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美國經濟衰退只是推遲　而不是消失　現在應建立防禦投資組合

博客 08:00 2023/09/12

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許多人預計美國將面臨由消費者主導的嚴重衰退。而一系列主要經濟指標表明，每當經濟嚴重低迷時，我們要麼正處於經濟衰退，要麼即將步入衰退，這是一個明顯的警告。孳息曲線倒掛的程度是幾十年來前所未見的，這是我們即將陷入衰退的另一個主要指標。此外，銀行貸款減少、消費者信心下降以及公司對資本支出預期下降，所有這些都表明經濟周期正在按照人們的預期發展。

然而，目前尚未出現經濟衰退。國內生產總值相對較強勁。消費者表現亦不錯，因為他們在疫情期間積累了大量儲蓄，而且勞動力市場仍然非常緊張。

勞動力市場成儲局眼中釘

勞動力市場的強勁起到了關鍵作用，迄今為止它阻止了經濟衰退，但也成為聯儲局的眼中釘。儘管我們最近看到通脹回落，但其結構發生了顯著變化。它從商品通脹轉向服務通脹，但現在亦也不再是服務通脹，因為低收入階層的工資水平持續上漲。每天都有另一個勞工工會談判加薪，這種情況還將持續多年。

我們預期經濟仍將走向衰弱，並且將在2023年底或2024年初出現衰退，因為消費者從勞動力市場獲得了支持。而疫情刺激措施對經濟的影響亦正在減少，拖慢經濟增長。

由於通脹遠高於其長期目標，聯儲局將繼續加息。雖然他們試圖實現人們所期望的軟著陸，但我們認為這將很難實現。

固定收益是風險投資組合的穩定器

聯儲局的加息周期導致前端收益率升至2007年以來從未見過的高水平，導致大量資金流入貨幣市場基金、信用違約掉期和短期國債。儘管如此，我仍然認為現在是考慮從現金轉向高品質固定收益的良機。

所有資料都表明經濟正在放緩，但全球經濟顯示出驚人韌性，使深度衰退仍未如市場預計般在2023年出現。因此，人們紛紛轉向安全資產是不無道理的，因為他們試圖在貨幣市場基金中獲得 4-5% 的收益率。然而，需要注意的是，在聯儲局開始降息之前，市場提供了超過5%的收益率。因此，現在可以鎖定更長期、更高品質的資產以獲得更高的回報。

從歷史上看，固定收益是與風險投資組合相對立的，它的存在就是為了平衡投資組合。儘管2022年對於固定收益投資者來說是艱難的一年，因為世界正在恢復到新冠疫情前的狀態，但固定收益已經走出谷底。現在，我們可以鎖定品質非常高、收益率在約6%甚至7%的投資組合。

當預期收益和短期利率達至高位後，其投資回報也非常好，這是因為經濟通常在此時會進入衰退期，從而導致央行降息以應對。

總的來說，現在是建立高品質防禦性投資組合的好時機。更重要的是，除了鎖定長期非常高的收益率，同時也可以使投資組合與其他風險資產呈負相關，這是美國國庫券無法提供的。我們管理的許多投資組合在經濟衰退時都會上漲，但購買國庫券將不得不以較低的收益率進行再投資。

對我來說，著眼未來是固定收益的關鍵，固定收益的投資機會在於如何從投資組合中剔除未來的波動性。市場最終會進入衰退，現在是採取行動的時候了，而不是等到衰退來臨時再採取行動。

【關於作者】Jeff Klingelhofer是尚渤投資管理公司聯席投資總監兼董事總經理。他負責推動公司的投資進程，還擔任公司多策略投資的組合經理人。他於2010年加入尚渤，並於2012年晉升為副投資組合經理，及於2015年擔任投資組合經理和董事總經理一職。此前，他曾於品浩工作四年，負責監控投資組合槓桿和風險承受能力。

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撰文 : Jeff Klingelhofer 尚渤投資聯席投資總監兼董事總經理

欄名 : 市場尚論

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