全球十大最昂貴海外升學地區　英國學費每年13萬　美國最貴較香港多1倍

提供匯款服務的科技公司Wise發表最新全球海外升學費用研究，顯示美國為最貴留學地區，港人常去的英國、加拿大及澳洲都上榜。留意以下只列出學費或其他教育費用，未計生活費。

美國留學最貴 每年花費27萬元

調查顯示，美國為全球海外升學最昂貴的地點，每年留學開支將近35,096美元（約274,661港元）；排名第二的新西蘭為24,644美元（約192,864港元）。同屬香港學生海外升學熱門地點，澳洲名列第三，加拿大（第四位）和英國（第六位）緊隨其後。香港亦榜上有名，以每年留學開支約17,166美元（約134,341港元）名列第五。

留美學生人均匯款手續費逾4000元/年

報告還發現，於十大最昂貴地區升學的學生每年額外支付的跨境匯款手續費，高達110萬美元（約861萬港元）。在美國求學的留學生每年人均匯款費用為572.07美元（約4,477.02港元），而在香港求學的留學生則為381.09美元（約2,982.41港元）。

全球十大最昂貴海外升學地區

排名 目的地 總費用(美元) 學費(美元) 其他教育費用(美元) 人均匯款費用佔比(百分比) 人均匯款費用(美元) 1 美國 35,096.54 31,855.36 3,241.18 1.63% 572.07 2 新西蘭 24,644.53 22,868.92 1,775.61 2.07% 510.14 3 澳洲 21,588.70 18,271.21 3,317.49 1.96% 423.14 4 加拿大 19,116.53 16,553.05 2,563.48 2.14% 409.09 5 香港 17,166.07 14,298.86 2,867.21 2.22% 381.09 6 英國 16,871.99 14,756.72 2,115.27 1.57% 264.89 7 新加坡 16,155.65 12,433.93 3,721.72 2.64% 426.51 8 以色列 13,225.47 11,191.17 2,034.30 2.26% 298.90 9 日本 8,095.51 5,148.10 2,947.41 1.82% 147.34 10 智利 8,026.48 7,107.15 919.33 6.33% 508.08

研究報告於2023年4月編製，基於Wise的內部數據及從外部供應商收集的數據。學費參考finder.com數據，其他教育費用的計算根據2022年3月1日至2023年3月31日12個月內，Wise有關留學生在各地區消費行為的過往內部數據，當中不包括住宿費用。

Wise產品經理李蕎汐表示，海外升學對學生及其家人都是一項龐大投資，而匯率加成和昂貴的匯款費用更進一步增加其財政負擔。留學生應有權了解他們被徵收的財務費用，從而作出明智的理財決定，減少不必要的開支。當中的關鍵在於了解匯款的隱藏費用，包括外匯交易手續費，以及大部分傳統金融機構普遍未有披露的匯率加成。

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