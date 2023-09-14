「鱷王」達里奧︰「我現在喜歡現金」　曾稱現金是垃圾　現稱債券不是好投資

人稱「鱷王」的橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio），一向討厭現金，曾多次表明現金是垃圾，但近期卻一直與過去的自己唱反調，最新他再度稱「不想擁有債券了，現在更喜歡現金」。

據彭博引述達里奧指，他表示他不想擁有債券，更喜歡現金，並強調當全球央行試圖採取行動時，投資者在管理通貨膨脹上面臨困難。「我不想擁有債務，」他在新加坡舉行的第10屆Milken Institute亞洲峰會上說︰「暫時地，我認為現金很好。」



當被問及如何償還世界巨額債務時，他說當債務佔經濟的很大一部分時，情況往往會複合併加速，因為利息支付也會增長。 他強調，「我們正處於加速的轉折點」。當龐大的赤字導致美國要向全球投資者出售大量債券，現在很難把利率保持在吸引的水平，即債權人可以持有的同時，又不會太損害發行人。

達里奧說道。 當投資者選擇拋售，推高收益率時，央行將需要決定是否印鈔或買債，這將會推高通脹壓力。「我們現在看到這種事情在發生，我個人認為，長期來看，債券並不是好投資。」

許多人對達里奧的言論感到興趣，是因為他過去多年都稱現金是垃圾，直至去年初，還重申「現金是垃圾，股票更加垃圾」。但在去年10月開始，他稱不再認為現金是垃圾，反而開始指現金是中性，並稱短期利率處於合理水平。

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