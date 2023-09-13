6成基金經理估美國加息「已完」　沽空中國是最擁擠交易之一

美銀每月一度發布的全球基金經理調查，具參考價值，可以了解機構投資者對宏觀經濟的看法，及它們的主要持倉變動。以下為本月報告的重點︰

1. 最擁擠交易是買入科技股、沽空中國股

55%受訪基金經理認為最擁擠交易是持有科技股長倉；

21%認為是持有中國股票的短倉；

8%認為是持有日本股票的長倉；

▼ 點擊圖片放大

2. 6成人估美聯儲加息已完結

60%受訪基金經理估美聯儲加息已完結，相比8月是47%、7月是9%；

33%估美聯儲尚未加完息，相比8月是47%，7月是88%。

▼ 點擊圖片放大

3. 38%估美聯儲明年下半年減息

38%估計美聯儲於明年下半年減息；

36%估計明年第二季減息；

10%估計是第一季減息。

▼ 點擊圖片放大

4. 近3成認為未來18個月不會出現經濟衰退

27%認為未來18個月不會出現經濟衰退；

22%認為明年首季會出現衰退；

▼ 點擊圖片放大

5. 持有現金水平低於5%

基金經理的現金水平（佔整體AUM）為4.9%，8月份為4.8%；

現金水平持續處於正常的4%至5%之間，並低於2022年10月的6.3%高位；

▼ 點擊圖片放大

6. 大量增持美國股票

9月份出現破紀錄的美股增持幅度，資金由新興市場股票流向美股；

配置於美股的比例按月上升29個百分點，由22%低配，變為7%超配；

配置於新興市場股票的比例下跌25個百分點，由34%超配，變為9%超配，自去年11月以來最低的超配比例；

▼ 點擊圖片放大

7. 不再預期中國經濟強勁增長

預期中國經濟會有強勁增長的比例跌至零，今年2月還有78%；

對中國經濟的樂觀預期，比去年9月中國重開邊境時更低；

▼ 點擊圖片放大

8. 高通脹仍是最大的風險

40%認為「高通脹令央行持續鷹派」，是最大風險；

14%認為最大風險是地綠政治變差；

13%認為是系統性的信用事件（無論是政府或企業）；

▼ 點擊圖片放大

相關文章︰

美經濟數據轉差 是好消息還是壞消息？ 9月傳統淡季的投資策略

AI不是泡沫！高盛：龍頭市盈率偏低、技術發展尚早 點名11隻潛力股

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經