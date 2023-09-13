亞洲超級富豪人數減10.9%　降幅全球最大　中國疫情封控、俄烏戰爭為主因

CNBC報道，數據公司Altrata的一份報告顯示，亞洲超級富豪人口去年下降約10.9%，是全球降幅最大的地區。

亞洲超級富豪人數減10.9% 疫情封控為主因

報告指出，亞洲超高淨值人口（淨資產超過3,000萬美元的人）到2022年減少10.9%至108,370人，降幅為所有地區之最。該報告將此現象歸因於中國嚴格的新冠疫情封控、俄烏戰爭以及地區供應鏈中斷。

Altrata指，戰爭影響全球出口和消費，韓國和台灣等科技密集型市場首當其衝。

香港超級富豪數暴跌23%

全球十大超高淨值地區中，香港和日本的超級富豪人數降幅最大，分別為23%和21.9%。Altrata指，資本市場的低迷、中國大陸的政治動盪和經濟疲軟，都拖累了香港的資產持有量。貨幣效應在日本發揮了重要作用，日元兌美元貶值16%。

只有印度的超高淨值人口有所增加。印度是去年全球經濟增長最快的經濟體之一，推動其超高淨值人口增長3%。印度經濟在今年6月季度增長7.8%，創下一年來最快增長速度。

2022年全球十大超高淨值地區

排名 國家/地區 超級富豪人數 超級富豪人數按年變化 總資產（億美元） 1 美國 129,665 -4.30% 150,530 2 中國 47,190 -7.10% 53,170 3 德國 19,590 -9.30% 23,100 4 日本 14,940 -21.90% 14,170 5 英國 14,005 -9.20% 14,270 6 加拿大 13,320 -1.30% 14,160 7 香港 12,615 -23.00% 15,030 8 法國 11,980 -11.90% 12,940 9 意大利 8,930 -7.80% 9,870 10 印度 8,880 3.20% 11,440 註︰「超級富豪」指淨資產超過3,000萬美元的人

資料來源︰Altrata

歐洲降幅第二 俄烏戰爭致經濟下滑

亞洲超級富豪的總淨資產為12.13萬億美元，歐洲為11.73萬億美元。歐洲的地區表現第二差，高淨值人士數量下降7.1%，至100,850人。報告指，這是因爲俄烏戰爭造成了巨大的直接影響。俄羅斯將歐洲所依賴的能源供應武器化，造成通脹衝擊、避險情緒加劇以及供應鏈中斷，都導致了經濟下滑。

美聯儲激進加息 北美巨富減4%

北美是全球最大的超級財富市場，總資產淨值達16.47萬億美元，但超級富豪的人數下降了4%，為142,990人。

報告指，這主要是由於美聯儲激進加息。隨著通脹攀升至40年來的最高水平，美聯儲於2022年3月開始了激進的加息行動。

大宗商品價格飆升 中東、拉美富豪數激增

中東、拉丁美洲和加勒比地區的超高淨值人士數量大幅增加。中東地區的超高淨值人口激增了15.7%，主要因爲大宗商品價格飆升。而拉丁美洲和加勒比地區超級富豪人數則增長了17.5%。

報告稱：「最大的財富市場都是主要的大宗商品出口國，價格上漲帶來的貿易條件改善推動了地區資產組合的增長。」

雖近期有波動 未來超富裕人口將增至近53萬

從世界範圍來看，全球超富裕人口下降了5.4%以上，這是四年來首次出現年度下降。

Altrata稱，一個世代的通脹飆升引發了十多年來首次大幅收緊貨幣政策，這導致了對資本市場風險和回報的重新評估。

儘管近期出現波動，Altrata預計未來五年全球超級富豪人數將從395,070人增至528,100人，其中亞洲的增幅顯著。北美也有望保持其作爲全球領先超級富裕地區的地位。

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