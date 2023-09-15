美國最佳大學排名出爐　普林斯頓居首　畢業一年已賺回學費？

一項有關美國大學排名的研究結果出爐，普林斯頓、麻省理工及耶魯大學霸佔三甲位置。該研究的排名方法亦引起熱議，它是以兩項主要數據作衡量︰1)在多大程度上提高學生按時畢業的幾率？2)學生獲得文憑後，薪金能得到多大程度的提升？

研究結果顯示，普林斯頓大學畢業生的平均年薪，較高中畢業生多出82,433美元（約64.7萬港元），而排名第二的麻省理工大學，畢業生的平均年薪較高中畢業生多出94,213美元（約73.9萬港元），即每月平均多出逾6萬港元。這項統計結果進一步回應了「讀過大學人工高啲？」的疑問，儘管這只是平均數字。

一起來看看《華爾街日報》/College Pulse 2024年美國最佳大學排行榜︰

美國最佳大學排行榜 大學 總得分 普林斯頓大學

Princeton University 91.6 麻省理工大學

Massachusetts Institute of Technology 90.4 耶魯大學

Yale University 90.3 史坦福大學

Stanford University 90.1 哥倫比亞大學

Columbia University 89.7 哈佛大學

Harvard University 89.5 賓夕法尼亞大學

University of Pennsylvania 89.4 阿默斯特學院

Amherst College 88.4 克萊蒙特．麥肯納學院

Claremont McKenna College 88 巴布森學院

Babson College 87.9

讀書是為了賺錢嗎？雖然結論來得俗套，但現實中，這確實是大多數人的主要目標之一。所以今次排名以「學校能夠為學生提供多少價值」去作衡量，結果發現一些老牌的、有名氣的大學排名不在最前列，例如哈佛大學排第6，布朗大學(Brown University)和約翰斯·霍普金斯大學(Johns Hopkins University)此前曾經進佔前10，今次分別排名第67名和第99名。

學校能夠為學生提供多少價值？

《華爾街日報》指，由於普林斯頓畢業生收入高，而淨就讀費用（對獲得聯邦經濟援助的學生而言，這反映計入助學金和獎學金之後的費用總額）較低，以學位帶來的薪資提升的中位數計，畢業生不到一年就能賺回全部就讀費用。

普林斯頓是排行榜中畢業率最高的大學，而賓夕法尼亞大學則是對畢業生薪資影響最大的大學。一起來看看下表，反映大學畢業生的年薪，較高中畢業生多出幾多︰

大學 畢業生年薪

較高中畢業生高出多少 普林斯頓大學 82,433美元 麻省理工大學 94,213美元 耶魯大學 66,961美元 斯坦福大學 79,187美元 哥倫比亞大學 71,540美元 哈佛大學 65,114美元 賓夕法尼亞大學 84,761美元 阿默斯特學院 51,855美元 克萊蒙特．麥肯納學院 69,374美元 巴布森學院 81,604美元

這是以成本效益去衡量一所學校的價值，而效益的定義則是薪金，你又是否認同這種評分標準呢？

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