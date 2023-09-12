【職場生涯規劃】93%僱主招聘時看重「軟技能」　盤點最受青睞的8項「軟技能」

搵工時，有很多方法可以優化簡歷，例如列出過去工作的成就、highlight僱主優先考慮的相關經驗等。而職涯專家指出，CV最重要的是要包括「軟技能」（soft skills）。

93%僱主看重軟技能

ZipRecruiter最近發布的《2023年畢業生就業市場前景》報告顯示，93%的僱主稱，軟技能在他們決定聘用誰的過程中至關重要。

ZipRecruiter總結了一些最受僱主需要的軟技能，以及列出該技能作為要求的職位數量：

軟技能 列出該技能的職位數量 溝通技巧 610萬個 客戶服務 550萬個 工作調度 500萬個 時間管理技巧 360萬個 項目管理 280萬個 分析思維 270萬個 獨立工作能力 200萬個 靈活性 130萬個

遠程辦公、多元工作環境需要溝通技能

CareerBuilder首席營銷官Kristin Kelley表示，溝通技能很重要，部分是由於現在遠程和混合辦公模式的流行。她舉例説，「如何回覆給你發送電子郵件的人」非常重要，「要在24小時內正式回覆他們」。

Fairygodboss聯合創始人兼首席執行官Georgene Huang說：想成為一個多元化和包容性的僱主，必須與各種不同的人合作，這就要求你必須能與各種不同的人進行有效溝通。

多任務處理考驗時間管理、靈活性

至於日程安排和時間管理，她説，「無論你擔任什麼樣的角色，如果你不能安排好自己的時間，你就無法有效地工作。」

Kelley表示，新冠疫情爆發後，許多人持續在在家工作，這就增加了多任務處理和隨時切換工作的難度。人們必須能隨時左右開弓、加入Zoom會議，管理收到的即時信息，所以靈活性也是僱主關注的技能之一。

獵頭公司Seattle Corporate Search建議，求職者可以在簡歷介紹或職位描述中列舉具體事例，説明自己是如何運用這些軟技能的。

相關文章：

【職場攻略】轉工要重寫新CV 7大重點要留意

【員工福利】銀行大派福利 侍產假及領養假增至20星期（盤點最吸引的員工福利）

【理財加油站】8成打工仔願為4天工作周犧牲 做決定前留意4大因素

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App