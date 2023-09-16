  • 29°C
香港時間 : 2023916日 (週六) 12:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Rolex職場穿搭】水鬼到地通拿　9款不同事業階段的勞力士

個人增值 10:30 2023/09/16

分享：

分享：

勞力士Rolex是不少人收藏名錶的起步點，大家儲錶玩錶，多都是由較易入門的「勞」玩起，藉以窺探奢華時計的奧妙。作為一個深厚歷史的品牌，勞力士的藝術性和矜貴之處不僅來自複雜的機芯設計，亦在於圍繞它們編織的故事。

名錶既反映個人財力，也透露其品味和鑑賞力。出身社會、賺到一定收入後，也會投資腕錶以充實身價，是不少職場人生的寫照。從滿懷熱誠的初哥，到資歷豐富的企業高層，勞力士有適合不同職業生涯階段的選擇，近日有外媒從設計、工藝和傳承角度，選出9枚勞力士知名錶款。以下是這些適合人生旅程不同時刻配戴的最佳勞力士腕錶。

入門級專業之選：Rolex Air-King、Rolex Oyster Perpetual

事業剛起步、抱懷雄心壯志的職場初哥，戴上勞力士Air-King能夠彰顯年青活力和幹勁。Air-King充滿向航空史致敬的元素，體現英國皇家空軍沖上雲霄的冒險精神和鬥志。這款腕錶設計大膽的錶盤上，印有標誌性的Air-King標誌，醒目之餘，也跟勇敢的追夢者產生共鳴。其精確度和可靠性，也反映了職業生涯早期階段應有素養或表現，如乾淨利落、機警等。較大的錶殼尺寸，既彰顯現代風格、引人注目，同時散發出微妙的優雅氣息，適用於出席專業場合。

另一方面，勞力士Oyster Perpetual（蠔式恒動）腕錶，設計經典、功能持久。該系列是勞力士傳統的完美體現，捕捉了20年代原始蠔式錶款的精髓和魅力。Oyster Perpetual線條簡潔、低調優雅的外觀，使得它用途廣泛，既入得辦公室開會，亦出得街頭作休閒穿搭。其多元化的錶盤尺寸和鮮豔色彩，迎合現代人對個性化的需求，提供眾多選擇，用家不難找到一款符合其的個性和風格的蠔式手錶。

點擊圖片放大

事業有成卓越之選：Rolex Datejust、Rolex GMT-Master、Rolex Submariner

職業生涯走到中段，腕錶既宜體現事業成就，還應襯托出成熟氣質。

勞力士Datejust（日誌型）系列，是持久優雅和功能獨創的象徵。Datejust於1945年面世，是史上首款顯示日期並自動更新的腕錶，其複雜而令人印象深刻的日曆功能，提醒人們要珍惜每一日。Datejust的功能多元化無與倫比，適合商務會議和社交聚會。精緻美感，結合各種金屬和錶盤的選擇，讓用家可以根據自己的個人風格定製手錶，確保它切合與自己的專業形象。

對於經常外派公幹的開荒型員工，勞力士GMT-Master（格林尼治型）腕錶稱得上是無價寶工具。憑藉其雙時區功能，這款腕錶滿足了中層專業人士需求。GMT-Master獨特的表圈顏色和標誌性設計，展現出國際視野、拓展業務版圖的雄心和自信。此錶不僅有助用家準時到埗，也體現無縫管理多個時區的重要能力。

出入陌生的新環境，外號「水鬼」的勞力士Submariner（潛航者型）伴隨，將令你待人接物更得心應手。雖然以其潛水功能而聞名，但其堅固的結構和永恆的美學，加上日曆功能，有助你管理日常工作的時間管理。

點擊圖片放大

高層收成之選：Rolex Day-Date Presidential、Rolex Sky-Dweller、Rolex Daytona

登上職業生涯的頂峰，手上的腕錶應該引人注目、並映照出足以自豪的宏偉成就。Day-Date Presidential、Sky-Dweller和Daytona堪稱奢華、精緻和性能的終極三巨頭，適合極具領袖風範和卓越能力的CEO高層。

勞力士Day-Date Presidential（星期日曆型）總統腕錶，足以反映領導階層的聲望和影響力。由黃金或鉑金等貴金屬製成，其奢華與功能互相匹配。星期和日期顯示以令人印象深刻且易於閱讀的格式呈現，象徵著用家對時間的掌控。

