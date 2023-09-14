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【理財個案】擁100萬現金不想放銀行　買阿里騰訊會否高追？

博客 13:30 2023/09/14

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最新港股載浮載沉，銀行定期存款則持續加息，但有讀者不想只把現金放在銀行收息，買股票、尤其是中資科技股，會否值博？看看龔成是如何回應。

讀者︰

想問下如我有100萬現金放銀行收息倒不如買入股票增值，請問有咩可選擇，現在是牛一了嗎？如買騰訊/阿里巴巴會否高追？

 

龔成︰

現世代，牛熊分析作用已大減，因為太多政府及人為因素，現時如果中國經濟好轉，全球經濟不太差，就牛，相反就是熊。其實，我地最重要係企業質素，同埋而時架平貴度。

騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 現價都合理，可以分注。

但我地投資乜野類型架股票，係會睇翻自己人生階段、風險承受力、經驗等。

假設你係年青至中年人士，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。

除了現有100萬，可以將你每月儲蓄做月供股票。你每月5成儲蓄做月供，其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

如果你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2-3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。

若你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3-5成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

現時大市只是合理區中下部至底部，你現有100萬資金可以先投入一半，用"分注"形式，慢慢買貨。餘下一半和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長線投資。

【本文獲龔成授權轉載】

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美元強油價高股市掀波動？富邦潘國光分析中港美股市、債息、油價走勢及部署

＝＝＝＝＝

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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