在強積金的投資上，出現「本土偏好（home bias）」的情況。「這種心態會引致集中性的風險，因為市場的經濟周期、波幅都會受到單一地區影響，投資回報也受著該市場的經濟、政治或其他因素所影響。」

新推美股及歐股基金

提供多元化強積金選擇

有見及此，富達最新推出「美洲股票基金」及「歐洲股票基金」，前者主要投資業務設於北美的上市公司；後者則集中投資於歐洲各個股票市場，包括英國、法國、瑞士等等。根據積金評級（MPF Ratings）最新數據，2023年8個月以來，美國及歐洲股票基金分別錄得17.52%及11.46%正回報。

在已見不少升幅的前題下，富達仍然決定推出兩隻相關資產的基金，Charlotte解釋稱，並不是看好某個市場才決定現時推出，而是希望為強積金成員提供更多元化的選擇。「尤其香港與美國、歐洲市場的關聯性相對較低，相信有助成員分散風險、減低整體投資組合的波幅，同時捕捉更廣泛的投資機遇。」

撰文：蔡穎霖

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