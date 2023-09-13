亞洲超級富豪人數減10.9%　降幅全球最大　中國疫情封控、俄烏戰爭為主因

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全球十大最昂貴海外升學地區 英國學費每年13萬 美國最貴較香港多1倍
CNBC報道，數據公司Altrata的一份報告顯示，亞洲超級富豪人口去年下降約10.9%，是全球降幅最大的地區。
亞洲超級富豪人數減10.9% 疫情封控為主因
報告指出，亞洲超高淨值人口（淨資產超過3,000萬美元的人）到2022年減少10.9%至108,370人，降幅為所有地區之最。該報告將此現象歸因於中國嚴格的新冠疫情封控、俄烏戰爭以及地區供應鏈中斷。
Altrata指，戰爭影響全球出口和消費，韓國和台灣等科技密集型市場首當其衝。
香港超級富豪數暴跌23%
全球十大超高淨值地區中，香港和日本的超級富豪人數降幅最大，分別為23%和21.9%。Altrata指，資本市場的低迷、中國大陸的政治動盪和經濟疲軟，都拖累了香港的資產持有量。貨幣效應在日本發揮了重要作用，日元兌美元貶值16%。
只有印度的超高淨值人口有所增加。印度是去年全球經濟增長最快的經濟體之一，推動其超高淨值人口增長3%。印度經濟在今年6月季度增長7.8%，創下一年來最快增長速度。
2022年全球十大超高淨值地區
|排名
|國家/地區
|超級富豪人數
|超級富豪人數按年變化
|總資產（億美元）
|1
|美國
|129,665
|-4.30%
|150,530
|2
|中國
|47,190
|-7.10%
|53,170
|3
|德國
|19,590
|-9.30%
|23,100
|4
|日本
|14,940
|-21.90%
|14,170
|5
|英國
|14,005
|-9.20%
|14,270
|6
|加拿大
|13,320
|-1.30%
|14,160
|7
|香港
|12,615
|-23.00%
|15,030
|8
|法國
|11,980
|-11.90%
|12,940
|9
|意大利
|8,930
|-7.80%
|9,870
|10
|印度
|8,880
|3.20%
|11,440
|註︰「超級富豪」指淨資產超過3,000萬美元的人
資料來源︰Altrata
歐洲降幅第二 俄烏戰爭致經濟下滑
亞洲超級富豪的總淨資產為12.13萬億美元，歐洲為11.73萬億美元。歐洲的地區表現第二差，高淨值人士數量下降7.1%，至100,850人。報告指，這是因爲俄烏戰爭造成了巨大的直接影響。俄羅斯將歐洲所依賴的能源供應武器化，造成通脹衝擊、避險情緒加劇以及供應鏈中斷，都導致了經濟下滑。
美聯儲激進加息 北美巨富減4%
北美是全球最大的超級財富市場，總資產淨值達16.47萬億美元，但超級富豪的人數下降了4%，為142,990人。
報告指，這主要是由於美聯儲激進加息。隨著通脹攀升至40年來的最高水平，美聯儲於2022年3月開始了激進的加息行動。
大宗商品價格飆升 中東、拉美富豪數激增
中東、拉丁美洲和加勒比地區的超高淨值人士數量大幅增加。中東地區的超高淨值人口激增了15.7%，主要因爲大宗商品價格飆升。而拉丁美洲和加勒比地區超級富豪人數則增長了17.5%。
報告稱：「最大的財富市場都是主要的大宗商品出口國，價格上漲帶來的貿易條件改善推動了地區資產組合的增長。」
雖近期有波動 未來超富裕人口將增至近53萬
從世界範圍來看，全球超富裕人口下降了5.4%以上，這是四年來首次出現年度下降。
Altrata稱，一個世代的通脹飆升引發了十多年來首次大幅收緊貨幣政策，這導致了對資本市場風險和回報的重新評估。
儘管近期出現波動，Altrata預計未來五年全球超級富豪人數將從395,070人增至528,100人，其中亞洲的增幅顯著。北美也有望保持其作爲全球領先超級富裕地區的地位。
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