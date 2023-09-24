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青少年用電子錢包　八達通銀包Plus供13歲申請　WeChat推內地遊學消費金　一文整合開戶條件／限制

個人增值 09:30 2023/09/24

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騰訊（00700）旗下電子錢包WeChat Pay HK宣布，為方便香港學生到訪內地各個城市的遊學消費，WeChat Pay HK在港府教育局支持下，將於9月28日推出「暢遊內地消費金」功能。

WeChat Pay HK：支援家長向內地遊學子女發放港幣消費金

「暢遊內地消費金」功能支援家長可透過WeChat Pay HK賬戶向子女發送消費金，學生無須綁定香港信用卡或銀行賬戶，即可在內地透過WeChat Pay HK以港幣消費。學生於內地遊學時透過WeChat Pay HK支付衣食住行的消費，例如常見的掃碼點餐、線上小程序預訂茶飲、體驗共享單車等。

線下付款時，亦可以出示付款碼，或主動掃描商戶二維碼，並將暢遊內地消費金設定為首選付款方式。付款時，人民幣交易金額自動轉為港幣結算，免卻學生及家長提前兌換人民幣的繁複過程，更可享受優於市場的超優惠匯率及零手續費福利。

賬戶經身份認證後 可享官方迎新禮遇

18歲以下人士，本可於WeChat Pay HK開戶，毋須身份認證。不過WeChat Pay HK將向每位新開通WeChat Pay HK賬戶、並已完成身份認證的12至25歲用戶，提供總值超過80港元的迎新禮遇，照顧內地遊學需要，包括以下獎品：

  • 通用電子現金券
  • 銀行賬戶專屬電子現金券
  • 港鐵「搭車碼」專屬電子現金券
  • 電訊繳費專屬電子現金券

以上各項迎新禮遇均受相關條款及細則約束，詳情建議參看具體活動頁面。

相關報導︰【北上消費】電子支付App保安功能教學　關閉「免密支付」更安全

身份認證需時 建議出發前完成

此外，WeChat Pay HK「跨境遊」頁面聚合超過100個小程序，學生可使用多個內地人氣平台，應付衣食住行等需要。WeChat Pay HK表示，學生更可提前下載內地團購服務應用程式，交易時選擇使用暢遊內地消費金，以體驗內地團購優惠價錢，建議學生在出發前先完成WeChat Pay HK賬戶的身份認證，審核需時1至3個工作天

香港部份儲值支付工具，亦有按用戶年齡，各設不同的開戶、功能、或轉賬方面的限制。若按要求完成身份認證，部份限制可能會有所放寬。家長及青少年用家宜多加留意，以免實際使用時構成問題或不便。

八達通銀包：Plus版13歲可開戶 設儲值、交易及消費等限額 

八達通App內的電子錢包「八達通銀包Plus」上周起開始接受年屆13歲人士申請，只需成功通過身份認證，其賬戶會自動升級至「Plus」

八達通銀包Plus較「Lite」版本的功能升級，支援青少年透過簡單程序即時開通八達通銀聯二維碼和八達通Mastercard。只要將八達通Mastercard加入Apple Pay及Google Pay，便可於接受Mastercard非接觸式支付的門市，以手機付款。相關功能可用於本地或海外平台購物，亦適合海外、內地旅遊及遊學時使用。

除了在指定商戶以現金增值，用戶可選擇以轉數快增值八達通銀包及八達通卡。八達通銀包Plus提供收款和付款功能，支援用戶即時過數至他人的實體八達通卡，在P2P方面不受限，適用於朋友聚餐結帳等場合；此外也可隨時查閲和管理開支，有助培養良好的理財習慣。

現時可供申請的八達通銀包設有三種，即「Lite」、「Plus」及「Pro (已認證)」，適用人士按年齡群劃分，但亦可按用戶個人需要選擇合適的種類（除了Plus現只接受13至17歲人士申請），Plus及Pro都需要身份認證，全部三種亦各設儲值、交易及消費等限額

八達通銀包分類LitePlusPro （已認證）
適用人士12 歲或以上13 歲或以上
（目前只限13至17歲人士申請）		18歲或以上
登記方式以香港手機號碼及電郵地址登記提供個人資料、拍攝香港身份證及自拍以通過身份驗證，並於八達通App提供你的住址
儲值限額港幣3,000元港幣10,000元港幣30,000元
每日交易限額港幣3,000元港幣6,000元​​​​​港幣30,000元
年度交易限額港幣25,000元港幣100,000元港幣500,000元
每次交易可收取的「轉數快」轉賬限額港幣3,000元港幣6,000元港幣10,000元
八達通Mastercard年度消費限額港幣8,000元港幣100,000元港幣500,000元
八達通銀聯卡年度消費限額不適用港幣100,000元港幣500,000元
使用轉數快 可設立銀行轉賬（轉數快電子直接付款授權（eDDA）） 以使用即時銀行轉賬服務
（只適用部分銀行）		可設立銀行轉賬（轉數快電子直接付款授權（eDDA）） 以使用即時銀行轉賬服務

Plus用戶可設立轉數快，惟服務只適用於部份銀行，詳情應與銀行查詢。此外，使用八達通銀包進行P2P付款雖然免費，但如在一個月內轉賬至銀行賬戶、快速支付系統使用者賬戶及／或於八達通認可企業開立的賬戶資金之累計金額多於3,000元，則會收取所超出之金額的1%，最低收費為1元。

以上三種銀包並非硬性根據用戶年齡層而有所調整。八達通於《常見問題》指出，於13至17歲期間申請八達通銀包Plus的用戶年滿18歲時，其八達通銀包Plus將繼續正常服務。該用戶亦可以使用新的成年香港身份證升級至八達通銀包Pro (已認證) ，以獲得更高的交易和儲值限額。

PayMe：12歲可開戶 青少年轉賬只限個人同名戶口往來

滙豐（00005）旗下電子錢包PayMe早於3月拓展用戶年齡下限至12歲，但青少年PayMe用戶無論是增值還是提款，轉賬都只能於個人同名戶口往來，卻不限於連結滙豐戶口，加入其他銀行的同名青少年戶口，亦可開通。

另外，青少年用戶亦不能透過信用卡進行增值，以助其管理日常生活消費，建立正確財務觀念。家長們可以PayMe向子女轉賬零用錢，令消費及轉賬紀錄一目了然，了解子女使費。

滙豐表示，PayMe青少年用戶完成身份認證後，每日儲值限額為20,000元，每月儲值限額則是50,000元。

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