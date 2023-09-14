僅52%港人會儲蓄應急　這個年齡層最懂「積穀防饑」

一項調查發現，香港原來是5個亞洲地區之中，儲蓄意向最低的。儘管香港人均收入較高，但面對愈來愈高的通脹及利息壓力，港人也要關注如何擁有足夠儲蓄，以應對健康及收入相關的突發狀況。

調查由保誠在今年3、4月期間進行，在香港、印尼、馬來西亞、新加坡及泰國5個亞洲市場，於線上訪問5000位市民。

僅52%港人會儲蓄應急

調查發現，這5個市場之中，有超過一半(60%)的人表明決心儲錢，當中以馬來西亞的儲蓄意向最高，有67%的受訪者表示會積極預留資金以備不時之需。反觀香港是五個市場中儲蓄意向最低，只有一半(52%)的市民表示會儲蓄應急。

千禧一代最著重積穀防饑

不同年齡層都有不同的儲蓄意向，調查顯示以1980年代至1990年代中期出生的Y世代（又稱「千禧一代」）的應急儲蓄意向最高，這個年齡層有74%著重有積穀防饑的習慣，數字超過Z世代的49%、X世代的62%，以及嬰兒潮一代的49%。

當受訪者被問到假如不必預留資金應急，那麽資金會優先用於哪方面時，結果答案都不一樣， 充分顯出了人們不同的渴望。有半數(49%)受訪者表示，希望未來可以將更多的錢留作儲蓄，用於應付退休生活所需支出，以滿足擁有長期財務保障的需要。此外，31%的受訪者表示想去更多的地方旅行，26%的受訪者會考慮購買物業或改善居住環境，另外有28%的受訪者希望可以為子女提供更優質的教育。

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