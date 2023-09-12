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【iPhone 15】電訊商Fast Pass登記方法、出機優惠懶人包（持續更新）

精明消費 07:30 2023/09/12

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蘋果（Apple，美：AAPL）將於香港時間9月13日凌晨1時於「Wonderlust」發布會公開全新iPhone 15系列。投行花旗早前發表研究報告，預料旗艦機型iPhone 15 Pro系列將大幅加價100至200美元（約784至1,568港元）。有意換用這新一代iPhone Pro機的朋友，如果想節省一點使費、又不介意等多幾日才入手，本地電訊商為iPhone用家推出的快證（Fast Pass）預訂服務，或許值得你研究。經Fast Pass預訂系統購買新一代iPhone，通常配合一些上台出機計劃方可享有折扣，本文羅列主要電訊商的iPhone 15出機優惠，予各位讀者參考。

相關文章：

【果粉注意】iPhone 15 Pro系列或大幅加價　刷新最貴紀錄　轉Type C成換機催化劑

SmarTone「SmarT Pass」：使用指定5G月費計劃可享低至88折

SmarTone推出「SmarT Pass」預訂服務兼優惠，客戶需要續約、升級或上台至指定SmarTone 5G流動電話月費計劃，方可使用，折扣額亦因Plan而異：

  • 指定5G計劃月費最平港幣234元，24個月合約，出機折扣為91折
  • 要享有88折出機，指定5G計劃月費則由318元起，同樣為24個月合約
  • 現有客戶續約或升級至指定5G月費計劃，可另加20元月費，換購多一張SmarT Pass
  • 每名客戶最多可獲得三張SmarT Pass
  • 持有SmarT Pass之客戶可於iPhone 15開始接受預訂後48小時的行使期限內行使SmarT Pass預訂新機，其配額於行使限期屆滿或被行使後失效，以較先者為準
  • 行使限期有機會視乎實際情況或其他因素而延長、縮短或取消，而不作另行通知

3HK「一換一」：Trade in舊手機並使用指定5G月費計劃 即減$2,000兼保證7日內取機

3HK推出「一換一」預訂服務兼早鳥優惠，新舊客戶需要帶同一部舊手機，以指定方式續約、升級或上台至指定3HK 5G流動電話月費計劃，方可使用：

  • 須帶一部舊手機（型號新舊、機體好壞不拘）至全線門市上台/續約/升級5G月費計劃，合約期不少於24個月
  • 上5G月費計劃當日起計7天內，以信用卡預繳港幣500元預留名額；名額有限，先到先得
  • 成功留位者可獲2,000元折扣優惠以購買iPhone 15系列型號手機㇠部（同系列不限型號）
  • 保證於公開發售日起計7天內取指定型號手機
  • 上台/續約/升級截止日期：9月12日
  • 指定手機將以隨機方法分配，客戶不可轉換或更改其他顏色/型號

 csl、1O1O「Fast Pass」：使用指定5G月費計劃36個月或以上 送多達$5,500手機禮券

HKT香港電訊旗下csl及1O1O均推出「Fast Pass」預訂服務，簽訂36個月或以上合約指定5G月費計劃，可以獲得港幣1,000元的手機禮券，最快5日內出機。但優惠及條款因應新客戶、HKT其他服務的現有客戶而異，建議聯絡官方WhatsApp或前往門市進一步了解詳情：

  • 新客戶登記使用csl或1O1O之80GB或以上5G月費計劃
  • 例如，選用月費477元的1O1O 110GB 5G月費計劃，須預繳4,050元（全數設有分期36個月的回贈，每月112元）
  • 以上計劃本身附送4,500元手機禮券，額外送多1,000元手機禮券，出機時可享有建議零售價直接減5,500元
  • 現有客戶，包括Now TV/Netvigator/HKT固網電話舊客，登記使用csl或1O1O的30GB或以上5G計劃，可獲Fast Pass

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