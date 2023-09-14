【iPhone 15炒價】先達店主：這一分鐘華為更好炒　iPhone早就不靠內地客　Mate 60 Pro炒高30%

每年9月蘋果發布新一代iPhone系列都會在香港掀起炒風，成為大家搵快錢的機會。但今年iPhone遇到勁敵，在iPhone 15系列發布前兩周，備受美國貿易制裁的華為，睽違3年突然推出全新的5G手機系列Mate 60，標榜大部分硬件包括處理器均為中國自研生產，被認為是「突破制裁」的創舉，震撼手機界科技界。當中旗艦型號Mate 60 Pro（12+512GB）的國行版手機水貨於9月初抵達香港市場，因首批數量有限、供不應求，由原先零售價6,999元人民幣炒高至9,780港元（約9,100元人民幣），風頭一時無兩。遇着本地市場高唱「華為美」，今年新iPhone炒風風力有否變動？

香港iPhone炒價 原來靠俄羅斯水貨客支撐？

旺角先達「三禾電器」店長Simon接受本網專訪時表示，每年iPhone的炒風可算相當之「例牌」，新機上市開初都是出現一陣炒價，基本上難以避免。他坦言可以炒賣多久是難以估計，不過去年iPhone 14系列的炒風卻持久，價位高企兩三個月，原來這是有賴俄羅斯水貨客的支持。「因為他們國家被制裁，買不到iPhone，於是來港購買，他們也是做生意的。」Simon表示，當時主要在俄羅斯客戶掃貨下，1,000元左右的炒價足足維持了幾個月。

對於預期今年iPhone 15系列哪款型號有炒賣的空間，Simon回顧去年14系列的表現，稱「一定是主要掃大機（Pro Max）」，其餘為小量Pro機；至於入門級別的iPhone 14及14 Plus則乏人問津，他更斬釘截鐵說：「iPhone 15也一定一樣。」

內地與香港iPhone價差續收窄 主力做歐美客

他不確定俄羅斯客今年會否回頭，但就強調香港炒賣iPhone的主要客路早就不再是內地客︰「內地本身都供應充足，愈來愈便宜，與香港售價差距正在縮小，根本都無多少水位。」他補充，炒上內地的iPhone不是全無，不過佔比已相當小。

Simon反而觀察到，香港iPhone炒機的主要市場目前在於外地客。除了前述的俄客外，亦包括來自中東國家、歐美國家的客戶。「這是因為價差使然，歐美客在本國買iPhone要打稅，比在香港購買貴幾千港元。」

當下華為最好炒？香港大量忠粉瞓身力撐「爭氣機」

對於華為最新5G旗艦手機Mate 60 Pro成為中港熱話，人們爭相排隊搶購，Simon也感誇張：「你在這一分鐘問我，我覺得華為（的聲勢）好像還要勁。」他表示Mate 60的客戶「詢問度」爆燈，人氣大出其意料之外，估計這個品牌的擁躉均屬「非常忠粉」：「雖然它被制裁了好幾年，但一做出一些大動作，粉絲們就好支持。他們多多少少都覺得華為今次爭氣，所以『瞓身』支持。」

他重申，從未想到華為是次推出新手機，會出現如此風靡效果，直言「唔賣都唔知，香港有好多華為Fans」、「大量Mate 10和Mate 20舊機，還在街上流通，人們照舊使用，全無問題。因此它（華為）累積客戶層相當廣泛。」對於華為的受歡迎程度，Simon本來都略知一二，但Mate 60引起的超級大爆發，卻是他始料未及。

Mate 60 Pro炒高30% 「我肯定iPhone炒不出來」

Simon表示，早前華為的X2、X3摺機，已吸引一些香港用家「轉會」用華為。雖然受制裁所限，華為手機只能以透過一些較轉折的方法去使用非正式授權版本的Google服務，令部份應用程式未能正常運作，但Simon認為真心喜歡這部手機的人，似乎都不介意這種缺憾。

Mate 60 Pro最新炒價方面，Simon分析指，該機型上市十幾日，在內地的「頭一水」已賣得七七八八，因此供應更為緊絀：「目前炒價反而仲貴過第一日。由7,000多元人民幣炒至8,000多，大概20%至30%，炒幅多過iPhone，我可以肯定iPhone炒不到30%出來。」

iPhone炒價一直都保持10%左右

Simon預告稱，華為不日推出的X5摺機將會「好癲」，炒價將相當驚人，更暗示該品牌劍指蘋果：「（華為）擺到明是搞對抗，上市時間夾到靚一靚。」他又透露，前日（12日）內地X5有貨，一部竟閞出十萬人民幣的天價。「這個當然是瘋狂的價錢，但你都可以forecast到這款機將會炒到飛天。」

如此一來，iPhone 15是否被比下去，變成「無肉食」？Simon指出，iPhone炒價一直都保持在10%或稍高，首發日的「水位」年年不同，強調要看收到的訂單多少而定。要是訂單數量夠多，「就可以keep到個價高，和玩得耐。」他回想曾經有某些年份，炒家在首發日當晚已經無錢可賺，但不忘提醒：「始終無得預計，無人知道Apple到底出幾多貨。」

「感覺上今年訂單量和去年差不多，iPhone的升級，來來去去都是相機和CPU，」他稱：「轉用Type C不能當是一個賣點來講。」

他說，目此當下華為的聲勢無疑厲害，但iPhone的市場規模始終是華為難以企及，「比銷量仍是無得比。華為搞這麼多動作，在大陸市場內是刺激到Apple，但華為在內地的地位無變過，一直是一哥。」他表示不考慮華為海外就仍面臨制裁的事實，假設它在在全球廣受歡迎，即使市場有需求，「華為也沒有那麼大的貨量去供人購買。」

撰文：黃正軒

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