【Rolex職場穿搭】水鬼到地通拿　9款勞力士　適合人生事業不同階段

勞力士Rolex是不少人收藏名錶的起步點，大家儲錶玩錶，多都是由較易入門的「勞」玩起，藉以窺探奢華時計的奧妙。作為一個深厚歷史的品牌，勞力士的藝術性和矜貴之處不僅來自複雜的機芯設計，亦在於圍繞它們編織的故事。

名錶既反映個人財力，也透露其品味和鑑賞力。出身社會、賺到一定收入後，也會投資腕錶以充實身價，是不少職場人生的寫照。從滿懷熱誠的初哥，到資歷豐富的企業高層，勞力士有適合不同職業生涯階段的選擇，近日有外媒從設計、工藝和傳承角度，選出9枚勞力士知名錶款。以下是這些適合人生旅程不同時刻配戴的最佳勞力士腕錶。

入門級專業之選：Rolex Air-King、Rolex Oyster Perpetual

事業剛起步、抱懷雄心壯志的職場初哥，戴上勞力士Air-King能夠彰顯年青活力和幹勁。Air-King充滿向航空史致敬的元素，體現英國皇家空軍沖上雲霄的冒險精神和鬥志。這款腕錶設計大膽的錶盤上，印有標誌性的Air-King標誌，醒目之餘，也跟勇敢的追夢者產生共鳴。其精確度和可靠性，也反映了職業生涯早期階段應有素養或表現，如乾淨利落、機警等。較大的錶殼尺寸，既彰顯現代風格、引人注目，同時散發出微妙的優雅氣息，適用於出席專業場合。

另一方面，勞力士Oyster Perpetual（蠔式恒動）腕錶，設計經典、功能持久。該系列是勞力士傳統的完美體現，捕捉了20年代原始蠔式錶款的精髓和魅力。Oyster Perpetual線條簡潔、低調優雅的外觀，使得它用途廣泛，既入得辦公室開會，亦出得街頭作休閒穿搭。其多元化的錶盤尺寸和鮮豔色彩，迎合現代人對個性化的需求，提供眾多選擇，用家不難找到一款符合其的個性和風格的蠔式手錶。

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事業有成卓越之選：Rolex Datejust、Rolex GMT-Master、Rolex Submariner

職業生涯走到中段，腕錶既宜體現事業成就，還應襯托出成熟氣質。

勞力士Datejust（日誌型）系列，是持久優雅和功能獨創的象徵。Datejust於1945年面世，是史上首款顯示日期並自動更新的腕錶，其複雜而令人印象深刻的日曆功能，提醒人們要珍惜每一日。Datejust的功能多元化無與倫比，適合商務會議和社交聚會。精緻美感，結合各種金屬和錶盤的選擇，讓用家可以根據自己的個人風格定製手錶，確保它切合與自己的專業形象。

對於經常外派公幹的開荒型員工，勞力士GMT-Master（格林尼治型）腕錶稱得上是無價寶工具。憑藉其雙時區功能，這款腕錶滿足了中層專業人士需求。GMT-Master獨特的表圈顏色和標誌性設計，展現出國際視野、拓展業務版圖的雄心和自信。此錶不僅有助用家準時到埗，也體現無縫管理多個時區的重要能力。

出入陌生的新環境，外號「水鬼」的勞力士Submariner（潛航者型）伴隨，將令你待人接物更得心應手。雖然以其潛水功能而聞名，但其堅固的結構和永恆的美學，加上日曆功能，有助你管理日常工作的時間管理。

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高層收成之選：Rolex Day-Date Presidential、Rolex Sky-Dweller、Rolex Daytona

登上職業生涯的頂峰，手上的腕錶應該引人注目、並映照出足以自豪的宏偉成就。Day-Date Presidential、Sky-Dweller和Daytona堪稱奢華、精緻和性能的終極三巨頭，適合極具領袖風範和卓越能力的CEO高層。

勞力士Day-Date Presidential（星期日曆型）總統腕錶，足以反映領導階層的聲望和影響力。由黃金或鉑金等貴金屬製成，其奢華與功能互相匹配。星期和日期顯示以令人印象深刻且易於閱讀的格式呈現，象徵著用家對時間的掌控。

對於管理跨國業務、眼光獨到的企業高層而言，勞力士Sky-Dweller堪稱創新傑作。這款複雜腕錶不僅顯示雙時區，還配備年曆，可根據不同長度的月份自動調整。Sky-Dweller融合了卓越的技術和精緻的美學，示範何謂游刃有餘、運籌帷幄的境界，憑藉其獨特的Ring Command錶圈，體現錶主對複雜細節的掌控能力。

對於那些以速度和精準領先的人士來說，俗稱「地通拿」的Rolex Daytona則是成就的象徵。專為賽車手設計，其計時功能證明一名日理萬機的管理者對時間觀念的一絲不苟。Daytona的運動家優雅動感美學，與其強勁的性能互相結合，在形式和功能之間產生和諧的協同作用。無論用家是在董事會，還是在馬場，Daytona都能展現出與領導能力同等的熱情投入和機會把握能力。

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退休及傳承之選：Rolex Explorer

當輝煌的職業生涯臨近黃昏，勞力士腕錶將化身為永恆的遺產，體現用家的成就和智慧頂峰。退休不是萬事皆休，而是迎來人生新篇章。

勞力士Explorer（探險家型）腕錶​​是退休生活的完美伴侶。其堅固的結構和清晰易讀的錶盤，象徵着堅定的決心和明確的目標。Explorer 的低調優雅，體現大半生的事業成就，同時不張揚。當踏上新的冒險之旅，這款腕錶會時刻提醒，旅程永遠不會真正結束，而探索精神將永存。

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