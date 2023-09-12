直擊德國車展　商湯絕影「智能車艙」亮相　AI提供旅遊攻略

歐洲最大車展「德國國際汽車及智慧出行博覽會」（IAA Mobility）上週在德國慕尼黑圓滿結束。商湯絕影作爲智能汽車時代的通用人工智能核心供應商，亦首次亮相此次博覽會，並正式進軍歐洲市場。商湯君今次和大家分享一下通用人工智能（AGI）如何重塑智能汽車的未來。

大模型整合多項功能 帶來「真AI」體驗

隨著智能汽車對人工智能的功能和需求不斷提高，場景不斷豐富，我們對智能汽車能夠全方位感知和理解的需求也提出了更高期望，希望可以帶來各種個人化的服務。正因為大模型擁有強大的環境理解、邏輯思維和內容生成能力，能夠將分散的單一功能結合，故此能為智能車艙帶來「真AI」的體驗。

「旅遊規劃」主動了解用戶需求

商湯絕影的智能車艙大模型產品以商湯「日日新SenseNova」大模型體系為基礎，並結合先進的多感應器融合感知能力，透過智能決策系統車載大腦，從安全、娛樂、教育、效率四大場景出發，打造了一系列用戶可感知且可體驗的產品。這些產品包括旅遊攻略、兒童模式、AI說明書、駕乘守護、健康問診、多元SenseChat、隔空作畫等等，真正實現「更懂你、有思想、有邏輯」的車載管家，為用戶提供全方位的智能化體驗。

例如，用戶在駕駛途中，「旅遊規劃」不僅能夠透過主動多輪對話了解用戶需求，還能利用地圖應用程式為用戶提供個人化的旅遊計劃。同時，它可以根據用戶回應調整住宿、交通等攻略細節，讓旅遊變得更加輕鬆和貼心。當全家一起出遊時，「兒童伴讀」可以為小朋友提供有趣的故事伴讀和互動問答，並與他們共同閱讀古詩詞及創作故事，引導並培養兒童的想像力，為家庭旅遊增添樂趣。當用戶遇到車輛問題時，可以查詢「AI說明書」。透過大模型的長文本理解等能力，用戶只需通過自然語言與系統交流，即可隨時獲取各類車輛資料，輕鬆解決各種問題，提供更便利的服務。

正如商湯科技聯合創始人、首席科學家、絕影智能汽車事業群總裁王曉剛在車展期間發表的主題演講所說，此次車展見證AGI時代成為一個令人興奮的新起點。我們相信，大模型技術將能打造更加貼心、安全、可靠的駕乘體驗。

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