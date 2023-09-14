50年債券投資的四項體會　助投資者駕馭市場

1973年，由於美國經濟大蕭條，經濟環境極為動盪，資本集團開始主動管理固定收益投資組合。過去50年，我們的團隊成功駕馭多次市場高低起跌，見證一次又一次的繁榮與泡沫、崩盤與危機。在今期專欄，我們邀請到四名在資本集團年資最深的固定收益基金經理（其中兩人已退休）分享他們在漫長的職業生涯中領悟到的見解和體會。

1. 謹記債券票息是簡單有力的投資工具（Kirstie Spence）

在事業初期，一名資深基金經理告訴我：「在固定收益部門，最重要的工作是不虧損。」之後我開始從多個渠道領悟到，固定收益的概念比想像中簡單。

其中一個容易被遺忘的債券特點，是票息的力量。在大多數債券結構中，投資者賺取債券在特定期間派付的利息，這筆款項對於投資的總回報而言十分重要。當然，新興市場債券的資本增值或債券價值可能在投資年期大幅波動。

儘管宏觀層面的一些因素並非投資者可以掌控，但票息能在保障投資方面提供強勁的緩衝作用。就我擅長的新興市場債券範疇而言，票息一直是年度回報的核心，但也往往被忽視。當新聞消息聚焦於利率變化時，投資者便容易忽略票息，繼而開始憂慮存續期等技術性因素。但事實上，票息的力量極為強大。

往績顯示，收益主導長線總回報

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（資料來源：Bloomberg Index Services Ltd.。截至2022年12月30日。過往的業績表現並非未來期間業績表現的指標。）

2. 懂得何時放棄 知所進退（Mark Brett）

一些重要的教訓源於錯誤。在尚未加入資本集團之前的職業生涯早期，我一心所想的是在外匯交易做出一番成績。然而進展並不順利，所以我詢問主管的意見。他告訴我：「你知道交易的首要規則是甚麼嗎？是要懂得何時放棄。」

我們往往會堅持應當摒棄的錯誤觀點，但心理上的阻力令我們打消念頭。然而，若要成為一名優秀的投資者，便必須知道應在何時摒棄錯誤觀點、繼續前行。

其中一個錯誤觀點就是繼續助長資產泡沫的形成，我亦從中汲取到另一個重要教訓：不應忽略最明顯的問題。以1990年代末的科網股泡沫為例，當時許多投資者意識到這是一個泡沫，但不知道最終會如何發展，亦沒有仔細考慮其後果。

2007年的房地產泡沫亦然，當年的住宅房地產已明顯出現泡沫，但結果如何？眾所周知，最後造成重大影響，無論是貨幣抑或信貸市場都受到嚴重衝擊，部分最優秀的投資者亦損失慘重。

指出明顯的問題並摒棄錯誤觀點，似乎是基本知識，但對於部分投資者而言，卻是知易行難。

3. 與所投資公司保持緊密互動（David Daigle）

與所投資公司的管理層保持緊密的互動，是主動管理的重要一環。

我們與所投資公司的管理團隊分享作為投資者的見解，有助他們了解投資業界、有時甚至是評級機構的需求。

作為投資者，我們希望能夠深入了解所投資公司的策略，並評估他們是否理想的投資對象。同時，所投資公司可以分享他們對其競爭定位的想法及對競爭對手的分析，亦可闡釋對營運所在地區監管架構的看法，或在不同時期的願景。雙方共享資訊，達到互惠互利。

4. 協作研究至關重要（John Smet）

儘管我積累了多年專業投資者的經驗，但令我印象最深的是我退休後的經歷。我已不再擔任基金經理，現在是一名基金股東。當我嘗試自行評估投資機會時，兩者的差異極為顯著。

目前市況波動，有些問題縈繞在許多投資者心中：聯儲局是否已經停止加息？通脹會否維持？經濟會否出現衰退？美元會否繼續走強？

即使是掌握大量資源的專業投資者，也難以解答上述問題。我不可能單憑在家中閱讀報紙或收看新聞，就能洞悉一切。相反，當年在資本集團工作時，身邊數百名分析員、其他部門的同事和外部專家能互相交流資訊，實屬龐大的資源及寶貴的協作關係。

【關於作者】Kirstie Spence 為現任資本集團固定收益基金經理。她擁有25年投資經驗，一直任職於資本集團。她持有蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St. Andrews）德語及國際關係學（榮譽）碩士學位。Kirstie駐於倫敦。

David Daigle為現任固定收益基金經理，擁有25年經驗。他持有美國芝加哥大學（University of Chicago）工商管理碩士學位以及佛蒙特大學（University of Vermont）工商管理學士學位。

Mark Brett是已退休的固定收益基金經理，於資本集團工作27年， 並在2020年12月退休。

John Smet是已退休的固定收益基金經理，於資本集團工作36年， 並在2019年12月退休。

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