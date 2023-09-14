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【年金點揀好】即期年金早買早享受　50歲點揀先至精明？

博客 08:00 2023/09/14

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提早退休，趁健康發展個人興趣或周遊列國，是不少打工仔的夢想。然而要將重心離開職場，真正掌握自己的時間並非易事，先決考慮是積蓄及被動收入能否應付退休後的開支。隨著醫療技術進步，人們壽命大大延長，需準備的退休預算可能要更高。為了對沖長壽風險，不少人會透過年金來自製長糧。對於準退休人士，若已儲有一定銀彈，便可一筆過投保即期年金，「即買即派錢」。然而要符合提早退休的目的，市面上僅有2款即期年金的投保年齡低至50歲，今次10Life就會幫大家分析即期年金的年金收入及總回報，希望大家可以向理想的退休生活邁進一大步。

比較年金時留意保證收入 

即期年金指，當受保人於短期繳交保費後，隨即便可領取年金收入，最快可於供款後一個月開始。這有別於延期年金，後者通常要一段較長的累積期後，受保人才開始領取年金收入。

即期年金的年金收入一般分為保證及非保證部分，顧名思義後者不是保證派發，並受保險公司投資回報、理賠及盈利等因素所影響，所以非保證年金收入變動較大。當比較年金收入時，大家宜留意保證部分，以準確預測退休後的每月收入。

表1顯示2款即期年金的保證及非保證收入，分別是BOC Life中銀人壽非凡即享年金計劃 （終身年金期）、AXA安盛盛載人生即享年金計劃，假設受保人於50歲時一筆過投保100萬港元並即享年金收入，期望獲得最長期的年金收入，而這2款年金皆是終身派發的。

中銀人壽及AXA安盛的產品結構略有不同，從表1可見，中銀人壽於50-59歲時的年均保證收入較往後年期高，而AXA安盛則一直保持不變，由60歲開始，其年均保證收入則高於中銀人壽。因此，AXA安盛的保證回本年較早，是80歲，言下之意，當受保人壽命超過80歲後，便可「穩賺」往後的年金收入，愈長命愈著數。

由於中銀人壽產品涉及保證及非保證年金收入，實際總收入能否高於AXA安盛取決於紅利實現率。中銀人壽的保證回本年長達87歲，若計算非保證收入，非保證回本期則可短至72歲。

除了保險公司外，政府推出的「香港年金計劃」也是一款即期年金，保證收入金額為一眾年金中最高，不含任何非保證成份，但要60歲以上長者才可以申請，未必適合提早退休人士。

終身派發vs定期派發

當選擇年金時，受保人需衡量年金派發期是否切合個人需要及預期壽命。上述例子中，2款產品中的入息期同樣為終身，可以派發至百年歸老，因為攤長了派發期，所以每年可分派的收入則較少。其實，中銀人壽產品亦提供定期年金的選項，在指定年期派發，因為派發期較短，每年派發收入便自然較多。

上述2個年金計劃皆基於100萬的投保額，受保人的月均年金收入介乎2800元（AXA安盛的保證）至 3800元（中銀人壽的非保證），這顯然不足夠，但年金是少數提供保證收入的退休工具，可考慮作為退休理財組合的一部分。若大家想過理想的退休生活，要儲備的本金要更多。

比較即期年金總回報（即年金收入＋身故賠償）

年金可用作對沖長壽風險，但萬一受保人不幸早期離世，本金會否虧蝕呢？一般而言，不論受保人在何時身故，已派發年金收入（受保人獲得）及身故賠償（受益人獲得）不會少於已繳總保費，所以年金可以保本的。假如受保人不幸早逝，指定受益人可以選擇收取一筆過賠償或每月身故賠償。

表2顯示了保證總回報，隨住累積派發年金收入增加，保證身故賠償會逐漸減少甚至歸零。當計算了保證收入及保證身故賠償後，不論受保人在哪年身故，AXA安盛計劃的保證總回報都高於中銀人壽。

表3顯示即期年金的非保證總回報。在以上年金產品中，若受保人於65歲身故，中銀產品的非保證總回報會較高，至於在其他年齡身故，保證年金及非保證身故賠償之總和都以AXA安盛較高。

值得一提，保險公司積極為即期年金產品增添不同的特色，例如AXA安盛提供認知障礙症保障，如受保人在指定歲數前首次確診嚴重認知障礙症，將獲發額外每月收入。而中銀產品則提供人生階段獎賞，若受保人經歷指定事件（子女或孫子女出生），會獲發指定獎賞等。

最後，本文討論的即期年金針對提早退休人士，若果大家的理想退休年齡是60歲以後，市場上會有更多的即期年金可供選擇。如果大家想知道更多挑選即期年金的技巧，不妨WhatsApp 37051599，向10Life保險顧問查詢。

註：
1. 本文最後更新日期：2023年9月12日。

【文章來源：10Life；原題：【提早退休準備】50歲買即期年金 點揀先至精明？

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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