對於管理跨國業務、眼光獨到的企業高層而言，勞力士Sky-Dweller堪稱創新傑作。這款複雜腕錶不僅顯示雙時區，還配備年曆，可根據不同長度的月份自動調整。Sky-Dweller融合了卓越的技術和精緻的美學，示範何謂游刃有餘、運籌帷幄的境界，憑藉其獨特的Ring Command錶圈，體現錶主對複雜細節的掌控能力。

對於那些以速度和精準領先的人士來說，俗稱「地通拿」的Rolex Daytona則是成就的象徵。專為賽車手設計，其計時功能證明一名日理萬機的管理者對時間觀念的一絲不苟。Daytona的運動家優雅動感美學，與其強勁的性能互相結合，在形式和功能之間產生和諧的協同作用。無論用家是在董事會，還是在馬場，Daytona都能展現出與領導能力同等的熱情投入和機會把握能力。

點擊圖片放大

退休及傳承之選：Rolex Explorer

當輝煌的職業生涯臨近黃昏，勞力士腕錶將化身為永恆的遺產，體現用家的成就和智慧頂峰。退休不是萬事皆休，而是迎來人生新篇章。

勞力士Explorer探險家型）腕錶​​是退休生活的完美伴侶。其堅固的結構和清晰易讀的錶盤，象徵着堅定的決心和明確的目標。Explorer 的低調優雅，體現大半生的事業成就，同時不張揚。當踏上新的冒險之旅，這款腕錶會時刻提醒，旅程永遠不會真正結束，而探索精神將永存。

點擊圖片放大

相關報導：

【Rolex】最新紀念款勞力士Daytona　爆升近3倍　市價169萬（附升值名錶款）

【理財加油站】賺到人生第一個100萬後　你必需要做的5件事

二手名錶價格暴跌　豪華手錶網上零售商Hodinkee裁員20%

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美元強油價高股市掀波動？富邦潘國光分析中港美股市、債息、油價走勢及部署

＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

二手名錶價格暴跌　豪華手錶網上零售商Hodinkee裁員20%
2023/09/06
二手名錶價格暴跌　豪華手錶網上零售商Hodinkee裁員20%
愛因斯坦14頁手稿將在上海拍賣　《相對論》具意義文件
2023/09/04
愛因斯坦14頁手稿將在上海拍賣　《相對論》具意義文件
天然鑽石價格暴跌40%　DeBeers竟稱因為通脹？
2023/09/04
天然鑽石價格暴跌40%　DeBeers竟稱因為通脹？
勞力士收購寶齊萊　想進軍零售業務？ 經銷商股價大跌　急發澄清
2023/08/29
勞力士收購寶齊萊　想進軍零售業務？ 經銷商股價大跌　急發澄清
神秘富豪要沽貨　蘇富比今秋將拍賣50件珍藏　據傳達12億元
2023/08/26
神秘富豪要沽貨　蘇富比今秋將拍賣50件珍藏　據傳達12億元
消費資訊 鐘錶 電影 航空 家品 珠寶鐘錶股 鐘錶 正能量 時裝服飾 創業

下一篇文章

美國最佳大學排名出爐　普林斯頓居首　畢業一年已賺回學費？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

北京上海招聘薪資跌幅創8年之最　銀行家減薪四成　求職者願減薪50%
北京上海招聘薪資跌幅創8年之最　銀行家減薪四成　求職者願減薪50%
22歲炒幣蝕近63萬　Google工程師︰投資加密貨幣有一個大忌
22歲炒幣蝕近63萬　Google工程師︰投資加密貨幣有一個大忌
美國最佳大學排名出爐　普林斯頓居首　畢業一年已賺回學費？
美國最佳大學排名出爐　普林斯頓居首　畢業一年已賺回學費？
銀行速銷信用卡？風險評級低都批！II至JJ評級新增信用卡宗數激增4倍
銀行速銷信用卡？風險評級低都批！II至JJ評級新增信用卡宗數激增4倍
一夜賺百萬　靠業績期操作？ 玩家定贏家　視乎3個落差！
一夜賺百萬　靠業績期操作？ 玩家定贏家　視乎3個落差！
【職場生涯規劃】93%僱主招聘時看重「軟技能」　盤點最受青睞的8項「軟技能」
【職場生涯規劃】93%僱主招聘時看重「軟技能」　盤點最受青睞的8項「軟技能」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款