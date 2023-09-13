全球十大最昂貴海外升學地區　英國學費每年13萬　美國最貴較香港多1倍

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6成基金經理估美國加息「已完」 沽空中國是最擁擠交易之一
提供匯款服務的科技公司Wise發表最新全球海外升學費用研究，顯示美國為最貴留學地區，港人常去的英國、加拿大及澳洲都上榜。留意以下只列出學費或其他教育費用，未計生活費。
美國留學最貴 每年花費27萬元
調查顯示，美國為全球海外升學最昂貴的地點，每年留學開支將近35,096美元（約274,661港元）；排名第二的新西蘭為24,644美元（約192,864港元）。同屬香港學生海外升學熱門地點，澳洲名列第三，加拿大（第四位）和英國（第六位）緊隨其後。香港亦榜上有名，以每年留學開支約17,166美元（約134,341港元）名列第五。
留美學生人均匯款手續費逾4000元/年
報告還發現，於十大最昂貴地區升學的學生每年額外支付的跨境匯款手續費，高達110萬美元（約861萬港元）。在美國求學的留學生每年人均匯款費用為572.07美元（約4,477.02港元），而在香港求學的留學生則為381.09美元（約2,982.41港元）。
全球十大最昂貴海外升學地區
|排名
|目的地
|總費用(美元)
|學費(美元)
|其他教育費用(美元)
|人均匯款費用佔比(百分比)
|人均匯款費用(美元)
|1
|美國
|35,096.54
|31,855.36
|3,241.18
|1.63%
|572.07
|2
|新西蘭
|24,644.53
|22,868.92
|1,775.61
|2.07%
|510.14
|3
|澳洲
|21,588.70
|18,271.21
|3,317.49
|1.96%
|423.14
|4
|加拿大
|19,116.53
|16,553.05
|2,563.48
|2.14%
|409.09
|5
|香港
|17,166.07
|14,298.86
|2,867.21
|2.22%
|381.09
|6
|英國
|16,871.99
|14,756.72
|2,115.27
|1.57%
|264.89
|7
|新加坡
|16,155.65
|12,433.93
|3,721.72
|2.64%
|426.51
|8
|以色列
|13,225.47
|11,191.17
|2,034.30
|2.26%
|298.90
|9
|日本
|8,095.51
|5,148.10
|2,947.41
|1.82%
|147.34
|10
|智利
|8,026.48
|7,107.15
|919.33
|6.33%
|508.08
研究報告於2023年4月編製，基於Wise的內部數據及從外部供應商收集的數據。學費參考finder.com數據，其他教育費用的計算根據2022年3月1日至2023年3月31日12個月內，Wise有關留學生在各地區消費行為的過往內部數據，當中不包括住宿費用。
Wise產品經理李蕎汐表示，海外升學對學生及其家人都是一項龐大投資，而匯率加成和昂貴的匯款費用更進一步增加其財政負擔。留學生應有權了解他們被徵收的財務費用，從而作出明智的理財決定，減少不必要的開支。當中的關鍵在於了解匯款的隱藏費用，包括外匯交易手續費，以及大部分傳統金融機構普遍未有披露的匯率加成。
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