【美國加息】債息早於利率見頂　如何捕捉債息高位？　

美債息不足一個月又輾轉上升至8月時的高位，其中美國2年期及10年期債息重上約5%及4.3%水平。這是因為美國經濟數據造好以及油價帶動通脹預期上升，支持債息上升。美國公佈了重要的ISM服務業指數，不單繼續處於擴張水平，而且更上升至6個月以來最高，美國財長耶倫更表達出對美國經濟軟著陸的信心。但相反同為處於收緊貨幣政策的歐元區，情況就不一樣，歐盟委員會基於德國經濟收縮的憂慮而下調今明兩年歐元區的經濟增長至0.8%及1.3%。

通脹預期上升支撐美元指數

歐美經濟情況的差異令美元走強，這也是美元微笑理論當中一個重要因素，當美國經濟數據較其他國家強的時候，就會支持美元上升。除了基本面外，上星期部分石油生產國延長減產3個月，令紐約期油重上87美元一桶，市場對通脹升溫的預期因而上升，強化市場對美國聯邦基金利率維持高位一段時間的預期，支持美元在息差上的優勢。故此，美元指數上週曾經觸及105這個3月的水平。

至於未來美元的走勢，首先要留意美國週三公佈的通脹數據以及週四歐央行的議息會議。現時市場預期美國整體通脹較上月有所上升，但核心通脹率則有所下跌。若然通脹數據未有令市場意外，那麼美元指數短線再上試105水平的機會不大，美元以外的貨幣有喘息機會。不過，這還需要注意歐央行的議息結果，若歐央行傳達出一個偏向鴿派的語調，或下調未來歐元區的經濟增長，那麼不排除令歐元再跌穿1.07水平，在這情況下，便要留意美元指數反彈的機會。

債息早於利率見頂 較長存續期債券有潛在升幅

近日油價在主要產油國延長減產三個月的消息影響下，紐約期油曾上升至88美元一桶，令市場對通脹預期上升，債息重上至接近早前的高位。在短期供應減少加上需求在經濟改善下上升，油價或將維持在高位一段時間，影響市場對通脹的預期，令債息處於較高水平。從債券投資角度，較短存續期的債券能令投資者提高利息收益外，更可以減輕利率上升對債價的影響。

另一邊廂，當油價處於高水平更長時間，或會影響未來經濟增速放慢，令利率有望見頂回落，從而支持債價的表現。現時彭博利率期貨顯示，美聯儲在2024年中旬減息機會超過50%，然而債息一般早於利率見頂時已見頂。從中長線的投資角度，可以趁債息處於高位時，以較長存續期的債券捕捉債價在利率預期下跌時的潛在升幅。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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