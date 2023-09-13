【iPhone 15】電訊商Fast Pass登記方法、出機優惠懶人包（Trade In優惠更新）

蘋果（Apple，美：AAPL）將於香港時間9月13日凌晨1時於「Wonderlust」發布會公開全新iPhone 15系列。投行花旗早前發表研究報告，預料旗艦機型iPhone 15 Pro系列將大幅加價100至200美元（約784至1,568港元）。有意換用這新一代iPhone Pro機的朋友，如果想節省一點使費、又不介意等多幾日才入手，本地電訊商為iPhone用家推出的快證（Fast Pass）預訂服務，或許值得你研究。經Fast Pass預訂系統購買新一代iPhone，通常配合一些上台出機計劃方可享有折扣，本文羅列主要電訊商的iPhone 15出機優惠，予各位讀者參考。

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SmarTone「SmarT Pass」：使用指定5G月費計劃可享低至88折

SmarTone推出「SmarT Pass」預訂服務兼優惠，客戶需要續約、升級或上台至指定SmarTone 5G流動電話月費計劃，方可使用，折扣額亦因Plan而異：

指定5G計劃月費最平 港幣234元 ，24個月合約，出機折扣為 91折

，24個月合約，出機折扣為 要享有 88折 出機，指定5G計劃月費則由 318元起 ，同樣為24個月合約

出機，指定5G計劃月費則由 ，同樣為24個月合約 現有客戶 續約或升級至指定5G月費計劃，可 另加20元 月費，換購 多一張 SmarT Pass

續約或升級至指定5G月費計劃，可 月費，換購 SmarT Pass 每名客戶最多可獲得三張SmarT Pass

持有SmarT Pass之客戶可於iPhone 15 開始接受預訂後48小時 的行使期限內行使SmarT Pass預訂新機，其配額於行使限期屆滿或被行使後失效，以較先者為準

的行使期限內行使SmarT Pass預訂新機，其配額於行使限期屆滿或被行使後失效，以較先者為準 行使限期有機會視乎實際情況或其他因素而延長、縮短或取消，而不作另行通知

3HK「一換一」：Trade in舊手機並使用指定5G月費計劃 即減$2,000兼保證7日內取機

3HK推出「一換一」預訂服務兼早鳥優惠，新舊客戶需要帶同一部舊手機，以指定方式續約、升級或上台至指定3HK 5G流動電話月費計劃，方可使用：

須帶 一部舊手機 （型號新舊、機體好壞不拘）至全線門市上台/續約/升級5G月費計劃，合約期不少於24個月

（型號新舊、機體好壞不拘）至全線門市上台/續約/升級5G月費計劃，合約期不少於24個月 上5G月費計劃當日起計7天內，以信用卡預繳 港幣500元 預留名額；名額有限，先到先得

預留名額；名額有限，先到先得 成功留位者可獲 2,000元 折扣優惠以購買iPhone 15系列型號手機㇠部（同系列不限型號）

折扣優惠以購買iPhone 15系列型號手機㇠部（同系列不限型號） 保證於公開發售日起計 7天內 取指定型號手機

取指定型號手機 上台/續約/升級截止日期： 9月14日

指定手機將以隨機方法分配，客戶不可轉換或更改其他顏色/型號

（9月13日更新）3HK官網顯示，「一換一」優惠期延長至9月14日，早鳥優惠暫時仍有， 詳情可向官方查詢。

csl、1O1O「Fast Pass」：使用指定5G月費計劃36個月或以上 送多達$5,500手機禮券

HKT香港電訊旗下csl及1O1O均推出「Fast Pass」預訂服務，簽訂36個月或以上合約指定5G月費計劃，可以獲得港幣1,000元的手機禮券，最快5日內出機。但優惠及條款因應新客戶、HKT其他服務的現有客戶而異，建議聯絡官方WhatsApp或前往門市進一步了解詳情：

新客戶 登記使用csl或1O1O之 80GB或以上 5G月費計劃

登記使用csl或1O1O之 5G月費計劃 例如，選用月費477元的1O1O 110GB 5G月費計劃，須預繳4,050元（全數設有分期36個月的回贈，每月112元）

以上計劃本身附送4,500元手機禮券，額外 送多1,000元 手機禮券，出機時可享有建議零售價 直接減5,500元

手機禮券，出機時可享有建議零售價 現有客戶，包括Now TV/Netvigator/HKT固網電話舊客，登記使用csl或1O1O的30GB或以上5G計劃，可獲Fast Pass

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