【高息產品】保證回報5%　比綠債更高　有咩門檻要求？

高通脹環境下，理財產品的派息增加，其實只為彌補支出的增長。例如在股市浮沉之際，你又收到銀行月結單，本月的按揭供款又再增加了，這一刻你唯有寄望投資產品有更高的利息。

定期存款年利率最近有加息，適逢政府推出4.75厘保證回報的綠色債券。高息產品選擇有很多，保險公司亦不遑多讓，推出保證回報高達5%的短期儲蓄保險，撼低綠債及一眾定期存款。

2年期每年保證回報5%

網上人壽保險公司 Blue 在5周年之際推出多項優惠，當中包括把「WeSave 短期高息儲蓄保 ST1」的保證回報，由4.8%調升至5%。雖然坊間有不少對儲蓄保險的質疑，但短期儲蓄保的流動性風險較低，食息一族不妨考慮，但要留意有以下門檻︰

屬2年期美元保單

需整筆繳付

最低保費額4000美元

最高保費額每人100萬美元（連同其他儲蓄保）

提早退保需繳付總保費5%的費用

名額只限500份

假設投保10萬美元，2年期滿後，保證現金價值為11.03萬美元（不包含保費徵費）。若提早退保，需繳付5000美元退保費用。

Blue還因應5周年推出設有「最低價保證」的人壽保險，及加強保障的醫療保險。另外還把藥劑保的首年保費減至5元等等的優惠。

Blue 行政總裁兼執行董事孔德秋更表示，該行積極拓展保障範疇，擬於今年內進軍個人牙科保障，涵蓋大灣區牙科醫療保健服務，緊貼市場變化萬千的需求。

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