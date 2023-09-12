【iPhone 15】電訊商Fast Pass登記方法、出機優惠懶人包（持續更新）

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蘋果（Apple，美：AAPL）將於香港時間9月13日凌晨1時於「Wonderlust」發布會公開全新iPhone 15系列。投行花旗早前發表研究報告，預料旗艦機型iPhone 15 Pro系列將大幅加價100至200美元（約784至1,568港元）。有意換用這新一代iPhone Pro機的朋友，如果想節省一點使費、又不介意等多幾日才入手，本地電訊商為iPhone用家推出的快證（Fast Pass）預訂服務，或許值得你研究。經Fast Pass預訂系統購買新一代iPhone，通常配合一些上台出機計劃方可享有折扣，本文羅列主要電訊商的iPhone 15出機優惠，予各位讀者參考。
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欄名 : 生活理財