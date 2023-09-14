  • 27°C
香港時間 : 2023914日 (週四) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「鱷王」達里奧︰「我現在喜歡現金」　曾稱現金是垃圾　現稱債券不是好投資

外匯、商品、債券 18:02 2023/09/14

分享：

分享：

人稱「鱷王」的橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio），一向討厭現金，曾多次表明現金是垃圾，但近期卻一直與過去的自己唱反調，最新他再度稱「不想擁有債券了，現在更喜歡現金」。

據彭博引述達里奧指，他表示他不想擁有債券，更喜歡現金，並強調當全球央行試圖採取行動時，投資者在管理通貨膨脹上面臨困難。「我不想擁有債務，」他在新加坡舉行的第10屆Milken Institute亞洲峰會上說︰「暫時地，我認為現金很好。」

當被問及如何償還世界巨額債務時，他說當債務佔經濟的很大一部分時，情況往往會複合併加速，因為利息支付也會增長。 他強調，「我們正處於加速的轉折點」。當龐大的赤字導致美國要向全球投資者出售大量債券，現在很難把利率保持在吸引的水平，即債權人可以持有的同時，又不會太損害發行人。

達里奧說道。 當投資者選擇拋售，推高收益率時，央行將需要決定是否印鈔或買債，這將會推高通脹壓力。「我們現在看到這種事情在發生，我個人認為，長期來看，債券並不是好投資。」

許多人對達里奧的言論感到興趣，是因為他過去多年都稱現金是垃圾，直至去年初，還重申「現金是垃圾，股票更加垃圾」。但在去年10月開始，他稱不再認為現金是垃圾，反而開始指現金是中性，並稱短期利率處於合理水平。

相關報導︰

投資組合不一定要多元化　「商品大王」羅傑斯的6條投資格言

「鱷王」達利奧的人生建議：年輕人要「逆直覺而行」 40歲要懂「槓桿效應」

投資不應為「致富」　而是避免「死於貧困」　金融大師揭開3大投資錯誤

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美元強油價高股市掀波動？富邦潘國光分析中港美股市、債息、油價走勢及部署

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財名人堂

最新專欄文章 更多

投資組合不一定要多元化　「商品大王」羅傑斯的6條投資格言
2023/08/26
投資組合不一定要多元化　「商品大王」羅傑斯的6條投資格言
做人要「逆社會時鐘」　雷軍︰40歲才明白要「與自己和解」　不建議給年輕人太多建議
2023/08/20
做人要「逆社會時鐘」　雷軍︰40歲才明白要「與自己和解」　不建議給年輕人太多建議
投資不應為「致富」　而是避免「死於貧困」　金融大師揭開3大投資錯誤
2023/08/09
投資不應為「致富」　而是避免「死於貧困」　金融大師揭開3大投資錯誤
工作狂Bill Gates的領悟：睡眠不等於懶惰、充分休息是護腦貼士
2023/08/07
工作狂Bill Gates的領悟：睡眠不等於懶惰、充分休息是護腦貼士
填滿時間不代表你很認真！Bill Gates的時間管理方法：學會珍惜空閒
2023/07/11
填滿時間不代表你很認真！Bill Gates的時間管理方法：學會珍惜空閒
現金為王 貨幣政策 財政政策 財務自由 達里奧 基金 債券 美國 股票 退休

下一篇文章

【MPF】4大積金商攻略、MPF扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜近1年6隻基金升逾10%　懶人基金排名較後
【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜近1年6隻基金升逾10%　懶人基金排名較後
【MPF】4大積金商攻略、MPF扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！
【MPF】4大積金商攻略、MPF扣稅大全、提取整合　懶人包讓你一文睇清！
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜港股基金今年接近包尾　懶人基金表現更佳
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜港股基金今年接近包尾　懶人基金表現更佳
【極端天氣】黑色暴雨／8號風球揸車　未必受保？（附保聯最新回應）
【極端天氣】黑色暴雨／8號風球揸車　未必受保？（附保聯最新回應）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜日股、歐股長期表現稱冠　美股基金首8個月升30%
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜日股、歐股長期表現稱冠　美股基金首8個月升30%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款