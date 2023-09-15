美國最佳大學排名出爐　普林斯頓居首　畢業一年已賺回學費？

上一篇文章
銀行速銷信用卡？風險評級低都批！II至JJ評級新增信用卡宗數激增4倍
一項有關美國大學排名的研究結果出爐，普林斯頓、麻省理工及耶魯大學霸佔三甲位置。該研究的排名方法亦引起熱議，它是以兩項主要數據作衡量︰1)在多大程度上提高學生按時畢業的幾率？2)學生獲得文憑後，薪金能得到多大程度的提升？
研究結果顯示，普林斯頓大學畢業生的平均年薪，較高中畢業生多出82,433美元（約64.7萬港元），而排名第二的麻省理工大學，畢業生的平均年薪較高中畢業生多出94,213美元（約73.9萬港元），即每月平均多出逾6萬港元。這項統計結果進一步回應了「讀過大學人工高啲？」的疑問，儘管這只是平均數字。
一起來看看《華爾街日報》/College Pulse 2024年美國最佳大學排行榜︰
|美國最佳大學排行榜
|大學
|總得分
|普林斯頓大學
Princeton University
|91.6
|麻省理工大學
Massachusetts Institute of Technology
|90.4
|耶魯大學
Yale University
|90.3
|史坦福大學
Stanford University
|90.1
|哥倫比亞大學
Columbia University
|89.7
|哈佛大學
Harvard University
|89.5
|賓夕法尼亞大學
University of Pennsylvania
|89.4
|阿默斯特學院
Amherst College
|88.4
|克萊蒙特．麥肯納學院
Claremont McKenna College
|88
|巴布森學院
Babson College
|87.9
讀書是為了賺錢嗎？雖然結論來得俗套，但現實中，這確實是大多數人的主要目標之一。所以今次排名以「學校能夠為學生提供多少價值」去作衡量，結果發現一些老牌的、有名氣的大學排名不在最前列，例如哈佛大學排第6，布朗大學(Brown University)和約翰斯·霍普金斯大學(Johns Hopkins University)此前曾經進佔前10，今次分別排名第67名和第99名。
學校能夠為學生提供多少價值？
《華爾街日報》指，由於普林斯頓畢業生收入高，而淨就讀費用（對獲得聯邦經濟援助的學生而言，這反映計入助學金和獎學金之後的費用總額）較低，以學位帶來的薪資提升的中位數計，畢業生不到一年就能賺回全部就讀費用。
普林斯頓是排行榜中畢業率最高的大學，而賓夕法尼亞大學則是對畢業生薪資影響最大的大學。一起來看看下表，反映大學畢業生的年薪，較高中畢業生多出幾多︰
|大學
|畢業生年薪
較高中畢業生高出多少
|普林斯頓大學
|82,433美元
|麻省理工大學
|94,213美元
|耶魯大學
|66,961美元
|斯坦福大學
|79,187美元
|哥倫比亞大學
|71,540美元
|哈佛大學
|65,114美元
|賓夕法尼亞大學
|84,761美元
|阿默斯特學院
|51,855美元
|克萊蒙特．麥肯納學院
|69,374美元
|巴布森學院
|81,604美元
這是以成本效益去衡量一所學校的價值，而效益的定義則是薪金，你又是否認同這種評分標準呢？
相關報導︰
全球十大最昂貴海外升學地區 英國學費每年13萬 美國最貴較香港多1倍
【子女教育基金2023】5種理財工具、為外國留學作準備（附海外升學費用表）
＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App
欄名 : 移民百科