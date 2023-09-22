【iPhone 15】電訊商Fast Pass登記方法、出機優惠懶人包（寬頻/流動計劃、Trade In優惠更新）

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【iPhone 15】首發日Pro Max炒高$3,500 水位最多竟非1TB 先達回收價一覽
蘋果（Apple，美：AAPL）全新iPhone 15系列已發售。有意換用這新一代iPhone Pro機的朋友，如果想節省一點使費、又不介意等多幾日才入手，本地電訊商為iPhone用家推出的快證（Fast Pass）預訂服務或其他出機優惠計劃，或許值得你研究。經Fast Pass預訂系統購買新一代iPhone，通常配合一些上台出機計劃方可享有折扣，本文羅列主要電訊商的iPhone 15出機優惠，予各位讀者參考。
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香港寬頻：登記指定2000M家居寬頻或指定5G流動通訊計劃 機價可減高達1,060元（9月22日更新）
登記iPhone 15系列連指定2000M家居寬頻計劃，可享高達1,060元機價折扣及旅遊數據等優惠。但要注意，此計劃只適用於指定住宅地區及安裝服務之地址於登記前120日內未曾使用香港寬頻之寬頻服務。
此外，登記iPhone15系列連指定30GB 5G流動通訊計劃，月費192元（另加18元行政費），亦可享高達1,060元機價折扣。
以上iPhone 15指定家居寬頻/流動通訊服務的客戶，亦可享以下優惠折扣加購精選Apple產品：
香港寬頻另提供「iPhone for Life」分期方案。使用恒生銀行、滙豐銀行、渣打銀行及花旗銀行的指定信用卡於指定香港寬頻專門店或AT+門市以iPhone for Life付款方法購買iPhone 15系列型號，每月供款低至約174元（以購買iPhone 15 128GB為例計算），兼且享有「回購價值保證」（約為iPhone建議零售價之30%）。首24個月只需原本機價的大約60至70%，24個月後可選擇升級至最新型號iPhone或保留原本部機繼續使用。
SmarTone「SmarT Pass」：使用指定5G月費計劃可享低至88折
SmarTone推出「SmarT Pass」預訂服務兼優惠，客戶需要續約、升級或上台至指定SmarTone 5G流動電話月費計劃，方可使用，折扣額亦因Plan而異：
3HK「一換一」：Trade in舊手機並使用指定5G月費計劃 即減$2,000兼保證7日內取機
（9月22日更新）：
（9月15日更新）：
3HK推出「一換一」預訂服務兼早鳥優惠，新舊客戶需要帶同一部舊手機，以指定方式續約、升級或上台至指定3HK 5G流動電話月費計劃，方可使用：
（9月13日更新）：3HK官網顯示，「一換一」優惠期延長至9月14日，早鳥優惠暫時仍有， 詳情可向官方查詢。
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csl、1O1O「Fast Pass」：使用指定5G月費計劃36個月或以上 送多達$5,500手機禮券
（9月15日更新）：
HKT香港電訊旗下csl及1O1O均推出「Fast Pass」預訂服務，簽訂36個月或以上合約指定5G月費計劃，可以獲得港幣1,000元的手機禮券，最快5日內出機。但優惠及條款因應新客戶、HKT其他服務的現有客戶而異，建議聯絡官方WhatsApp或前往門市進一步了解詳情：
本文最後更新日期︰2023年9月22日
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欄名 : 生活理財