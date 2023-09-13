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全球十大最昂貴海外升學地區　英國學費每年13萬　美國最貴較香港多1倍

個人增值 11:55 2023/09/13

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提供匯款服務的科技公司Wise發表最新全球海外升學費用研究，顯示美國為最貴留學地區，港人常去的英國、加拿大及澳洲都上榜。留意以下只列出學費或其他教育費用，未計生活費。

美國留學最貴　每年花費27萬元

調查顯示，美國為全球海外升學最昂貴的地點，每年留學開支將近35,096美元（約274,661港元）；排名第二的新西蘭為24,644美元（約192,864港元）。同屬香港學生海外升學熱門地點，澳洲名列第三，加拿大（第四位）和英國（第六位）緊隨其後。香港亦榜上有名，以每年留學開支約17,166美元（約134,341港元）名列第五。

留美學生人均匯款手續費逾4000元/年

報告還發現，於十大最昂貴地區升學的學生每年額外支付的跨境匯款手續費，高達110萬美元（約861萬港元）。在美國求學的留學生每年人均匯款費用為572.07美元（約4,477.02港元），而在香港求學的留學生則為381.09美元（約2,982.41港元）。

全球十大最昂貴海外升學地區

排名目的地總費用(美元)學費(美元)其他教育費用(美元)人均匯款費用佔比(百分比)人均匯款費用(美元)
1美國35,096.5431,855.363,241.181.63%572.07
2新西蘭24,644.5322,868.921,775.612.07%510.14
3澳洲21,588.7018,271.213,317.491.96%423.14
4加拿大19,116.5316,553.052,563.482.14%409.09
5香港17,166.0714,298.862,867.212.22%381.09
6英國16,871.9914,756.722,115.271.57%264.89
7新加坡16,155.6512,433.933,721.722.64%426.51
8以色列13,225.4711,191.172,034.302.26%298.90
9日本8,095.515,148.102,947.411.82%147.34
10智利8,026.487,107.15919.336.33%508.08

研究報告於2023年4月編製，基於Wise的內部數據及從外部供應商收集的數據。學費參考finder.com數據，其他教育費用的計算根據2022年3月1日至2023年3月31日12個月內，Wise有關留學生在各地區消費行為的過往內部數據，當中不包括住宿費用。

Wise產品經理李蕎汐表示，海外升學對學生及其家人都是一項龐大投資，而匯率加成和昂貴的匯款費用更進一步增加其財政負擔。留學生應有權了解他們被徵收的財務費用，從而作出明智的理財決定，減少不必要的開支。當中的關鍵在於了解匯款的隱藏費用，包括外匯交易手續費，以及大部分傳統金融機構普遍未有披露的匯率加成。

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5大熱門留學地點　讀書兼移民方法一覽　低門檻地方有咩選擇？

【子女教育基金2023】5種理財工具、為外國留學作準備（附海外升學費用表）

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