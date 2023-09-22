【iPhone 15】電訊商Fast Pass登記方法、出機優惠懶人包（寬頻/流動計劃、Trade In優惠更新）

蘋果（Apple，美：AAPL）全新iPhone 15系列已發售。有意換用這新一代iPhone Pro機的朋友，如果想節省一點使費、又不介意等多幾日才入手，本地電訊商為iPhone用家推出的快證（Fast Pass）預訂服務或其他出機優惠計劃，或許值得你研究。經Fast Pass預訂系統購買新一代iPhone，通常配合一些上台出機計劃方可享有折扣，本文羅列主要電訊商的iPhone 15出機優惠，予各位讀者參考。

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香港寬頻：登記指定2000M家居寬頻或指定5G流動通訊計劃 機價可減高達1,060元（9月22日更新）

登記iPhone 15系列連指定2000M家居寬頻計劃，可享高達1,060元機價折扣及旅遊數據等優惠。但要注意，此計劃只適用於指定住宅地區及安裝服務之地址於登記前120日內未曾使用香港寬頻之寬頻服務。

此外，登記iPhone15系列連指定30GB 5G流動通訊計劃，月費192元（另加18元行政費），亦可享高達1,060元機價折扣。

以上iPhone 15指定家居寬頻/流動通訊服務的客戶，亦可享以下優惠折扣加購精選Apple產品：

Apple Watch Series 9 (GPS) 41 / 45mm（減200元）

AppleCare+ （減200元）

AirPods Pro (第2代) 配備MagSafe充電盒 (USB‑C)（減100元）

香港寬頻另提供「iPhone for Life」分期方案。使用恒生銀行、滙豐銀行、渣打銀行及花旗銀行的指定信用卡於指定香港寬頻專門店或AT+門市以iPhone for Life付款方法購買iPhone 15系列型號，每月供款低至約174元（以購買iPhone 15 128GB為例計算），兼且享有「回購價值保證」（約為iPhone建議零售價之30%）。首24個月只需原本機價的大約60至70%，24個月後可選擇升級至最新型號iPhone或保留原本部機繼續使用。

SmarTone「SmarT Pass」：使用指定5G月費計劃可享低至88折

SmarTone推出「SmarT Pass」預訂服務兼優惠，客戶需要續約、升級或上台至指定SmarTone 5G流動電話月費計劃，方可使用，折扣額亦因Plan而異：

指定5G計劃月費最平 港幣234元 ，24個月合約，出機折扣為 91折

，24個月合約，出機折扣為 要享有 88折 出機，指定5G計劃月費則由 318元起 ，同樣為24個月合約

出機，指定5G計劃月費則由 ，同樣為24個月合約 現有客戶 續約或升級至指定5G月費計劃，可 另加20元 月費，換購 多一張 SmarT Pass

續約或升級至指定5G月費計劃，可 月費，換購 SmarT Pass 每名客戶最多可獲得三張SmarT Pass

持有SmarT Pass之客戶可於iPhone 15 開始接受預訂後48小時 的行使期限內行使SmarT Pass預訂新機，其配額於行使限期屆滿或被行使後失效，以較先者為準

的行使期限內行使SmarT Pass預訂新機，其配額於行使限期屆滿或被行使後失效，以較先者為準 行使限期有機會視乎實際情況或其他因素而延長、縮短或取消，而不作另行通知

3HK「一換一」：Trade in舊手機並使用指定5G月費計劃 即減$2,000兼保證7日內取機

（9月22日更新）：

3HK指定5G月費計劃30GB流動數據低至124元，24個月合約，出iPhone 15機價減600至1,000元，視乎型號而定

（9月15日更新）：

3HK指定5G月費計劃 80GB 流動數據 低至246元 ， 24個月 合約，出iPhone 15機價減1,000元

流動數據 ， 合約，出iPhone 15機價減1,000元 惟必需trade-in iPhone舊機，機價可再減500至1,000元，視乎型號而定

3HK推出「一換一」預訂服務兼早鳥優惠，新舊客戶需要帶同一部舊手機，以指定方式續約、升級或上台至指定3HK 5G流動電話月費計劃，方可使用：

須帶 一部舊手機 （型號新舊、機體好壞不拘）至全線門市上台/續約/升級5G月費計劃，合約期不少於24個月

（型號新舊、機體好壞不拘）至全線門市上台/續約/升級5G月費計劃，合約期不少於24個月 上5G月費計劃當日起計7天內，以信用卡預繳 港幣500元 預留名額；名額有限，先到先得

預留名額；名額有限，先到先得 成功留位者可獲 2,000元 折扣優惠以購買iPhone 15系列型號手機㇠部（同系列不限型號）

折扣優惠以購買iPhone 15系列型號手機㇠部（同系列不限型號） 保證於公開發售日起計 7天內 取指定型號手機

取指定型號手機 上台/續約/升級截止日期： 9月14日

指定手機將以隨機方法分配，客戶不可轉換或更改其他顏色/型號

（9月13日更新）：3HK官網顯示，「一換一」優惠期延長至9月14日，早鳥優惠暫時仍有， 詳情可向官方查詢。

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csl、1O1O「Fast Pass」：使用指定5G月費計劃36個月或以上 送多達$5,500手機禮券

（9月15日更新）：

CSL指定5G月費計劃 30GB 流動數據 低至298元 ，可獲70元回贈

流動數據 ，可獲70元回贈 合約期分24、36個月，iPhone 15機價可享1,000至1,800元折扣優惠

HKT香港電訊旗下csl及1O1O均推出「Fast Pass」預訂服務，簽訂36個月或以上合約指定5G月費計劃，可以獲得港幣1,000元的手機禮券，最快5日內出機。但優惠及條款因應新客戶、HKT其他服務的現有客戶而異，建議聯絡官方WhatsApp或前往門市進一步了解詳情：

新客戶 登記使用csl或1O1O之 80GB或以上 5G月費計劃

登記使用csl或1O1O之 5G月費計劃 例如，選用月費477元的1O1O 110GB 5G月費計劃，須預繳4,050元（全數設有分期36個月的回贈，每月112元）

以上計劃本身附送4,500元手機禮券，額外 送多1,000元 手機禮券，出機時可享有建議零售價 直接減5,500元

手機禮券，出機時可享有建議零售價 現有客戶，包括Now TV/Netvigator/HKT固網電話舊客，登記使用csl或1O1O的30GB或以上5G計劃，可獲Fast Pass

本文最後更新日期︰2023年9月22日

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